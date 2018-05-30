Квартира, где деньги лежат Организатор торгов по реализации арестованного имущества вынудил ТУ Росимущества расторгнуть контракт

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Торги по реализации арестованного имущества популярны среди участников: часто там можно приобрести собственность ниже её среднерыночной стоимости. Поэтому люди не боятся вносить за участие в аукционах сотни тысяч рублей. В случае отмены результатов торгов или недопуска заявки организатор торгов обязан возвращать деньги участникам аукционов в течение пяти рабочих дней. Однако некоторые участники, несмотря на выигранный суд, ждут своих денег уже полгода. Из-за многочисленных нарушений со стороны подрядчика — ООО «Эссет Менеджмент Урал» — Территориальное управление Росимущества в Пермском крае в феврале 2019 года расторгло контракт с компанией и в марте заключило контракты на реализацию арестованного имущества с двумя новыми компаниями. Однако вскоре выяснилось, что у ООО «Симония» и ООО «Биотопливо Запад» одинаковый фактический адрес, совпадающий с адресом ООО «Эссет Менеджмент Урал», одинаковый номер телефона и почти одинаковые сайты.

Систематические нарушения

Большая часть подрядчиков теруправления Росимущества, реализующих арестованное имущество, «проживает» по одному адресу. Дом на ул. Барамзиной, 54 приютил и ООО «Эссет Менеджмент Урал», и ООО «Биотопливо Запад», и ООО «Симония», и ООО «Арнал»

Фото: Алёна Ужегова

ТУ Росимущества 22 января 2018 года заключило с ООО «Эссет Менеджмент Урал» («ЭМ Урал») государственный контракт на оказание услуг по реализации арестованного имущества.

Согласно условиям контракта, компания должна была проводить торги вплоть до 31 декабря 2019 года. Однако из-за многочисленных нарушений со стороны подрядной организации 4 февраля этого года ТУ Росимущества в Пермском крае приняло решение (№08-19-680) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта и 15 февраля расторгло контракт. Компания с потерей контракта не согласилась и обратилась в Арбитражный суд.

Как сообщается в решении Арбитражного суда Пермского края от 25 апреля 2019 года (дело №А50-3753/19), 18 января 2019 года ТУ Росимущества провело проверку исполнения обязательств по государственному контракту в связи с получением двух жалоб на действия ООО «Эссет Менеджмент Урал» от участников аукционов и замечаний со стороны УФССП России по Пермскому краю.

Например, один из участников сообщил, что в октябре 2018 года стал победителем повторных торгов на приобретение в Перми трёхкомнатной квартиры стоимостью 4 млн руб. Сначала мужчина перечислил на счёт «ЭМ Урал» 161,3 тыс. руб. задатка на участие в торгах, а после подведения итогов аукциона 24 октября перевёл оставшуюся сумму в размере 3,8 млн руб. Однако 25 октября 2018 года УФАС по Пермскому краю вынесло запрет на заключение с победителем договора купли-продажи, а 13 ноября выдало ООО «Эссет Менеджмент Урал» предписание аннулировать результаты торгов и провести их повторно.

Выяснилось, что результаты торгов оспорила другая участница аукциона. Когда торги по реализации этой квартиры проводились впервые, «ЭМ Урал» отклонил её заявку, якобы потому что женщина представила неполную копию паспорта. Участница аукциона доказала в УФАС (решения от 30.05.2018 и 13.11.2018) и в Свердловском районном суде (дело №2-4383/2018, решение от 30.08.2018), что отказ был «необоснованным и незаконным».

В результате 21 ноября комиссия «ЭМ Урал» подписала протокол об аннулировании результатов торгов. В соответствии с проектом договора о задатке, размещённом на сайте компании, если участника торгов не допустили к участию или он не победил, организатор торгов обязан вернуть ему всю сумму задатка в течение пяти рабочих дней с момента оформления соответствующего протокола. Такой же пятидневный срок для возврата задатка действует в случае признания торгов несостоявшимися или их отмены.

Однако организатор торгов в пятидневный срок так и не вернул несостоявшемуся победителю его 4 млн руб. Мужчина пожаловался в ТУ Росимущества по Пермскому краю, и ведомство потребовало от подрядчика объяснений. В письме от 16 января 2019 года №2/1 директор «ЭМ Урал» пояснил, что денежные средства победителю отменённых торгов «не возвращаются в связи с личным конфликтом» и гарантировал вернуть 4 млн руб. «в течение 10 рабочих дней».

Несостоявшийся победитель также направил в адрес «ЭМ Урал» претензионное письмо с требованием вернуть деньги, но на ситуацию это никак не повлияло. 22 января он обратился в Дзержинский районный суд. При этом он требовал вернуть не только 4 млн руб., но и проценты за пользование чужими денежными средствами (дело №2-902/2019). С учётом того, что победитель торгов, уплативший всю стоимость квартиры, имущество так и не получил, а «личный конфликт как основание для удержания денежных средств гражданским законодательством не предусмотрен», 29 апреля 2019 года суд постановил взыскать с «ЭМ Урал» в пользу истца 4 млн руб., а также 82,6 тыс. руб. в качестве процентов. Также 11 марта 2019 года Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда (дело №33-3070/2019) наложила арест на денежные средства и имущество «ЭМ Урал» в пределах 4,24 млн руб. Как сообщается в Банке данных исполнительных производств на сайте УФССП России по Пермскому краю, на 20 мая 2019 года арест ещё не снят, а значит, деньги победителю отменённых торгов, скорее всего, до сих пор не вернули (запись в банке данных удаляется или изменяется в случае частичного погашения задолженности в течение трёх—семи дней с момента оплаты).

При расторжении контракта ТУ Росимущества также указало и на другие нарушения договора со стороны компании: непредоставление информации об обжаловании результатов торгов и наличие препятствий для своевременного перечисления денежных средств на счета УФССП России по Пермскому краю.

Представитель «Эссет Менеджмент Урал» при рассмотрении дела в Арбитражном суде (дело №А50-3753/19) заявил, что выявленные нарушения не носят систематического характера и что теруправление не предоставило подрядчику возможность устранения нарушений. Однако, поскольку компания не представила доказательств устранения выявленных нарушений и возврата денежных средств, суд с этими доводами не согласился и посчитал, что у ответчика имелись достаточные и законные основания для одностороннего отказа от исполнения контракта.

Отметим, что это далеко не все нарушения, зафиксированные во время действия контракта. Например, согласно решению Дзержинского районного суда от 26 ноября 2018 года (дело №2-3838/2018), «ЭМ Урал» отклонил заявку участника аукциона якобы потому, что не смог открыть заявку. Также компания должна другому участнику, чью заявку отклонили якобы из-за её неправильного оформления, 105 тыс. руб. задатка (решение Дзержинского районного суда от 18 марта 2019 года, дело №2-932/2019).

Более того, выяснилось, что «ЭМ Урал», после того как контракт с ним был расторгнут, объявил и провёл ещё несколько торгов. Поэтому сейчас в Арбитражном суде рассматривается иск ТУ Росимущества к «ЭМ Урал» (дело №А50-8888/2019) с требованием признать эти торги недействительными. 20 марта ТУ Росимущества провело в своём офисе встречу с пострадавшими участниками аукционов по поводу возвращения средств. Там Денис Молодых, который на тот момент возглавлял теруправление, объявил, что часть задатков, которые поступили на счета Росимущества, сейчас находятся на счетах Федерального казначейства. Теруправление собирает реквизиты от пострадавших участников аукционов, объявленных или проведённых «ЭМ Урал» после 14 февраля, чтобы вернуть им деньги.

Как сообщили «Новому компаньону» в ТУ Росимущества по Пермскому краю, кроме расторжения контракта с подрядчиком, они также направили в Пермское УФАС заявление о включении ООО «Эссет Менеджмент Урал» в реестр недобросовестных поставщиков. Если компанию включат в этот реестр, она не сможет в течение трёх лет участвовать в торгах и бороться за контракты.

Также территориальное управление направило в адрес «ЭМ Урал» требование о возвращении имущества и документов и завершении всех расчётов, которые оставлены специализированной организацией без исполнения. Что же касается невозврата задатков заявителям и неперечисления средств, вырученных от реализации арестованного имущества, судебным приставам, в начале марта теруправление обратилось в правоохранительные органы для проведения проверки по фактам недобросовестных действий ООО «ЭМ Урал».

Подозрительные совпадения

В связи с расторжением контракта с «ЭМ Урал» краевое теруправление Росимущества провело торги по отбору новых подрядчиков (максимальная цена каждого контракта — 90 тыс. руб.). Торги шли на повышение. В результате победителем первого аукциона стало ООО «Биотопливо Запад» с предложением в 2,5 млн руб. Вторым участником торгов стало ООО «Симония», которое предложило точно такую же цену, но на 9 минут позднее (закупка №0156100011319000003). На втором аукционе победу одержало ООО «Симония» с предложением в 4,44 млн руб. Второе место получило ООО «Биотопливо Запад», у которого ценовое предложение было меньше на 500 руб. (закупка №0156100011319000004).

В результате 3 апреля 2019 года ТУ Росимущества заключило с ООО «Биотопливо Запад» и ООО «Симония» государственные контракты. Как пояснили «Новому компаньону» в теруправлении, на момент заключения контрактов им были известны только юридические адреса организаций (одна из компаний зарегистрирована в Москве, а вторая — в Перми, на ул. Костычева). После заключения контрактов ООО «Биотопливо Запад» и ООО «Симония» сообщили территориальному управлению фактические адреса (ул. Барамзиной, 54), которые совпали с местонахождением ООО «ЭМ Урал».

Кроме того, по сведениям на сайте ТУ Росимущества по Пермскому краю, в разделе «Информация об организациях, осуществляющих функции по реализации арестованного имущества в 2019 году», у двух новых подрядчиков оказался одинаковый номер телефона. А сайты организаций, указанные на сайте ТУ в разделе информации об этих компаниях, имеют одинаковый IP-адрес и одинаковую информацию об ООО «Арнал» в исходном коде страницы. Отметим, что, по данным Госреестра , действующий директор «ЭМ Урал» Армен Налбандян был в ООО «Арнал» до 2 августа 2017 года директором и до 2 апреля 2019 года — учредителем.

Также, по данным torgi.gov.ru, «Биотопливо Запад» и «ЭМ Урал» имеют одно и то же контактное лицо — это бывший руководитель отдела организации работы по реализации имущества должников УФССП России по Пермскому краю Анастасия Скрипцова. По данным сайта Госреестра, ООО «Биотопливо Запад» до декабря 2018 года не имело нужного для реализации арестованного имущества вида экономической деятельности, а у ООО «Симония» он появился вообще уже после объявления обоих аукционов (25 февраля 2019 года).

В «ЭМ Урал», «Биотопливо Запад» и «Симония» отвечать на вопросы «Нового компаньона» отказались.

В ТУ Росимущества сообщили, что законом о закупках не предусмотрено расторжение в одностороннем порядке государственных контрактов в случае возникновения подобных обстоятельств. Поэтому принятие теруправлением в одностороннем порядке решения о расторжении контракта по указанной причине будет являться нарушением порядка расторжения контракта. Однако в ТУ добавили, что в контрактах предусмотрены требования к оказанию услуг и обязательства специализированных организаций, а также ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта.