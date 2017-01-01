Ab ovo Новая выставочная площадка представляет творчество «нетерпеливого художника»

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Выставочное пространство на ул. Советской, 64 впервые было задействовано во время Дягилевского фестиваля: тогда галерея «Дом Боне» устроила в Тополевом переулке «трёхсерийную» выставку «До/Между/После», и третья часть — «После» — разместилась как раз здесь. Однако в то время помещение заняли «по-партизански», а теперь оно получило статус и название — «Котельная», ибо именно таково было его назначение в структуре исторического Чёрного рынка.

Александр Кошелев...

Фото: Константин Долгановский

Ныне, чтобы найти «Котельную», нужны специальные указания, и они предусмотрительно размещены на выставочных афишах: с перекрёстка Тополевого переулка и ул. Советской свернуть налево, зайти в арку рядом с «Шиномонтажом», а там направо. Антураж — брутально-постиндустриальный: какие-то склады, клуб служебного собаководства... Интерьер выставочного зала под стать: закопчённый кирпич, каменная крошка на полу, много железа. Галерея «Дом Боне» взяла над бывшей котельной шефство, ибо сама не располагает площадями для объёмных выставок. К тому же, согласитесь, далеко не любой художник в своём творчестве хорошо сочетается с ювелирным гламуром, как в «Доме Боне». Некоторым гораздо больше идут закопчённые кирпичи.

Выставка Александра Кошелева «Нетерпеливый художник», открывшаяся в «Котельной» 23 августа, идеально в этот интерьер вписывается благодаря любви художника к старому дереву и прочему реди-мейду. На вернисаже Кошелев вдохновенно рассказывал о том, как решил отказаться от работы с подготовленными материалами — грунтованными холстами и тому подобными — и отметил это решение специальной акцией: пошёл на пленэр с пустыми руками и стал рисовать найденным мелком на найденной досочке. Подобный антигламур для «Котельной» — то, что доктор прописал.

Александр Кошелев — одна из ключевых фигур современного искусства Перми, при этом художник занимает совершенно особую нишу. Он не занимается стрит-артом, не тусуется с брутальными концептуалистами из «Дома художника». Будучи профессиональным графиком-дизайнером, он на собственном примере показывает, что творческий человек может быть востребованным и весьма состоятельным, но при этом сохранять независимость. Не только образом жизни, но и стилистикой Кошелев отличен от большинства пермских творцов-неформалов, склонных к масштабным высказываниям: он предпочитает миниатюры ювелирной выделки, в которых тонкая графика сочетается с бурной фантазией.

...и его творчество

Фото: Константин Долгановский

Наиболее известный пример — знаменитый календарь на 2009 год, который Кошелев создал, работая в коллективе почившего ныне портала prm.ru. Там он изобразил фантастическую Пермь — то ли из будущего, то ли из параллельного мира. Ещё одна широко известная работа художника — оригинальная навигация по Пермской художественной галерее, основанная на преемственности здания кафедрального Спасо-Преображенского собора, где квартирует галерея, по отношению к Пыскорскому монастырю.

Свой творческий метод Кошелев называет «лирическим концептуализмом». «Когда я выдумал этот термин, он, к моему удивлению, оказался никем не занят», — иронизирует художник. По его словам, он рисует то, что происходит не во внешнем мире, а во внутреннем мире человека. Выставка называется «Нетерпеливый художник», потому что, по мнению Кошелева, мысли и идеи — товар скоропортящийся и нуждающийся в скорой презентации, а значит, его творения необходимо показывать как можно скорее после создания.

В экспозиции — работы, созданные за последние полтора года, прошедшие с предыдущей персональной выставки художника. Все они парадоксально сочетают физиологию с психологией, а плоский быт — с многозначительными символами. Серия «Художник и обстоятельства» — ироничный рассказ о том, что жизнь художника — рутина, состоящая из малозначительных эпизодов и мало отличающаяся от жизни нехудожника. Забавно, что даже в столь конкретной и житейской тематике Кошелев не обходится без излюбленной фантастики: в нескольких работах появляется некий белый сферический объект. По словам художника, это «необъяснимое явление». Ну, раз необъяснимое, то объяснения неуместны.

Особое место в экспозиции занимает «Семейная трапеза», написанная, как и большинство работ, карандашом на старой фанере, — многозначительный парафраз «Тайной вечери». За столом, на котором стоит кубок с вином и лежит хлеб, расположились не люди, а некая вытянутая в трубку и закрученная вокруг стола масса. Выглядит эта «семья» очень физиологично, особенно в сочетании с объектами, разложенными на столике перед картиной, — керамическими, плоскими, как блины, мозгом, сердцем и лёгкими. Страшно даже предположить, из какого отдела кишечника пришло то, что изображено на картине...

Библейские ассоциации, образы хлеба и вина ещё не раз возникают в экспозиции.

Более «духовно» выглядит серия «Заводы бессознательного», хорошо известная благодаря параллельному проекту Уральской индустриальной биеннале: условные, почти сувенирные изображения заводов, корпус которых сделан из какого-то промышленного материала (кирпича, обрезка доски, металлической трубы и т. д.), а очень натуралистичный дым из трубы — монтажная пена. Сопровождающие инсталляцию рисунки поясняют, что человек выделяет эмоции, как завод — дым. Дым — единственный внешний индикатор работы завода, процессов, которые снаружи не видны. Человек — так же: не видно, что происходит в его внутреннем мире, пока эмоции не выплеснутся.

Центральное место в экспозиции занимает двойная инсталляция «Начальная стадия отчуждения» + «Птенец», одна внутри другой. «Начальная стадия отчуждения» — это полупрозрачный павильон из полиэтиленовой плёнки, зайдя в который человек отделяет себя от происходящего, но в то же время остаётся в курсе внешних процессов. Кроме того, он находит внутри павильона «Птенца» — мастерски выполненное из той же плёнки яйцо, внутри которого — беззащитное цыплячье тельце. К этой работе Кошелев относится с трогательным трепетом; на вернисаже он с волнением рассказывал о том, как отнёс «Птенца» в лес и оставил там надолго. «Птенец» жил своей жизнью, а художник волновался за его судьбу.

Ещё две инсталляции с подсвеченными предметами в виде яйца, находящиеся в экспозиции, подчёркивают интерес Александра Кошелева к сферическим предметам и как будто иллюстрируют античный принцип ab ovo — «с яйца», то есть с самого начала, очень подходящий дотошному и нетерпеливому художнику.