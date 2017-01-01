Оксана Мелехова: Хочу поменять отношение системы здравоохранения к людям И. о. министра здравоохранения Пермского края — о том, почему она приняла предложение стать министром, и об итогах года

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— Конец года — время подводить итоги и намечать планы на будущее. Какие тенденции в этом году удалось переломить или обозначить?

— Мы в этом году провели огромную работу в поликлиническом звене — построили 26 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, отремонтировали в едином стиле регистратуры и зоны ожидания в 95 поликлиниках края.

Сейчас тиражируем проект «Новая поликлиника» с использованием инструментов бережливого производства на территории всего края. Все учреждения края на сегодня зашли в проект, но пока находятся на разных этапах его реализации. 12 «пилотов» уже приступили к выполнению качественных показателей работы и повышению доступности узких специалистов. Остальные поликлиники пока тиражируют доступность участковой службы. По итогам реализации проекта «Новая поликлиника» у нас увеличился приход пациентов на 16%, из них 8% впервые пришли в государственную систему здравоохранения.

Сейчас внедряем новую систему профилактического осмотра детей от года до трёх лет. Мы смогли сделать так, что время осмотра ребёнка всеми специалистами теперь занимает от 40 минут до двух часов максимум. Раньше на это уходило около 10 часов, да ещё и с разбивкой на несколько дней.

— Один из главных процессов — это объединение учреждений. На каком этапе работа находится сейчас?

— Сейчас мы идём по пути формирования медицинских кластеров. Кластеры помогают более эффективно выстраивать работу и с медицинской, и с финансовой, и с логистической точки зрения. Подчеркну главное: у нас нет задачи поделить весь край на кластеры здесь и сейчас. Это поэтапная работа. Конечная модель сформируется даже не в 2019 году. В Перми, кстати, о кластерах речь не идёт, это понятие намного шире и в основном касается учреждений в отдалённых территориях. Например, кластер Кизеловского угольного бассейна сейчас работает «под крылом» пермской ГКБ №4.

Сейчас мы прошли первый этап формирования северного кластера. Это Березники — Соликамск. Горбольница в Березниках сейчас носит статус второй краевой больницы, там находится потрясающий центр компетенций по кардиологии для всего севера региона. Затем в этом году появился кунгурский кластер: Кунгур плюс район и село Ленск.

Следующая задача — кластер «Пермская агломерация», то есть Пермь и Пермский район. Пермский район расположен очень неудачно — вокруг Перми, изменение маршрутизации позволит пациентам района обращаться в ближайшие крупные больницы города Перми, а не ехать через весь город в районную больницу.

— А как это выглядит на практике сейчас? Ведь, например, жители Соликамска не должны ездить в Березники.

— Нет, ни в коем случае. Наша задача — сделать так, чтобы высокоспециализированная помощь и консультации специалистов краевого уровня стали ближе к людям. Мы называем это «третий уровень» — например, нейрохирургия или определённые виды травматологии и ортопедии: те виды помощи, для которых нужна очень мощная база, и она пока есть только в региональном центре.

За счёт чего мы это делаем? Вот пример КУБа. Специалисты высокого уровня из ГКБ №4 выезжают в Кизел и консультируют пациентов. То есть мы уже приблизили медицину к населению. Плюс происходит обмен профессионалами: местный врач может поприсутствовать во время осмотра врачами ГКБ №4. Отмечу также использование новых методов диагностики, телемедицинские консультации — раньше всё это было недоступно в небольших городах.

— Другой важнейший процесс, за который Пермский край похвалили даже в Совете Федерации, — это цифровизация отрасли. Какие достижения в этой сфере вы считаете самыми значимыми?

— Я всегда гордилась уровнем информатизации здравоохранения в Пермском крае: и во времена работы терапевтом, и позже, когда работала главным врачом. У нас есть достижения по электронным медицинским картам — например, сейчас 76% амбулаторных карт уже ведутся в электронном виде.

Огромный плюс — оснащение ФАПов высокоскоростным интернетом, в этом году мы к нему подключили 56% ФАПов, будем подключать все 100%. Все больницы и поликлиники также уже обеспечены хорошим интернетом. Благодаря этому теперь есть возможность проводить телемедицинские консультации между ФАП и ЦРБ, между ЦРБ и краевым центром, при этом пациенту не надо никуда ездить для коррекции курса лечения, например. Сейчас мы ставим перед собой такую задачу, чтобы забор крови происходил в ФАП и чтобы результаты исследований приходили в ФАП через единую информационную систему.

По пилотным учреждениям: у нас в шесть раз увеличилась запись через сайт «К врачу». Сейчас мы разрабатываем также личный медицинский кабинет пациента на базе портала «К врачу». Хотим, чтобы он стал личным медицинским инструментом пациента: по выстраиванию посещений, по отслеживанию показаний здоровья, вакцинации. Как мобильное приложение с показателями его здоровья и спланированными визитами к врачу. В идеале хотелось бы, чтобы приходили уведомления о том, что, например, завтра вам нужно к кардиологу. Ставим себе цель — сделать так, чтобы приложение появилось в 2019 году.

Плюс единая диспетчерская служба вызова скорой помощи и единый диспетчерский центр. По скорой у нас есть шесть пилотных учреждений (три взрослых и три детских). Служба сама решает, какую бригаду отправить, в зависимости от жалоб пациента. Также врач может посмотреть историю обращений пациента и его медицинские данные. Отзывы врачей пока только положительные.

Единый диспетчерский центр — то же самое, только в случае обращения в регистратуру поликлиники. Иными словами, вы звоните по известному номеру телефона, но попадаете уже на диспетчера. Разработан опросник, в соответствии с которым диспетчер принимает решение, кого к вам отправить: дежурного врача, неотложную или скорую помощь. Система позволяет отслеживать, дозвонился ли пациент, с какой попытки, как с ним поговорили, как скоро пришёл врач и т. д.

— Расскажите о том, что вас привело в медицину.

— По первому образованию я медицинская сестра. Когда заканчивала обучение, поняла, что хочу стать врачом, и сразу после получения диплома медсестры поступила в медицинский институт. После его окончания пошла работать участковым врачом-терапевтом в поликлинику №2 Перми и проработала там 17 лет.

— Американская мечта — из медсес­тёр в министры. Почему вы приняли предложение возглавить мин­здрав?

— Всё достижимо. Главное — постоянно расти и не останавливаться на достигнутом. Что касается предложения, а почему нет? Мне была оказана высокая честь. Здесь главное — желание создать и изменить что-то в лучшую сторону. Хочу продолжить те проекты, которые уже стартовали. Хочется, чтобы все наши мероприятия поменяли отношение населения к здравоохранению. Чтобы люди, читая статью, не говорили «опять расхваливают, где это на практике?!», а реально это ощущали, без статей. Чтобы люди и сами врачи чувствовали, что у нас хорошая система здравоохранения. Понимаю, амбициозно, но надо ставить себе высокие цели.

— Какие новые задачи вы ставите перед собой в следующем году?

— Приоритеты — это выполнение уже взятых на себя обязательств плюс участие в семи нацпроектах по линии здравоохранения и демографии.

Закончим ремонт детских и взрослых поликлиник. Приступим к следующему этапу — ремонту стационаров. На их капремонт (в едином стиле, который сейчас разрабатывается) в 2019 году предусмотрено 850 млн руб. Начнём цифровизацию стационаров.

Введём в эксплуатацию четыре детские поликлиники, приступим к строительству поликлиники в Ленинском районе. Помимо этого, в следующем году начнётся строительство краевой инфекционной больницы в Кировском районе и корпуса психиатрической больницы на Банной горе.

Уже разработаны две большие концепции — онкологической и кардиологической помощи, будем приступать к их внедрению. Первые шаги уже начали делать.