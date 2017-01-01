В борьбе за корону Пермские компании оспаривают результаты конкурса на создание в регионе единой автоматизированной системы оплаты проезда и учёта пассажиропотока

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В конце ноября 2018 года Министерство информационного развития и связи Пермского края через краевое Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило конкурс на создание в регионе единой автоматизированной системы оплаты проезда и учёта пассажиропотока. Начальная цена контракта составила 23 млн руб. Согласно условиям закупки, единую автоматизированную систему оплаты проезда и учёта пассажиропотока нужно разработать до 5 декабря 2019 года. Однако условия участия в конкурсе и критерии оценки заявок вызвали вопросы у компаний, специализирующихся на создании и продаже систем мониторинга пассажиропотока. И теперь эти спорные моменты рассматривают в суде.

Сейчас в Пермском крае действуют сразу несколько систем учёта пассажиропотока и оплаты проезда, разработанные ООО «Бенток-Смоленск», ООО «Удобный маршрут», ООО «Прокарт», ООО «Гольфстрим». Также работают автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией и системы продажи билетов — «Карс» (автовокзалы), «1С:Авибус», «КВЦ-Сервис». При этом в техническом задании (закупка №0156200009918000619), опубликованном на сайте госзакупок, сказано, что эти системы используют разные технологические решения и функционируют независимо друг от друга, что не позволяет на их базе реализовать единое решение для оплаты проезда.

Почти сразу после того, как в Прикамье объявили торги на создание в регионе единой автоматизированной системы оплаты проезда и учёта пассажиропотока, пермские компании, которые специализируются на создании и продаже систем мониторинга пассажиропотока, начали оспаривать условия конкурса. Всего с декабря 2018 года по январь 2019 года в УФАС Пермского края поступило шесть жалоб: две от ООО «Интеграл» (Пермь), и по одной — от ООО «Аэроб-Урал» (Пермь), ООО «Нави» (Пермь), ООО «ИТ-Центрсервис» (Пермь), ООО «Бином Софт» (Москва). Большинство претензий к конкурсной документации антимонопольщики признали необоснованными. Однако в УФАС согласились, что в конкурсной документации есть ограничение конкуренции — от участников торгов требовалось предоставить действующие лицензии ФСБ и ФСТЭК России на выполнение работ, связанных с защитой информации, но при этом запрещалось привлекать субподрядчика с такими же лицензиями (решение по жалобе ООО «Нави» №013359). Отметим, что до этого на торги заявилась только одна компания — ООО «Нави», но её заявку отклонили как раз из-за отсутствия указанных документов.

В результате антимонопольщики предписанием об устранении нарушений №013360 обязали конкурсную комиссию отменить протоколы рассмотрения единственной заявки и вскрытия конвертов, устранить нарушения, продлить срок принятия заявок и рассмотреть их заново. После этого количество участников увеличилось в четыре раза — заявки поступили от ООО «ЕТК» (Пермь), ООО «Центр ЮС «Арега» (Курган), ЗАО «Золотая корона» (Новосибирск) и АО «Расчётные решения» (Москва). По условиям конкурса критерий цены имеет значимость всего 30%, а решающим параметром при оценке заявок является квалификация участников конкурса (60%). В итоге по количеству набранных баллов первое место получило ЗАО «Золотая корона», которое не снизило цену контракта. А пермское ООО «ЕТК», снизившее цену с 23 млн до 17,3 млн руб., заняло второе место. Отметим, что ООО «ЕТК» возглавляет Павел Панин, который также руководит компанией «Бенток-Смоленск» (поставщик действующей краевой системы учёта пассажиропотока).

Сейчас Арбитражный суд Пермского края рассматривает сразу семь исков к Министерству информационного развития и связи Пермского края или краевому УФАС — от ООО «Интеграл», ООО «Аэроб-Урал», ООО «Нави», ООО «ИТ-Центрсервис» и ООО «ЕТК». Ближайшее судебное заседание состоится уже 3 апреля — по одному из исков ООО «Интеграл». В целом компании требуют отменить решения УФАС по итогам рассмотрения жалоб и признать недействительными итоги закупки по созданию системы. Также пермские компании просили суд приостановить процедуру заключения контракта с «Золотой короной», так как иначе это «причинит ущерб бюджету Пермского края и приведёт к невозможности исполнения судебного акта», но суд отклонил все подобные ходатайства из-за отсутствия доказательств (Арбитражный суд Пермского края, дела №А50-8031/2019, А50-7408/2019, А50-5445/2019, А50-217/2019, А50-9954/2019, А50-9952/2019, А50-9651/2019).