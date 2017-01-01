Сговор, подкуп и суды Какими методами борются друг с другом оппоненты на выборах в Чусовом

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Избирательная кампания в Чусовом является одной из самых высококонкурентных. Как метко выразился один из источников, здесь всего по максимуму: участников выборов, судимых кандидатов, жалоб, судов и т. д. На днях здесь разгорелся большой скандал. Местный журналист и противник «Единой России» Амир Хисматулин, который олицетворяет собой группу, негативно настроенную по отношению к главе района, на страницах своей газеты «Мир Чусового» обвинил технолога партии власти Олега Борисенко в том, что тот пытался его подкупить. Борисенко говорит, что с таким предложением Хисматулин вышел сам, а когда тот отказался, использовал этот разговор против него. В любом случае «Единая Россия» в Чусовом, скорее всего, возьмёт большинство. Непредсказуемым остаётся результат в пяти-шести округах, и шансы победить есть и у ЛДПР, и у эсеров, и у коммунистов.

Мандатов — 25

Выдвинулись — 103

Зарегистрированы — 92

Примут участие в выборах — 89

«Единая Россия» — 25 кандидатов

ЛДПР — 21 кандидат

Самовыдвиженцы — 20 кандидатов

«Справедливая Россия» — 14 кандидатов

КПРФ — 9 кандидатов

Конкурс — 3,6 человека на место



Партийный сговор

Чусовой, пожалуй, рекордсмен по числу кандидатов с судимостями: всего заявилось девять человек с криминальным прошлым, трое из них не прошли регистрацию. Ещё двое сведения о своей судимости скрыли. Оба, кстати, были выдвинуты партией «Справедливая Россия». Всего в регистрации здесь отказали сразу трём эсерам (предприниматель из Соликамска не принёс документы) и восьми самовыдвиженцам.

Судебным решением на прошлой неделе была отменена регистрация кандидата от «Родной партии» Яны Мирошниченко. Конференция по её выдвижению была проведена с нарушениями. Также на основании приостановления деятельности партии «Великое Отечество» Верховным судом из предвыборной борьбы выбыл директор ООО «Контур-Климат» Игорь Голубцов. Все они, кстати, для регистрации собирали подписи (как и самовыдвиженцы), но выбыли в итоге по «партийным» основаниям. Так желание «попиарить» партию обернулось для них личным провалом.

ЛДПР в Чусовом, как и в Добрянке, «договорилась» с «Единой Россией» о сотрудничестве. Сразу в нескольких округах «техники» ЕР идут по спискам либерал-демократов. Яркий пример — округ №6, где сильный единоросс, депутат земского собрания и директор ООО «Чусовское автотранспортное предприятие» Андрей Сентемов выставил против себя сразу двух своих подчинённых в роли спойлеров. И один из них, начальник автоколонны ООО «УралевроТЭК» (бенефициаром и директором этой компании тоже является Сентемов), идёт по спискам ЛДПР. Или округ №10, где для поддержки пиарщика АО «Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ) и действующего земского депутата Александра Иванова ЛДПР выдвинула администратора зданий того же предприятия. Такая же ситуация в округе №11: спойлер от ЛДПР, правильщик проката и труб ЧМЗ Максим Спинов даже пытался оспорить регистрацию самовыдвиженца, директора «Школы иностранных языков» Натальи Журавлёвой, но решение устояло в суде. Журавлёва считается основным конкурентом единоросса, но у неё мало шансов. А в округе №15 действующий депутат Чусового и директор МУП «Банно-прачечный комбинат» Юрий Кондратьев будет «бороться» со своим водителем Алексеем Южаковым (ЛДПР).

Кстати, в двух округах либерал-демократы с высокой долей вероятности выиграют у единороссов, и это, скорее всего, тоже часть договорённостей. Например, в округе №4, говорит источник, глава района Сергей Белов поддерживает директора ООО «УК «Алания» и члена ЛДПР Александра Аннакулиева. Другой источник это опровергает и говорит, что глава поддерживает единоросса и депутата земского собрания Валерия Ватомова. Но пока, по оценке экспертов, у Аннакулиева есть все шансы победить, потому что Ватомов — слабый кандидат.

В округе №16 с высокой долей вероятности победу одержит координатор Чусовского отделения ЛДПР и депутат земского собрания Андрей Захаров. Кандидаты от ЕР и СР здесь призваны создать имитацию борьбы, потому что единоросс Алексей Савищенко (РЖД) живёт и работает в Верещагино, а справедливоросс Татьяна Николенко является сотрудницей ООО «Речник», которое принадлежит товарищу главы, члену «Единой России» и депутату земского собрания Олегу Асманкину.

Фото: Константин Долгановский

Иллюзия многопартийности

Впрочем, шансы на победу здесь есть у всех партий. Так, в округе №8 мандат, скорее всего, получат коммунисты. У директора ООО «Пермская энергосбытовая компания» и действующего депутата Игоря Максимова влияния и авторитета больше, чем у его основного соперника, сотрудника ЧМЗ от ЕР Антона Курочкина.

В округе №14 «Справедливая Россия» точно поборется за мандат. Известная в территории предпринимательница Марина Устинова может собрать протестный электорат, обогнав таким образом топ-менеджера «Чусовских энергетических сетей» («Пермэнерго») и действующего земского депутата Ивана Небогатикова.

Ещё в ряде округов ситуация пока непредсказуемая. Например, в округе №3 депутат земского собрания и специалист ЧМЗ Олеся Борисова пока представляется слабым кандидатом, отмечают источники «Нового компаньона». Ещё до старта кампании против неё активно работал пенсионер-самовыдвиженец Роман Шпигель, чем повысил её антирейтинг. Сам он, кстати, регистрацию не прошёл. Здесь же временно безработная Татьяна Ветошкина от ЛДПР, которая через суд добилась снятия Яны Мирошниченко. Ветошкина, полагают эксперты, — «техник» Борисовой. На этом фоне шансы на победу есть у директора ООО «Гарант-Эксперт» Дианы Тяркиной (СР) и у замначальника цеха МУП «Гортеплоэнерго» Николая Семейского.

Непростые позиции у «Единой России» и в округе №19. Основной кандидат — председатель земского собрания Антон Горохов. Его соперник — преподаватель самбо спортивной школы «Ермак» самовыдвиженец Александр Ельцов. Либерал-демократ Александр Шляпников и пенсионер Марат Вахитов заведены в округ якобы для оттягивания голосов у Ельцова и работают в интересах Горохова.

В округе №23 все кандидаты, по мнению экспертов, откровенно слабые. Кандидат от ЕР Александр Стародубцев в прошлом году проиграл выборы в сельский совет депутатов по 10-мандатному округу, где заявилось всего 14 человек. Победитель здесь будет выявляться методом исключения. Пока больше всего шансов у коммуниста и сельского депутата Анатолия Арсибекова.

Конкуренцию единороссу и действующему земскому депутату Эдуарду Столбову в округе №24 может составить и дважды судимый коммунист Денис Башкатов. За мандат здесь также поборется эсер и пенсионер из деревни Шушпанка Юрий Цуканов.

В первом округе глава делает ставку на самовыдвиженца, индивидуального предпринимателя (якобы он занимается стройкой) и депутата Чусовского поселения Романа Внукова. На праймериз «Единой России» здесь выиграл сотрудник ЧМЗ и тоже чусовской депутат Дмитрий Бородай. Впрочем, по мнению собеседников, он скорее является здесь «техником» для Внукова. От эсеров в округе №1 депутат Верхнекалинского поселения и заведующая детским садом Ирина Башкатова. Пока у Внукова самые большие шансы на победу. В округе он известен.

Самая красивая ситуация — у лидера местных единороссов и соратника Сергея Белова Константина Адаменко в округе №25. Формально у него в конкурентах представлены выходцы из всех партий и даже самовыдвиженец. Но коммунист и либерал-демократ, например, работают в одной компании (ООО «ИнфоТех») в Лысьве. А владельцем этой компании, по данным открытых источников, является сам Адаменко. Самовыдвиженец — слесарь ЧМЗ, эсер — специалист районной администрации. В общем, создаётся имитация тяжёлой борьбы.

Эксперимент в соцсетях

Поскольку кампания в Чусовом — высококонкурентная, кандидаты активно обмениваются жалобами, поливают друг друга грязью в соцсетях и пытаются добиться отмены регистрации через суд.

Главным противником действующих властей в Чусовом считается журналист и редактор местной газеты «Мир Чусового» Амир Хисматулин. Он оказывает поддержку всем, кто разделяет его недовольство районной администрацией и лично Сергеем Беловым, в том числе на страницах своей газеты и своих пабликов ВКонтакте. Якобы они работают в связке с экс-кандидатом на пост главы района и даже в депутаты Законодательного собрания Вадимом Бывальцевым. Тот будто бы намерен поучаствовать в конкурсе по отбору главы объединённого округа, но источник в территории сомневается, что ему хватит квалификации и опыта.

Сам Хисматулин баллотируется в депутаты по округу №12, где «Единая Россия» рассчитывает на победу директора Чусовского фонда поддержки и развития предпринимательства Ольги Старковой.

Ещё одна интересная деталь. В противовес активности Хисматулина в группах ВКонтакте Сергей Белов якобы воспользовался услугами агентства «Сёть» Ивана Рябухина. И редактор «Сёти» Владимир Зыков даже выставил свою кандидатуру в округе №8 (там, где фаворитом считается сотрудник «Пермэнергосбыта» Игорь Максимов). «Целей участия в этой избирательной кампании у меня несколько, — объясняет Зыков. — Одна из них, безусловно, победить. Остальные имеют сугубо прикладное значение как для избирательной комиссии, так и для кандидатов. Как члену Молодёжной избирательной комиссии Пермского края мне необходимо понять все нюансы взаимодействия участников избирательного процесса с социальными сетями, чтобы агитация в них была законной и работала в целях информирования избирателей, а не являлась поводом для скандалов, судов или блокировки ресурсов».

Иван Рябухин, со своей стороны, поясняет, что агентство на выборах в Чусовом решает свои задачи: «Мы хотим отработать кейс по работе в интернете, в том числе в соцсетях, на местных выборах». По его словам, с законодательной точки зрения агитация в соцсетях пока напрямую никак не регламентирована. В частности, они сейчас создают и тестируют сервис по оплате агитации ВКонтакте (разумеется, через избирательные фонды кандидатов). По поводу сотрудничества с чусовскими властями Рябухин сказал, что никаких договорных отношений с администрацией района нет. Сергей Белов на звонки «Нового компаньона» не ответил.

Обмен любезностями

Кстати, по жалобе члена ТИК Чусовского района ряд постов в двух противоборствующих группах — «Выборы Чусовой 2019» («Сёть») и «Мир Чусового» плюс «Новости [ЧП] Чусовой» (Хисматулин) — уже признали незаконной агитацией. Администрация ВКонтакте их уже удалила (Хисматулин даже не знал об этом). На странице группы «Новости [ЧП] Чусовой», которая считается аффилированной Амиру Хисматулину, администратор, например, разместил прямое объявление: «открывается линейка предложений» для размещения информации о кандидатах на платной основе; сторонникам ЕР лучше не обращаться, сразу отказ.

В других постах, по словам источника, Вадим Бывальцев в «раскладке» по округам призывал голосовать за кого угодно, кроме ЕР. В том числе за «техников» от ЛДПР в «зачищенных» округах. Это их тактика, говорит собеседник в территории.

На днях в Чусовом образовался ещё один скандал. Амир Хисматулин рассказал «Новому компаньону», что политтехнолог «Единой России» Олег Борисенко попытался купить его снятие с выборов за 80 тыс. руб. Хотя он лично просил главу Сергея Белова, чтобы его не трогали. «И вдруг 7 августа приезжает ко мне Борисенко вместе с моим товарищем, — говорит Хисматулин. — Привезли мне молоко, тортик. Я говорю Олегу Анатольевичу: «Ну вы же не чай пить приехали, рассказывайте». Он отвечает, что у него есть задание — провести кандидатов из ЕР. Ну проводите, что. Он говорит, что моя конкурентка Старкова тоже в этом списке. Есть бюджет на кампанию. И продолжает: «У меня предложение: вместо того чтобы тратить деньги на неё, давайте я их вам отдам, а вы снимите свою кандидатуру. А иначе эти деньги направлю на борьбу против вас». Ну я же просил их меня не трогать!» Информацию об этом инциденте Хисматулин уже опубликовал на первой полосе своей газеты «Мир Чусового», и заметка оплачена из избирательного фонда.

Борисенко, по его словам, инсценировал в 2006 году уголовное дело против него. Хисматулин тогда поддерживал на довыборах в земское собрание Андрея Иванова, Борисенко вёл Анатолия Жвакина. И в последние дни кампании Борисенко якобы предложил ему купить лояльность. «Жвакин всё время смеялся над моим огородом, и поэтому я попросил их купить мне газонокосилку, — рассказывает Хисматулин. — Я понимал, что Иванов всё равно выигрывает, и потому согласился. Потом Борисенко передал мне 25 тыс. руб., и в магазине, когда я покупал газонокосилку, меня задержала милиция. Дали год условно за вымогательство. Но после этого на каждых выборах мне пеняют, что я уголовник. И теперь он приезжает ко мне снова торговаться. Неужели он думает, что я его простил?»

Амир Хисматулин считает, что Старкову в своём округе он победит, «если не будет реального подкупа». «Я иду по своей линии — против кандидатов от «Единой России». И поддерживаю всех, кто придерживается той же позиции», — говорит Хисматулин.

Кстати, поддерживает он неоднозначно. Так, когда к нему обратился «человек из «Справедливой России», он разместил в своей газете четыре статьи. ТИК рассмотрел жалобу члена комиссии и один из материалов признал незаконной агитацией на основании грубейшего нарушения законодательства. Материал кандидата от эсеров Ирины Башкатовой был оплачен из избирательного фонда Амира Хисматулина. «В своей газете я даю площадку для высказывания всем людям, даже единороссам, если я их знаю как порядочных людей. На этой неделе у меня выходят материалы по Горохову, Кондратьеву и Внукову», — противоречит сам себе Хисматулин, который не раз подчёркивал, что он против ЕР как факта.

Превентивные меры

Олег Борисенко, со своей стороны, говорит, что и в 2006 году, и сейчас всё было совсем не так. В 2006 году Амир Хисматулин сам позвонил ему и предложил купить некий компромат на Жвакина, якобы материалы из местного МВД. Борисенко в ответ попросил его обратиться к Жвакину лично. Тот начал активно звонить Жвакину, после чего Жвакин написал заявление в милицию и посодействовал задержанию. И сумма там была не 25 тыс. руб., а 50 тыс. руб. Компромат он потом так и не отдал.

Что касается нового предложения в 80 тыс. руб., то Хисматулин, по словам Борисенко, вновь передёргивает. «За время кампании с Амиром Михайловичем я встречался три раза, и два — по его инициативе, — рассказывает Борисенко. — На одной из встреч он предлагал мне не вкладываться в кампанию кандидата от ЕР, а вложиться в него самого. Взамен он готов был сменить свою политическую ориентацию».

Он считает, что настоящая причина «такого поворота» — в другом. Местный ТИК 26 августа якобы передал в суд дела по фактам нарушения агитации в СМИ, Хисматулину грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 15—20 тыс. руб. «Поэтому он просто сводит счёты», — уверен Борисенко.

По мнению политического консультанта Сергея Иванова, в Чусовом — всё традиционно: весь спектр политических сил, острая борьба и непредсказуемый результат. Единственное отличие от прошлых кампаний заключается в том, что бывшие главы района Николай Симаков и Виктор Бурьянов не зарегистрировались на выборы и не ведут свой пул. «Это свидетельствует о том, что эпоха мэров-хозяйственников прошла, пришло время других людей, хотя методы борьбы при этом остались старые, — говорит Иванов. — Несмотря на обилие кандидатов от разных политических партий, думаю, что «Единая Россия» сможет реализовать большинство, и депутатский корпус сформируют люди, удобные для Сергея Белова. Что касается провокаций, то профессия политтехнолога и консультанта вынуждает общаться хоть с чёртом, хоть с ангелом, хотя ангелов в этом деле не бывает. Но я удивляюсь, что такой опытный коллега, как Олег Борисенко, не оценил все риски: его визави уже получал наказание за аналогичные провокации и преступления. В любом случае это свидетельствует о том, что накал борьбы в Чусовом — высокий, и оппоненты фаворитов не гнушаются любых способов. Другое дело, что это небезопасно и граничит с нарушением законодательства».

Собеседник, близкий к краевым властям, считает, что Хисматулин льёт много грязи, а ситуация с выборами в 2016 году, когда такой же тактики придерживалась команда известного депутата Госдумы, продемонстрировала, что это тупиковый путь. «Избирателей негатив отталкивает, — говорит один из собеседников. — Они предпочитают совсем не ходить на выборы. Но противники кандидатов, использующих такие приёмы, при этом свой электорат приводят, и те проигрывают».