«Я за то, чтобы люди занимались делом»

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Модный бренд RasenA, который три года назад основала пермячка Юлия Сунцева, активно расширяет своё представительство по всей России. Бренд усиливает производственные мощности и принимает участие в профессиональных масштабных фэшн-проектах. Недавно дизайнерскую одежду от Юлии Сунцевой начали продавать в одном из самых известных в стране бутиков — концептуальном шоуруме одежды от отечественных дизайнеров WIN WAY в Сочи. «Компаньон magazine» пообщался с владельцем бутика Омаром Байрамовым и узнал, ради чего он выступает посредником между российскими дизайнерами и покупателями.

Фото: Торнике Ломашвили

— Омар, вы более трёх лет занимаетесь ретейлом одежды российских дизайнеров. Не будет преувеличением сказать, что вы профессионал, с которым хотят сотрудничать многие дизайнеры. Расскажите, как всё начиналось.

— Изначально концепция и принцип работы бутика WIN WAY заключались в том, чтобы создать уникальную коллекцию одежды от российских дизайнеров. Однако со временем, когда бутик стал приобретать имя и в хорошем смысле популярность, он позволил себе представлять молодых дизайнеров, «раскручивать» их, пользуясь своей репутацией. Мы начали заявлять, что если дизайнер представлен в нашем бутике, то качество его одежды гарантировано.

Главная героиня проекта — дизайнер интерьеров Элла Наруллина.Её девиз: «Любите эксперименты! Ведь только так можно наполнить жизнь яркими красками».



Её эффектный образ создан дизайнерами, которые тоже любят творить ярко, красиво, качественно!



Фото: Марат Зимасов

— Вы много и часто ездите по стране, сотрудничаете с разными дизайне­рами. Чем хороша одежда пермских брендов?

— В Перми я нашёл много талантливых ребят, в том числе Юлию Сунцеву и её бренд RasenA, Ольгу Величко, Даниила Гогузева. Мода — это не только создание чего-то уникального, но и коммерция. Безусловно, дизайнерские вещи должны иметь свой почерк, но, как сказано в одном прекрасном фильме, «что не продаётся, то не искусство». В моде то же самое. Мне нравятся вещи и коллекции пермских брендов. Они сделаны с душой и поэтому хорошо продаются. Мои клиенты наравне с другими популярными брендами покупают одежду от пермских дизайнеров.

Фото: Марат Зимасов

— Зачастую ретейлеры предпочитают закупать и продавать одежду европейских модных брендов. Почему вы продвигаете российских дизайнеров?

— Я всей душой болею за это дело. Как я люблю российскую моду и дизайнеров, наверное, мало кто любит. Попасть под моё крыло — значит заявить о себе не только в городе, в котором живёт дизайнер, но и на всю страну. Среди клиентов нашего бутика есть популярные творческие люди, политические деятели. Мы даём тот старт, который не даст даже Неделя моды, поскольку WIN WAY работает напрямую с потребителем. К тому же мы находимся в самом известном курортном городе, куда стекаются люди со всей страны, — в Сочи. Поскольку курорт недешёвый, достаток людей, которые приезжают сюда, зачастую выше среднего.

Фото: Марат Зимасов

— Вы хотите доказать, что Россия богата дизайнерами, которые задают общемировые тренды? Каков ваш главный месседж этому миру?

— Безумно хочется, чтобы российская индустрия моды достигла высокого уровня развития, узнаваемости в мире, чтобы потребитель не был связан стереотипами, что, если вещь с Запада, это круто. Я стараюсь делать всё, чтобы оте­чественный покупатель гордился тем, что одежда, которую он носит, сделана в России. Для этого необходимо, чтобы ретейлеры и байеры действительно хотели помочь дизайнерам вый­ти на новый уровень.

Я за то, чтобы люди занимались делом. Если обещают горы, то давали бы дизайнерам хотя бы небольшую горсть успеха и денег. Я знаю многих байеров, которые обещают золотые горы, но носят вещи европейских брендов. Если вы посмотрите на меня, проштудируете мой аккаунт в Instagram, то убедитесь, что в последние три года я ношу исключительно одежду от отечественных дизайнеров — тех, с кем сотрудничаю. Исключением пока является ­обувь. Я предпочитаю покупать обувь от западных производителей, потому что ещё не нашёл те российские таланты, которые шьют качественную и доступную по цене обувь.

Элла Наруллина,

дизайнер интерьера

elli_24@mail.ru

тел. 8-961-759-95-16

instagram: @en_interiorsdesign





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instagram: @rasena_official

facebook: rasenafashion

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