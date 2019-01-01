Олег Андрияшкин издатель, ресторанный критик Чудовищно вкусная «Медуза» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дисклеймер от автора

Читателям стоит напомнить некие базовые принципы, о которых я сам с собой договорился, когда ещё в 2010 году начал писать в газету «Новый компаньон» заметки о ресторанах.

Мы ориентируемся на аудиторию читателей крупнейшей деловой газеты региона. Стало быть, не ждите лицемерных фраз о «…среднем чеке заведения, который неприлично высок», равно как и прочих стенаний о инфляции, курсе рубля, эмбарго и санкциях.

Я не останавливаюсь на чистоте, форме столов-стульев, фартуках официантов. Также нас не интересуют кассовые аппараты, да и бумага, на которой изображено меню заведения. Поиски следов тараканов и чумазых холодильников — тоже оставим телевизионным профессионалам. Речь только о еде, её качестве, вкусе и прочих приятственных читателю вещах.

Также требуется специальный дисклеймер для гастроэнтерологических больных, социально активных граждан, хейтеров и журналистов:

1. Еда может быть опасна для человека. Множественные её ингредиенты могут вызывать аллергию и иные неприятные процессы. Все последствия вашего похода в ресторан — только на вашей совести: советуйтесь с сотрудниками ресторана. Да, и именно по­этому мы не трогаем ассортименты спиртных напитков и пива.

2. Материалы не содержат рекламы: ни прямой, ни косвенной, ни «джинсовой». Никакой вообще. Это частное мнение автора, к которому редакция и читатели могут прислушаться. Или нет.

3. Простите, но мне нет дела до халяльности или кошерности той или иной еды. Мы понимаем, что все использованные продукты — часто высококалорийны, очень неполезны, содержат разнообразные канцерогены, ГМО, холестерин и т. д. и т. п.

Том-ям в «Медузе» сладковат



Мы тут в Прикамье любим различные масштабные и новые проекты, и у нас не всегда получается то, что было задумано. Поэтому политически логично для современной Перми, что на визитках относительно нового ресторана «Медуза» изображён осьминог.

Его здесь пытаются жарить в модной печи Josper, равно как и массу его друзей — морских гадов. Логистические пути многих из них сегодня неисповедимы, но заведение заботливо установило у себя аквариум, где всевозможные водоплавающие ежи хорошо себя чувствуют.

Меню заведения прямо кричит о Юго-Восточной Азии, но не угнетает уже окончательно затёртыми кимчево-фобошными мотивами. При таком раскладе, даже не отвлекаясь на обязательные тут, как вообще в XXI веке, роллы «Калифорния», — меню компактно и разнообразно.

Вершин творчества я обнаружил две. Первая — татаки из тунца. Аккуратно нарезанная рыба резко отличается от традиционной подачи в других местах. Это слегка подмаринованные кусочки, которые подаются не только с имитацией сальсы из овощей, но и с… мороженой малиной.

Хрустящие баклажаны с рикоттой



Вы не ослышались, именно с ней. Такое сочетание соевого соуса, ягод, помидоров, лимонного (наверное?) сока и чутка зелени даёт изумительный вкус, который с одной стороны — голимая Азия, но по сути — что-то новое, нам незнакомое и слегка неведомое.

Вторая удача (и опять своё прочтение традиций) — хрустящие баклажаны с рикоттой. Точное название блюда, попавшего нашей компании в качестве «комплимента от шефа», я не скажу. Но оказалось, что корочка может скрывать чуть ли не паровую мякоть овощей, а дольки апельсина и грейпфрута не только уживаться с помидорами (!), но и великолепно уплетаться едоками с сыром рикотта. Последний «всего лишь» достаточно подкоптить (так заметила нам официантка), чтобы получилось нечто, что я бы хотел съесть ещё раз…

Татаки из тунца



Рассказывать, что том-ям (ну куда без него) здесь чуть сладковат, я не буду. Тем, кто любит это довольно острое блюдо, его классический рецепт понравится и с таким приложением. Лучше заметить, что в местном ассортименте есть и креветки примерно пяти сортов, устрицы, крабы и прочие гости с далёких водоёмов. Многие из них, как я уже заметил, живые, а не то чтобы даже разок замороженные. Есть где разгуляться и повару, и гостю…

Чтобы избежать банкротства, советую взять пасту с гребешками в сливочном соусе. Непонятно назначение примерно девяти чёрных икринок в блюде, но на общую позитивную картину это не влияет.

Мораль посещения «Медузы» такова: всё очень свежее, рецептура (мягко говоря) интересная, повар — молодец, а уху пусть никогда не готовит. Ну никогда вообще, просто от слова «никогда».

Пойду ещё. Приятного аппетита.