Быстро и доступно: регистрируйте объекты недвижимости в режиме онлайн

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Руководство пермского МФЦ встретилось с представителями крупных строительных организаций. Застройщикам рассказали о возможности оперативно получать различные услуги Росреестра через интернет в режиме реального времени.

Сервис «Государственная регистрация прав» в электронном виде имеет множество преимуществ. Даёт возможность получить услугу в любое удобное время в короткие сроки, нет необходимости стоять в очереди. Кроме того, стоимость услуги для физических лиц и индивидуальных предпринимателей снижается на 30%. Получение услуги в электронном виде возможно посредством личного кабинета на сайте Росреестра или на портале www.gosuslugi.ru.

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Для оформления недвижимости через интернет обязательна регистрация на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, а также наличие электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Получить электронную подпись можно, обратившись в удостоверяющий центр. Таким функционалом, в частности, наделён филиал Кадастровой палаты (подробности по тел. 8 (342) 235-71-51). Стоимость сертификата ЭЦП составляет 700 руб.

В Пермском крае электронным сервисом уже активно пользуется ПАО «Сбербанк России». Банк «ВТБ 24» также начал тестирование предоставления в электронном виде документов по ипотечным сделкам в 15 регионах России.

Постепенно переходят на электронный формат взаимодействия застройщики, например «Трест №14», ПЗСП, «Сатурн-Р». В офисе компаний покупатели недвижимости получают весь комплект документов, в том числе и зарегистрированные в электронном виде договоры участия в долевом строительстве.

По итогам 2017 года в Пермском крае число заявлений на регистрацию прав в электронном виде увеличилось более чем в два раза.

Ещё одним нововведением МФЦ является создание специализированных «окон» для бизнеса на базе кредитно-финансовых учреждений. Заявители, оформляющие юрлицо или ИП через МФЦ, расположенные на площадках кредитных организаций, могут также воспользоваться льготным тарифом при открытии расчётных счетов, новых пенсионных карт и получить другие услуги банка. Предварительная запись на приём открыта по тел. 8-800-555-05-53.

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