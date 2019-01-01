Вера Гиренко «Ударница»: танцуй, когда невыносимо От зрителей танцевального перформанса потребовалось немало сочувствия Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках проекта Владимира Кирьянова «Лаборатория исследования движения» прошёл единственный показ танцевального перформанса Татьяны Чижиковой «Ударница», номинированного на Национальную театральную премию «Золотая маска». Он является своего рода манифестом собственного стиля Чижиковой, которая именует себя «не-хореографом».

Для Татьяны Чижиковой классический балет — не пустой звук. В Московской государственной академии хорео­графии она получила специальность «искусство хореографа». Благодаря одному мастер-классу по современному танцу решила навсегда поменять вектор своего профессионального развития. Сегодня она магистр кафедры современной хореографии ГИТИСа и востребованный специалист, называющий себя «не-хореографом». «Хореограф занимается только движением, мне же интересно ещё и придумывать концепцию, работать в сфере гибридного искусства на стыке современного танца с другими медиа», — пояснила Татьяна Чижикова в интервью перед выступлением.

«Ударница» — танцевальное соло Татьяны Чижиковой и своеобразный манифест её стиля. Этот танцевальный перформанс создан в коллаборации с танцевальным драматургом Анной Семёновой-Ганц. Он родился как личное высказывание. «В определённый момент своей жизни я оказалась в ситуации невыносимости. Это чувство стало для меня конструктивным, потому что я задалась вопросом, как его можно поисследовать, как из него можно сделать художественный продукт. В этот период мне представлялась картинка бойца, который пытается истребить внешние причины невыносимости. Но его кулак каждый раз проваливается в пустоту, не находит себе опоры, из-за чего его фрустрация только усиливается», — рассказала Татьяна.

Современный танец, в отличие от классического, складывается не по логике текста (никаких программок), а по логике ощущения. От зрителей требуется не столько рациональное понимание происходящего, сколько эмпатия. Иными словами, главная ценность зрелища — опыт сопереживания.

В «Ударнице» Татьяна Чижикова протанцевала разные эмоциональные состояния, подобрав для них подходящее телесное выражение. В начале — конвульсивные движения под дисгармоничные техношумы. Одетая по-спортивному, героиня будто умирала после каждого предельного напряжения всех сил, сконцентрированных в кулак, раз за разом стремящийся пробить невидимую стену/бесплотного противника. И возвращалась к тем же тщетным попыткам победить кого-то. Внутри или снаружи? «Я оказываюсь в ловушке, не зная, с чем же бороться: или с тем, что невыносимо, или со своими хорошо подавленными звериными инстинктами и агрессией», — пояснила Татьяна.

После паузы в полной тишине, на время которой героиня сместилась со сцены и слилась на время со зрителями, тяжело дыша и поливая себя водой, у неё случился звериный рык. Подлинный, очищающий. Эффект рычания усиливался контрастом с классическим музыкальным сопровождением: животное прозвучало на фоне культурного. «Мы все воспитанные люди и вынуждены подавлять нашу агрессию, когда она возникает. Но ведь она никуда не девается, а только копится внутри. Я танцую ещё и об этом», — рассказала Татьяна Чижикова.

Третья часть перформанса представляла собой мирное примирение со всеми и вся, деликатное обозначение своих границ при помощи плавных движений. Умиротворение казалось издёвкой, потому что происходило под бодрую советскую песню Эдиты Пьехи «Значит, человеку хорошо». Финал спектакля оставил зрителей наедине с этим бодрым голосом и вопросом, обращённым внутрь каждого: а хорошо ли человеку?

«Задача современного танца — выходить за пределы танцевального искусства, откликаясь на современную повестку, ключевые вопросы современности», — пояснила Татьяна Чижикова. По её словам, танец может быть средством выражения гражданской позиции. «Ударница» была создана весной, до московских протестов. Никто не ожидал, что проект окажется настолько политически злободневным: через настроение личной невыносимости он может за­явить ещё и о накопившемся в нас гражданском недовольстве.