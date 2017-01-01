Инвестиции в дело Как государство стимулирует сельхозтоваропроизводителей

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Число инвестпроектов в сельском хозяйстве Пермского края в 2019 году выросло в два раза по сравнению с 2018 годом. Аграрии вкладываются в реконструкцию и модернизацию старых и строительство новых производств, рассчитывая на возврат части своих затрат за счёт господдержки. Предприниматели отмечают, что государственная поддержка по возмещению части прямых понесённых затрат позволяет им быстрее окупать вложения, а прибыль от производственной деятельности направлять на новые инновационные проекты. В результате растёт производительность и создаются новые рабочие места на селе, что способствует реализации сразу нескольких национальных проектов.

С 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», которая в 2018 году получила статус национального проекта. Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. На краевом уровне c 2016 года действует программа, предусматривающая возмещение сельхозпроизводителям части прямых понесённых затрат при создании, реконструкции и модернизации производства. Это способствует реализации федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».

Программа распространяется как на проекты по капитальному ремонту, так и на возведение новых объектов строительства и закупку оборудования. Из проектов, уже заявленных в краевой минсельхоз в этом году, 18 направлены на модернизацию уже существующих производств, 28 инвестпроектов (объём инвестиций — 1,5 млрд руб.) — на строительство новых производственных объектов. В результате по итогам 2019 года производство молока в Пермском крае должно вырасти на 6,2 тыс. т, мяса — на 4,3 тыс. т, яиц — на 2 млн шт.

На воплощение инвестпроектов в отрасли молочного скотоводства можно получить субсидии в размере до 55% затрат с учётом средств из федерального и краевого бюджетов, на выращивание мясного скота — до 50% затрат, а на модернизацию птицеводческих комплексов — 50% фактических затрат. Господдержка инвестиций в овощеводство может составить до 20%, а господдержка вложений в увеличение мощностей для хранения и переработки зерна — 30%. На проектную мощность объекты должны выйти не позднее двух лет с момента введения их в эксплуатацию.

В прошлом году в Пермском крае был реализован 21 инвестпроект. В этом году аграрии заявили уже 46 таких проектов. Общий объём инвестиций в отрасль составил 2,1 млрд руб., из которых 794 млн руб. будут компенсированы из бюджета в рамках краевой программы, предполагающей возмещение части затрат на реализованные проекты из бюджета.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанна Перевойко объясняет активность бизнеса желанием увеличить производство и повысить рентабельность. «Необходимо сегодня внедрять современные технологии в производство, для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке, — отмечает Перевойко. — В Пермском крае поддержка инвестпроектов оказывается за счёт средств регионального бюджета. В частности, только из краевого бюджета можно получить возмещение затрат на строительство молочных ферм на 20 и более ското-мест, в то время как федеральное финансирование предполагает поддержку таких предприятий размером от 400 голов. Пермский край дополнительно поддерживает модернизацию объектов мясного скотоводства, птицеводства».

Более половины всех инвестиций (1,4 млрд руб.) приходится на молочное скотоводство, четверть (481 млн руб.) — на птицеводство, 133 млн руб. — на растениеводство и 119 млн руб. — на мясное животноводство. Почти все инвестпроекты уже реализованы.

В СПК им. Чапаева Кунгурского района построили новую молочную ферму на 206 ското-мест. Это один из четырёх инвестпроектов, реализованных сельхозпредприятием за последние годы. Ввод в эксплуатацию только одной молочной фермы позволил повысить продуктивность за первые девять месяцев на 708 кг на одну корову, а валовое производство выросло за это же время на 1,2 тыс. т. За последние годы благодаря реализации инвестпроектов поголовье коров выросло в хозяйстве почти в два раза. Кроме того, появилось 15 новых рабочих мест. «Благодаря инвестированию в развитие производства повышается его рентабельность, — отмечает директор СПК им. Чапаева Ольга Попова. — Строительство новой молочной фермы в этом году позволило нам выполнить годовой план по производству молока за девять месяцев. Дополнительную прибыль и деньги, которые мы получили от государства в качестве возврата инвестиций, мы направляем на другие проекты. В следующем году планируем построить ещё одну такую же ферму».

В ООО «Красотинское» Берёзовского района в этом году построили комплекс для содержания маточного поголовья на 560 ското-мест. Он уже введён в эксплуатацию, три из четырёх корпусов заполнены поголовьем. На полную проектную мощность его планируют вывести до конца 2019 года.

Цель проекта — улучшить условия содержания животных (для более быстрой прибавки в весе), а также обес­печить новое качество рабочих мест для сотрудников, объясняет директор ООО «Красотинское» Алексей Шаравьёв. Руководство предприятия отмечает, что субсидии из краевого бюджета позволяют заметно сократить сроки окупаемости проекта. Компания изначально рассчитывала вернуть вложения за пять лет, но, скорее всего, это получится сделать даже раньше.

Увеличение поголовья заставило ООО «Агропредприятие «Заря Путино» задуматься о возведении собственного зернового комплекса, предназначенного для сушки, сортировки и хранения зерна. Первый этап инвестпроекта уже завершён — возвели новое здание сушилки. Второй этап планируют закончить к началу уборочной кампании 2020 года: уже сейчас строятся новые мощности для хранения зерна.

Директор агропредприятия Армен Киросян отмечает, что мощность зернового комплекса и стоимость проекта компания изначально рассчитывала с учётом мер господдержки. Он считает, что требования, которые край предъявляет к предприятиям, претендующим на возврат инвестиций, вполне выполнимы. «В этом году порядок предоставления документов упростили и появилась возможность работать более оперативно», — говорит Киросян.