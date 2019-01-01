Евгения Пастухова выпускающий редактор Боты, фейки, кладбище Как изменились пермские телеграм-каналы за два года Поделиться Поделиться Твитнуть

Тенденции

За два года, прошедшие с момента нашей публикации «Гигантский элитарный чат», сформировался ряд тенденций развития площадки телеграмов в Перми. Во-первых, появились каналы по разным, не политическим, темам: «Реальная Пермь» (краеведение), «Пермские деньги» (экономика и финансы), «Интересная Пермь» (канал ИА «Текст», размещающий информацию о жизни города) и так далее. Самая широкая аудитория — у «Перми Активной» депутата Пермской гордумы Ильи Лисняка. Они на втором месте по числу подписчиков в крае.

Во-вторых, свои каналы появились и в ряде муниципалитетов. Больше всего читателей у «Чайковской зорьки» (опальная местная журналистка Наталья Балякина) и «Осинской телеги» (предположительно, депутат гордумы округа Максим Рожков). Таким образом территории пытаются доносить свою проблематику до краевых властей. Есть и другие каналы в муниципалитетах (например, «Чёрная курочка» в Чернушке), но у них слишком мало подписчиков.

В-третьих, образовалось целое кладбище телеграм-каналов: многие задорно начинали, но перестали вести каналы. «Татищев», «Визирь», «Реальное ЖКХ», «Пермские посикунчики»,

AC/DC и другие исчезли с радаров. Возможно, выполнили свои цели, либо эти цели изменились. Фактически не ведёт канал и «Проводник». До ухода губернатора (то есть до 21 января) он ограничивался только репостами, несколько оживившись после рокировки. Поговаривают, кстати, что владелец канала Сергей Гаврин планирует его продать. Хотя есть и другая версия — канал уже перешёл к другим собственникам, причём бесплатно.

В-четвёртых, снизилась активность про­властных каналов («Администрация терминатора» и «Полупроводник»). Раньше «Полупроводник» исправно публиковал фейк-рейтинги, но уже полгода, как оставил эту затею. Посты в канале появляются от силы раз в месяц. Директор агентства «Сёть» Иван Рябухин полагает, что отчасти это стало следствием ухода главных создателей фейков: «Ушёл Гаврин, и мы тоже». И добавляет, что, вероятно, власти не видят для себя перспектив коммуникации на этой информационной площадке.

Впрочем, один из участников рынка телеграм-каналов полагает, что в пресс-службе администрации нет людей, которые понимают, как через телеграм выполнять поставленные задачи. Равно как нет их в думе и городской администрации. У заксобрания же нет такой потребности. Вместе с тем свой канал есть у силовиков (Oper govorit).

В-пятых, практически все СМИ завели себе такой канал донесения информации до аудитории. «Особого роста посещаемости не заметил, — говорит главный редактор «Коммерсантъ-Прикамье» Вячеслав Суханов. — Если есть, то не считывается. Я завёл для удобства читателей: кому-то удобно новости читать в телеге. Стараюсь не валить туда весь массив, выбираю самое острое и эксклюзивное». Напротив, по отзывам одного из собеседников, как только «Коммерсантъ-Прикамье» завёл телеграм-канал, он стал реже заходить к ним на сайт (хотя раньше исправно мониторил): «Всё самое важное я увижу в телеграме».

Наконец, доверие к информации, публикуемой в телеграм-канале, упало. Сегмент телеграма фактически стал дымовой завесой, наполненной негативом и фейками. «Качество информации снизилось, дезы много стало, — рассуждает Вячеслав Суханов. — Раньше телеграм был очень эффективен, а сейчас, когда развелось много ТГ-помоек, влияние ресурса стало меньше».

Кроме того, анонимность в пермском сегменте, которая позволяла вбрасывать фейки, размылась. Поскольку многие каналы работали на безвозмездной основе, со временем имена людей, с которыми «надо договариваться о вбросе», стали слишком широко известны. И в околополитической тусовке, где все знакомы друг с другом, они стали звучать слишком часто.

Цена

Интересно, что фиксированной цены на публикацию в телеграм-канале нет. Многие собеседники говорят, что договаривались лично. И иногда получалось ставить информацию бесплатно. Так, ценник колеблется от 2 тыс. до 60 тыс. руб . Всё зависит от рисков для владельца канала: звучат ли там конкретные имена, насколько правдоподобная и скандальная информация публикуется. В среднем пост стоит 15 тыс. руб. Другой вопрос, что для того, чтобы договориться, нужно найти посредника (если ты напрямую не знаком с владельцем), поскольку напрямую общаться с человеком со стороны никто не станет. «Сейчас разместить информацию в телеграме стало очень доступно, проблемы в этом нет, — говорит один из собеседников. — Проблема в том, чтобы соблюсти информационную гигиену, чтобы человек не стал перепродавать инфу другим (тем, на кого наезжают, например) и чтобы соблюсти конфиденциальность».

Ставка на ботов

Хорошую базу подписчиков сумели нарастить те каналы, которые рано выстрелили. Даже два года назад раскрутить новый канал было непросто. Сейчас набрать аудиторию очень сложно, рассказывает один из владельцев анонимных каналов. Поэтому закупают ботов. «Если раньше просто ботов покупали и это сразу было видно, то теперь покупают ботов-читателей, чтобы число подписчиков и количество просмотров совпадали. У «Политова» и «Солёных ушей» рост естественный, а вот «Проводник» явно закупает. За два месяца у него плюс 1000 подписчиков, которых сейчас нереально набрать естественным путём (возможно, это связано с планами по продаже канала или с действиями нового собственника; есть мнение, что из числа силовиков. — Ред.). Раньше всё росло быстро, проблемы начались тогда, когда телеграм заблокировали. Примерно 30% аудитории перестали пользоваться мессенджером, то есть остались как подписчики, но не читают посты, такие «мёртвые души», — говорит собеседник.

Кроме того, каналы стали медленнее расти, поскольку их стало объективно больше, как и информационного мусора в них.

Интересно, что число ботов, по оценке одного из экспертов, достигает от 30 до 70% от общего числа подписчиков (дело в том, что заказчики всё-таки оценивают потенциал канала по этому показателю).

Те, кому телеграм интересен, уже являются подписчиками ряда каналов, отмечает председатель краевого Союза журналистов Игорь Лобанов: «Массовой аудитории у телеграма я лично не ожидаю. Косвенно это доказывается фактом: у традиционных СМИ, ведущих телеграм-каналы, небольшое число подписчиков. В основном это те, кому по должности или в силу интересов нужно максимально быстро узнавать о новых публикациях. Число таких людей очень невелико».

Николай Решетников, автор канала «неПолитов» (это неанонимный канал, так сказать, ответ Решетникова слухам о том, что он является автором канала «Политов»), отмечает, что не испытывал проблем с подписчиками. Хотя добавляет, что ему пришлось немного потратиться на раскрутку через взаимодействие с другими каналами. «У меня подписчики реальные. Я более чем в этом уверен, — говорит Решетников. — Для меня это площадка для высказывания собственного мнения. Фейсбук настолько надоел, что я постарался максимально «выпилиться» оттуда. Основное преимущество телеграм-канала в том, что не нужно заставлять людей на тебя подписываться, человек делает это самостоятельно. И идёт адресная доставка информации тому человеку, которому интересно тебя читать. Не понравилось — отписался».

У «неПолитова» при этом есть своя фишка — фотографии доставщиков еды. По словам Решетникова, ему действительно присылают фото подписчики и «он от этого балдеет». Иногда их присылают даже люди высокого статуса. «Человек идёт по улице, видит доставщика и вспоминает телеграм-канал «неПолитов». Я вовлекаю его в коммуникацию», — говорит Решетников. При этом многих эта фишка раздражает (например, авторов канала «СНГ»), однако, обсуждая её в своих постах, они сами его раскручивают.

Политика как развлечение

Самыми популярными каналами по-прежнему остаются политические старожилы: «СолёныУши», «Лбов», «Политов». «Мизантроп» и «ЖелеZZZна» себя изжили, поскольку качественными инсайдами похвастаться не могут, а изобилие негатива, откровенных фейков и заказных сообщений существенно подорвало доверие.

Мнения собеседников о том, является ли телеграм-канал инструментом межэлитного диалога, разделились. Николай «неПолитов» Решетников отмечает, что взаимодействие выстроено вертикально: «Элитная группировка А не доносит информацию до элитной группировки Б, обе доносят её до власти. Муниципальные ТГ-каналы подают сигналы краю, региональные — полпредству и администрации президента. Насколько я знаю, порядка пяти крупных политических каналов попадают в мониторинги федеральных властей. Информация в телеграме мимо не проходит: на неё обращают внимание либо СМИ, либо компетентные органы».

Впрочем, по его словам, пермские региональные каналы, в отличие от федеральных, так и не научились влиять на политическую повестку и монетизировать своё влияние: «Несмотря на прорыв на общефедеральном уровне, у нас они скорее являются развлечением, нет системы. У нас получается, что они ухватили инфу и спешат быстро выдать и хайпануть на этом. На федеральном уровне с политическими каналами работают более системно».

Политический консультант Сергей Иванов говорит, что телеграм-канал — это один из медийных инструментов. «Каждый использует его для себя, — говорит Иванов. — Это симбиоз СМИ и соцсетей. И этот инструмент у нас в большинстве своём освоили политические менеджеры и журналисты, хотя есть каналы разной направленности». По его словам, телеграм быстро реагирует на особенности политконсалтинга — «удобная площадка, гарантированная аудитория, скорость прохождения информации».

Как использовать телеграм

Один из авторов каналов привёл примеры использования телеграма в политических целях. Например, своевременный вброс негатива позволяет повлиять на выдвижение того или иного кандидата. Или манипулировать им в дальнейшем: утечка информации о «скелетах в шкафу» сигнализирует ему, что в его окружении есть ненадёжные люди.

Есть и более глобальная цель — формирование долгосрочных стратегий. И этим, кстати, славится канал «Политов», который, например, целенаправленно «мочит» спикера гордумы Юрия Уткина, с определённой периодичностью сообщая об уголовном деле в отношении него. Причём фактического подтверждения нет, но, говорит один из таких манипуляторов, ложь, сказанная десять раз подряд, со временем становится правдой в глазах у большинства аудитории. Точно так же сообщения об уголовных делах в отношении членов правительства сказываются на инвестиционной привлекательности региона. Отметим, что Николай Решетников свою причастность к «Политову» отрицает: «Я даже спорить уже с этим не хочу, это бесполезно. Пусть считают, что это я».

Один из пиарщиков полагает, что телеграм лучше всего использовать для нагнетания слухов вокруг самого себя: «Чем больше нелепого негатива вокруг той или иной персоны, тем больше вероятность того, что, как только туда «закинут» реальную информацию, ей никто не поверит». По его словам, этот мессенджер хорошо использовать для вбрасывания идей, реализация которых планируется в перспективе. Изначально она заходит через телеграм, но в немыслимом виде, вызывая раздражение. Со временем появляется в паблике более «очеловеченной», и негатива уже меньше.

Сразу несколько собеседников отметили, что телеграм — это, возможно, альтернатива СМИ. Некая выжимка из всего массива информации, поданная доступным языком. Николай Решетников и Игорь Лобанов считают, что телеграм будет развиваться в сторону более профильного контента, свои страницы начнут заводить профессиональные сообщества, появятся тематические каналы. Читатели, добавляет Лобанов, будут формировать свою персональную подписку на телеграм исходя из собственных убеждений.

Но политический сегмент существовать не перестанет, в нём будет «постоянное число»: кто-то будет уходить, кто-то приходить. Ядро у политических каналов будет прежним. Наконец, жизнь в политических каналах неизменно оживится в преддверии выборов: политического заказа станет больше, и это вызовет всплеск в телеграме. Как и любое другое значимое событие, подобно новому составу федерального правительства. «Анонимные ТГ-каналы, особенно публикующие критическую или компрометирующую информацию, будут по-прежнему востребованы, — соглашается Игорь Лобанов. — По сути, это на сегодня единственный способ избежать ответственности и обойти цензурные и прочие препятствия при распространении такого рода сведений. Массовый читатель будет по-прежнему узнавать информацию «из телевизора» и всё более «из интернета», то есть из персональной новостной ленты в соцсетях».