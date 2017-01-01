«Гигантский элитарный чат» Разбираемся, кто стоит за пермскими анонимными Telegram-каналами и зачем они выдают фейки

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Количество Telegram-каналов в Перми за год выросло в пять раз. Если в феврале 2017 года в Прикамье было четыре канала, то сейчас их насчитывается больше 20. Самая большая аудитория — у анонимов. Их цитируют ведущие СМИ, выискивая среди фейков и полуправды поводы для «эксклюзивов». Но главное, это один из методов политической борьбы между отдельными группировками в крае. Эксперты считают, что пермское Telegram-пространство — это гигантский мессенджер, в котором обмениваются ссылками противоборствующие тусовки. А за пределами этого чата для своих распространяемая в Telegram информация никому не интересна.

Telegram-каналы в Перми из мессенджеров превратились в инструмент политической борьбы

Фото: Константин Долгановский

Инсайдерский контент был популярен всегда. Такова природа человека, ему интересно читать слухи и сплетни. Был сайт compromat.ru,

была газета «Пермские соседи» и «Пермский обозреватель». Потом был Facebook, где пикировались сторонники и противники экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Сейчас появился канал, который позволяет безнаказанно вбрасывать откровенно лживую и порочащую отдельных политиков информацию. Но всё это — перенос коммуникации с одной площадки на другую, не более того, считает генеральный директор бюро социальных коммуникаций «Сёть» Иван Рябухин.

Анонимность позволяет писать достаточно развязно, говорит председатель Союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов. «Фактически Telegram сохраняет все нюансы разговорной речи, ведущейся в кругу приятелей, — говорит Лобанов. — Читающей публике это очень нравится. Из-за этого выработался даже собственный стиль сообщений в Telegram: ироничные, панибратские, с матерком, лишённые всякого пиетета к описываемым людям и событиям».

Другая причина удобства этого канала связи для политических разборок — скорость донесения информации. Короткие сообщения мгновенно долетают до нужной аудитории.

Иван Рябухин рассказывает, что потенциальные клиенты «Сёти» обязательно просят вести кампании в Telegram. Но у него к этому инструменту скептическое отношение. «По сути, это гигантский элитарный чат, где отдельные группы отстаивают свои интересы, — говорит Рябухин. — Широкой аудитории нет дела до этих перепалок».

Кто кому принадлежит

Самые цитируемые и популярные Telegram-каналы в Перми — это «СолёныУши», «Проводник», «Мизантроп», «Политов», «Лбов», «Татищевъ» (полный обзор с вероятными авторами и владельцами — в таблице).

«СолёныУши», вероятно, принадлежат бывшему редактору «Пермского обозревателя» Константину Духонину. У этого канала есть редакция из трёх человек, но именно Духонин контактирует с заказчиками.

«Политов» и «Проводник», по всей видимости, детища политтехнолога, приближенного к бывшему замглавы администрации губернатора Пермского края Алексею Чусовитину. Он будто бы расстроился, что его не взяли в новую команду, и таким образом то ли мстит, то ли реализует собственные амбиции. Помимо этого, «Проводник» якобы аффилирован ещё одному политологу эпохи Басаргина Александру Белоусову. Ведёт «Проводник» бывший журналист Сергей Гаврин (в этом солидарны все опрошенные эксперты).

После блокировки за перепалками в Telegram будут следить только те, кому это положено по профессии

Фото: Константин Долгановский

Основными заказчиками этого канала (то есть поставщиками сливов и фейков), скорее всего, являются сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев, бывший депутат краевого парламента Константин Окунев, а также отдельные «обиженные» из числа бывших и настоящих чиновников. Сандырев и Окунев таким образом будто бы отрабатывают свои проекты.

У «Политова», полагают собеседники, есть свой источник в администрации губернатора. Это кто-то из бывших коллег владельцев канала.

«Лбов» — якобы детище ещё одного политтехнолога и депутата Пермской городской думы Сергея Ильина. Он был причастен к его созданию, но, по слухам, осенью 2017 года продал канал. Есть версия, что сейчас «Лбов» каким-то образом связан с Константином Духониным, но некоторые собеседники её категорически опровергают.

За «Мизантропом» тоже стоит определённая группировка. Он может быть аффилирован экс-главе пермского Управления Росимущества РФ Галине Постаноговой. Но основал его (и ведёт сейчас), вероятно, бывший руководитель юридического отдела теруправления Росимущества в Прикамье Андрей Баев. Изначальной целью было будто бы сведение счётов с действующим руководителем ведомства Денисом Молодых, но постепенно канал стал поднимать и другие политические темы.

Сразу несколько собеседников предположили, что автором канала «Татищевъ» является редактор портала «ВКурсе» Владислав Павлов. В продвижении канала и поиске информации ему помогают старые журналистские связи, особенно среди депутатов и даже федеральных чиновников. Именно благодаря этим связям «Татищевъ» оперативно и, что важно, без резкой критики отработал тему со сменой главного федерального инспектора Пермского края Игоря Цветкова.

«Я действительно знаком с авторами нескольких каналов. И действительно иногда делюсь с ними какой-то информацией, которая не подходит для СМИ в силу тех или иных обстоятельств, но по моему мнению должна быть донесена до аудитории. Но сам я автором ни одного из каналов не являюсь», — отметил Влад Павлов, заявив, что слухи о его авторстве публикаций в Telegram-каналах были запущены одним авторов оппозиционных каналов.

Кто кому сливает

«Пермские посикунчики» и «Решетниковский спуск» приписывают разным авторам. По одной версии, к обоим каналам причастен журналист Ura.ru Стефан Савелли. Якобы это политика издания: заводить анонимные каналы для отработки тех новостей, которые нельзя выдавать в официальных СМИ.

Сам Савелли отрицает свою причастность. На вопрос, кто может стоять за этими каналами, он ответил, что «по стилю похоже на некоторых журналистов».

В ходе сбора материала было высказано предположение, что «Посикунчики» ведёт заместитель главного редактора «Звезды» Евгений Плотников. Но и он опровергает эту версию. «Если я считаю, что руководитель региона перегибает палку с новой муниципальной реформой или что, к примеру, руководители Региональной службы по тарифам Пермского края и Фонда капремонта занимаются только сбором денег с населения и «забили» на исполнение краевой программы капремонта, то я об этом пишу прямо и открыто, — говорит журналист, — в газете, в Facebook. Привожу аргументы и подписываюсь своей фамилией».

Представители администрации губернатора уверены, что не всегда какие-то слухи и инсайды попадают в Telegram напрямую. Часто в пользу анонимов играет так называемая психология «мелкого лавочника». Человек, оказавшись во власти и получив доступ на все важные (или не очень) совещания, демонстрирует своему окружению возросшую значимость. Именно поэтому многие инсайды исходят от помощников или мелких клерков, которые услышали «что-то важное» от начальника или просто в курилке и ринулись рассказывать об этом друзьям в баре, коллегам, родственникам.

Именно так в Telegram попадают события, случившиеся несколько дней назад. По длинной цепочке, пока не дойдут до заинтересованного в этой информации человека. Дальше этот человек приукрашивает её и выдаёт в паблик.

О том, какие каналы ведёт администрация губернатора, «Новому компаньону» узнать не удалось. Более того, собеседники уверяют, что сейчас не так-то просто зайти в этот сегмент. Раскрученные паблики всеми силами пытаются заблокировать новые каналы, строча жалобы администрации Telegram. Тут нужны неимоверные усилия подписки (допустим, разом подписать всех чиновников, депутатов и журналистов) и крайне интересный контент.

Вероятно, пресс-службы органов власти пока ограничиваются действующими каналами, используя личные связи.

Кто против кого воюет

Инсайда ради инсайда не существует. Всегда есть конкретные заказчики. Все «войнушки» с обилием нечистот ведутся на тех рынках, где меняются правила игры, или там, где есть возможность пролоббировать свою креатуру на руководящую должность.

«Были правила, по которым жить в определённой тусовке было хорошо, — говорит источник из окружения губернатора. — Они хорошо питались и жирели. Сейчас, при уменьшении количества подкожного жира, начинается невроз».

Именно поэтому столь популярной среди пермских «телеграмеров» стала фигура и. о. вице-премьера края, руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальёва.

Определённые заказчики считают, что если убрать Удальёва, то тем самым они покажут свою силу, и от них отстанут, полагает собеседник в правительстве Пермского края. Они смогут «расторговаться» с губернатором и с Федерацией, поставив своего человека. В любом случае отставка Удальёва позволит им надеяться, что отныне с их мнением будут считаться. И, может быть, даже разрешат сохранить хотя бы самые затейливые схемы.

Отметим также кампанию против министра образования Пермского края Раисы Кассиной, которая процветала прошлой осенью. По словам Игоря Лобанова, это была оплаченная акция, направленная на то, чтобы дискредитировать главу минобра. В противовес ей продвигалась фигура депутата Законодательного собрания Пермского края Татьяны Миролюбовой, но при этом сама Миролюбова к ней была непричастна. Эта кампания провалилась. Заказчик «передавил». Кассина осталась министром образования после президентских выборов, и никаких сигналов о её увольнении нет. Есть мнение, что её «заказали» или предшественники на посту (чтобы принизить её решения), или кто-то из заместителей.

Однако основная задача анонимных «телеграмеров» — раскачать ситуацию и навязать свою политическую повестку.

Самый яркий пример такой манипуляции — слухи о якобы скором возвращении губернатора Пермского края Максима Решетникова в Москву и его переходе на работу в правительство РФ. Словами «губернатор уходит» заказчики старались снизить значимость его решений. «Элитам пытались дать сигнал, что можно ничего не делать и всё останется как было, он всё равно здесь ненадолго», — говорит собеседник в окружении губернатора. Несмотря на то что объективных оснований для этого не было и нет, заказчикам удалось раскачать общественное мнение настолько, что Решетникову пришлось публично опровергать свой предстоящий «уход на повышение».

Эту тему подняли даже журналисты ГТРК «Пермь». «Я видел выпуск новостей, где диктор сказал о том, что губернатор опроверг информацию о переходе, и ранее эта тема активно обсуждалась в мессенджерах, — рассказывает Иван Рябухин. — Честно, он вызвал у меня недоумение. Уверен, что основная аудитория канала именно из этого выпуска узнала о том, что есть некие мессенджеры и что Решетников куда-то собирался».

Наконец, анонимные Telegram-каналы достигают цели, просто оказывая психологическое воздействие на своих жертв. Многие воспринимают критику близко к сердцу, считают своим долгом оправдываться и доказывать, что «они — не такие».

«Эти заказчики отрезаны или боятся действовать не через анонимов, — говорит собеседник в администрации края. — СМИ, публичные платформы, общественники, ЛОМы, силовики, власть или уже от них отвернулись, или у них нет на них выходов, или они боятся общаться напрямую. Это как на заборе писать, когда тебя не воспринимают серьёзные издания, люди».

Сколько это стоит

Расценки зависят от аудитории канала, а также от цитируемости. Хотя, говорят собеседники, надо смотреть не общее число подписчиков (многие пользуются ботами), а количество людей, которые прочитали сообщение.

В среднем один пост стоит от 1 тыс. до 15 тыс. руб. Есть абонентские заказы. Они также варьируются от 15 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц, в зависимости от числа сообщений. Кампания по «ликвидации» Раисы Кассиной стоила, кстати, 100 тыс. руб. в месяц.

Игорь Лобанов уверен, что платных постов в пермском сегменте Telegram крайне мало. «В урожайный месяц, наверное, доход может достигать и 100 тыс. руб., — говорит советник губернатора. — Но чаще — ноль рублей. На сегодня это что угодно — попытка творческой самореализации, желание поманипулировать общественным мнением, поуправлять информационной повесткой, даже месть и обида от собственной невостребованности, — но только не заработок».

При чём тут журналисты

Капитализацию анонимных каналов в Перми подпитывают сами журналисты, считают сразу несколько собеседников «Нового компаньона» среди «пиарщиков». Практически все ведущие СМИ ссылаются в своих новостях на первоисточники в Telegram. Это даёт возможность авторам каналов напрямую выходить к потенциальным клиентам с выгодными коммерческими предложениями: «Посмотрите, меня цитирует «Коммерсантъ», цитирует Ura.ru. Зачем вам платить за рубрику «Слухи» или публично афишировать себя перед журналистами? Я могу написать пост или провести информационную кампанию за сумму в три раза ниже, чем в официальных изданиях. И эту новость — гарантирую — подхватят все ведущие СМИ».

Журналисты действительно следят за публикациями в Telegram и считают его источником информации. Почти все они подписаны на самые популярные каналы и бросаются проверять информацию.

Вячеслав Суханов, главный редактор газеты «Коммерсантъ-Прикамье», уверен, что ссылаться на Telegram «не зазорно, зазорно воровать». Стефан Савелли считает, что автор-аноним по определению не является моральным авторитетом, но если новость интересная, «почему бы не проверить».

Однако некоторые собеседники полагают, что тем самым традиционные СМИ сами себя загоняют в угол, снижая планку и подогревая интерес элит к Telegram. «СМИ не могут выдавать неподтверждённую информацию, ссылаются на Telegram и тем самым передают бразды правления и управление повесткой анонимным и не очень «телеграмерам», — считает пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко.

Что делать

Telegram-каналы не являются бедствием сами по себе. В Москве и Санкт-Петербурге это канал для неофициального общения между властью (в том числе силовиками) и обществом, источник интересной и полезной информации. Но в Перми они превратились в инструмент политической борьбы между элитными группировками: «Ах, ты так, я тогда так!»

Дело в том, что популяризация Telegram-каналов совпала с периодом, когда в крае царствовала жёсткая цензура. За это время выросло целое поколение журналистов, «пиарщиков» и политиков, которые привыкли в такому формату, предпочитая выяснять отношения в соцсетях. А СМИ пристально следили за их «войнушками» в попытках хоть чем-то оживить транслируемый властью официоз.

Да, многим Telegram даёт ощущение принадлежности к узкой касте, принадлежности к тайному знанию, которого больше ни у кого нет. Да и идти никуда не надо: вот написано же, разве будут говорить, если нет поводов. И создатели Telegram-каналов этим пользуются, бесцеремонно продавливая свои темы и манипулируя общественным мнением. Пермские анонимные каналы — это царство фейков, которые никому не интересны за пределами узкого элитарного клуба их подписчиков.

После блокировки Telegram круг его читателей в Перми станет ещё уже, полагает Иван Рябухин. И тогда в нём останутся исключительно чиновники, советники, депутаты, помощники депутатов, пресс-секретари и т. д. Он превратится в суперэлитный клуб. Другое дело, что за пределами этого клуба все эти «сливы» и фейки никому не интересны. Как показывают соцопросы, пермякам всё равно, кто будет главой администрации губернатора и какие финансовые споры ведут депутаты Законодательного собрания.

Но на смену одним анонимам придут другие, и так будет до тех пор, пока власть не перехватит повестку и, как в старые добрые времена, не начнёт снабжать журналистов (или хотя бы депутатов, которые являются источниками для многих журналистов) качественными, интересными и, что очень важно, эксклюзивными новостями.

Евгений Плотников, заместитель главного редактора газеты «Звезда»:

— Конечно, я мониторю Telegram-каналы. Как и другие СМИ. Вдруг я чего не знаю из того, что знают они? В целом это как дополнение к соцсетям. Процентов 80 информации в Telegram — передёргивания, враньё и манипуляции. Причём уши заказчиков торчат так, что видно за версту. Но удивительность эффекта пермских Telegram-каналов (а другие я не отслеживаю) в том, что местные политики им пока верят, принимают за чистую монету. Видимо, уровень такой. Или традиционные СМИ так себя дискредитировали, что перестали быть источником достоверной информации.

Вячеслав Суханов, главный редактор газеты «Коммерсантъ-Прикамье»:

— Короткие сообщения — это генератор наибольшего трафика. Плюс анонимность позволяет авторам каналов не заморачиваться с фактурой и не церемониться со слогом. Получается смело, свежо, привлекательно.

Я подписан на все каналы, что представляют мало-мальский редакторский интерес, штук 10 пермских и пару федеральных. Любое сообщение — это слух, чтобы он стал информацией, его надо проверить. Когда понимаешь, что идёт явная манипуляция, проходишь мимо.

Стефан Савелли, корреспондент Ura.ru:

— Я подписан на «Политов», «Визирь», «Проводник» (в порядке уважения к авторам). А также «СолёныУши», «Лбов», «Татищевъ», «Решетниковский спуск» (просто смотрю). Из неанонимных — «Пермский депутат». Но обычно подписка на канал — просто дело случая. Я оцениваю его активность, оригинальность, способность авторов тонко и грамотно изложить информацию.

Пока Telegram-каналы существуют, игнорировать это явление было бы глупо. Цитировать, наверное, даже полезно в каких-то случаях. Но не думаю, что имеют место «манипуляции». Авторы Telegram-каналов думают, что манипулируют СМИ, СМИ думают, что манипулируют Telegram-каналами. Обе стороны просто используют друг друга и решают свои текущие задачи.

Я считаю, что слухи о популярности Telegram в Пермском крае сильно преувеличены. Эти каналы распространения рассчитаны на очень узкую аудиторию. Если они влияют на принятие каких-либо решений, это, скорее, говорит об уровне принимающих решения, чем о влиятельности Telegram.

Максим Решетников, губернатор Пермского края (цитата с вручения премии «Выбор прессы»):

— В современном мире с распространением интернета, с распространением соцсетей и Telegram-каналов значение прессы возрастает как никогда. Под всеми вашими заметками стоит ваша фамилия, фамилия редакторов, которые выпускают газеты и выпуски новостей под свою личную и персональную ответственность. В увеличивающемся потоке фейковых новостей и анонимных суждений ваше мнение становится всё важнее и нужнее людям.

Сейчас есть какой-то тренд, когда это всё смешивается. Но, мне кажется, уже наметились обратные тенденции и люди начинают по-разному относиться к этому слогу (который используется в анонимных Telegram-каналах и соцсетях — ред.). И уже понятно, что не всё, что в интернете размещается, и даже не всё, что напечатано, соответствует действительности. По-разному воспринимается. И в этом плане мне хотелось бы поблагодарить всю прессу Пермского края. В этот непростой год, когда на всех нас обрушился поток неоднозначной информации. Но, мне кажется, мы справились с этим потоком, и доверие к прессе в обществе высоко как никогда.