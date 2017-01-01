Акция «Демобилизация» Не все пермские оборонщики готовы «отрастить гражданскую ногу»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В сентябре 2016 года президентом РФ Владимиром Путиным был утверждён план увеличения доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. К 2020 году концентрация «гражданки» на промышленных предприятиях должна достигнуть 17%, к 2025 году — 30%, а к 2030 году — 50%. Пиковые объёмы гособоронзаказа были запланированы на 2017 год, после чего ожидается его планомерное снижение. Но готовы ли ведущие пермские предприятия «оборонки» к тому, чтобы повысить уровень производства гражданской продукции до тех показателей, которых от них ждут?

Ракетостроители примут участие в создании техники для добычи газа

По мнению одного из федеральных экспертов в сфере ОПК, пермские предприятия, заточенные на «оборонку», ожидают трудные времена, поскольку эта отрасль, как никакая другая, проецирует на себя все проблемы российской экономики. Это мнение созвучно словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, высказанным в ходе визита в Пермь в 2017 году: «Многим предприятиям предстоит пройти серьёзный путь», — констатировал полпред, пояснив, что на оборонных предприятиях отсутствует оборудование, необходимое для производства гражданской продукции, они зачастую недостаточно компетентны в маркетинге и постпродажном обслуживании продукции, им не хватает «гражданских» кадров, а порой и мощностей.

Ко всем этим сложностям, характерным для всей российской «оборонки», добавляются ещё и уникальные, исторически сложившиеся проблемы каждого конкретного предприятия.

Трудные времена

К числу заводов, трудно поддающихся диверсификации, можно отнести ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». В ходе пертурбаций, связанных с отчуждением активов завода (в частности, площадки №5), в 2008 году ЗиД утратил значительную часть гражданских заказов, которые могли создать «подушку безопасности» в случае снижения объёмов гособоронзаказа.

В советское время завод был крупнейшим производителем мотопил в России. В 1958 году на международной выставке в Брюсселе бензопила «Дружба» получила золотую медаль. Всего за время существования этого производства ЗиД выпустил 14 млн бензопил. «В 2005 году с конвейера вышла 14-миллионная пила. А в 2008 году производство бензопил было остановлено, поточная линия, располагавшаяся на площадке №5, была демонтирована. Сейчас площадка №5 не участвует в производственном цикле», — рассказывают работники завода.

Как сообщили «Новому компаньону» на предприятии, в данный момент единственной номенклатурой гражданской продукции, производимой заводом, являются сепараторы, занимающие очень маленькую долю в выручке предприятия (0,5%).

Сепараторы производства ЗиД используются на подводных лодках, кораблях ВМФ России. Однако Россия выпускает не так много кораблей, чтобы это был большой поток заказов. С 2008 года ЗиД исключён из списка Минобороны РФ, включающего предприятия, на которых производство этого вида продукции происходит поточно. «Сейчас мы выполняем разовые заказы. Но можем делать гораздо больше — мощности завода позволяют производить до 600 сепараторов в год», — заявляет заместитель директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов.

«Если бы не банкротство, мы были бы крупнейшим производителем мотопил в России. Сейчас на федеральном уровне говорится о пиковых точках гособоронзаказа, когда мы уже должны будем замещать «оборонку» гражданской продукцией. Но чтобы повысить процент производства гражданской продукции, нам нужно выйти из банкротства, «продаться» новому собственнику. И он уже будет решать, как это устроить», — говорит топ-менеджер. При этом он отмечает, что предприятие способно как минимум поставить на поток производство сепараторов по требованию Минобороны, если бы такой заказ поступил. В то же время неизвестно, были бы сегодня мотопилы ЗиД конкурентны на фоне продвинутых и дешёвых импортных аналогов, заполонивших российский рынок.

ЗиД в полной мере ощущает на себе весь спектр проблем, с которыми сталкивается большинство российских предприятий ОПК: изношенность фондов, неоптимизированное, громоздкое производство, растянутое на гигантских площадях. «Из-за больших площадей и себестоимость продукции очень велика», — отмечает Александр Сентябов. В то же время, по словам топ-менеджера, предприятие продолжает активно работать, наращивая объёмы гособоронзаказа, то есть опять-таки движется в «обратную сторону» от «гражданки».

Замкнутая оборона

Не менее «замкнуты» на «оборонке» и пермские пороховщики. Так, эксперт, знакомый с ситуацией на ФКП «Пермский пороховой завод», сообщает, что в данный момент доля гражданской продукции на предприятии составляет 7% от ежегодных продаж. При этом выручка предприятия составляет порядка 6—6,5 млрд руб. в год.

Как таковых цехов, посвящённых производству исключительно «гражданки», на заводе нет. «Ещё при Советском Союзе участки, производящие гражданскую продукцию, были рассредоточены по разным цехам завода», — рассказывают заводчане.

Казённое предприятие производит сегодня конструкции из полиуретана, используемые, например, для штамповки алюминия, различные прокладки, применяемые во всех отраслях промышленности. В линейку гражданской продукции ППЗ входят также лаки и краски, клеёнка и линолеум.

По словам осведомлённого эксперта «Нового компаньона», в 1990-е годы соотношение гражданской и военной продукции на заводе было 50 на 50.

«Сегодняшние 7% — это очень мало. В 2014 году Дмитрий Рогозин озадачил промышленников на тему поднятия процента гражданской продукции. И одна из проблем — на заводе нет специалистов по «гражданке». В городе они есть, есть и профессура в двух университетах, которая их готовит. Но на самом заводе — нет», — говорит эксперт. При этом источник отмечает, что уровень специалистов в ВПК был стабильно выше, чем ориентированных на «гражданку», и перепрофилировать их при необходимости не составит труда.

По словам бывшего советника генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Владимира Аликина, завод может производить полимеры и композиты любой направленности: «Вот в МС-21 сделали крыло из композита, а оно оказалось тяжелее, чем если бы было из алюминиевого сплава. Пороховой завод при необходимости мог бы закрыть и композитное направление. Мы в 47 раз отстаём от США по производству композита на душу населения. Но, что ещё печальнее, мы отстаём в этой теме от Китая, Индии и Бразилии».

Как пример удачной диверсификации Аликин приводит АО «Новосибирский механический завод «Искра», изначально имевшее ту же производственную направленность, что и Пермский пороховой завод. Сегодня предприятие производит широкую номенклатуру детонирующих шнуров для горнорудной и угольной промышленности, геологоразведки и подобных работ.

«Завод начал производить детонационные шнуры (раньше это называлось «бикфордов шнур»), которые продаются настолько хорошо, что это позволило предприятию полностью отказаться от производства продукции спецназначения», — говорит эксперт.

В последние годы на предприятии шёл процесс не увеличения, а, напротив, уменьшения доли гражданской продукции. Так, ещё два года назад доля «гражданки» составляла 8—9%. На вопрос, что же нужно, чтобы наращивать гражданское производство на ППЗ, профессор Аликин отвечает: «Для этого нужна просто политическая воля его топ-менеджмента».

Праздник диверсификации

Одним из примеров активной диверсификации оборонного предприятия можно назвать ПАО «Мотовилихинские заводы». По словам коммерческого директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Антона Гурмана, общая доля гражданской продукции предприятий холдинга «Мотовилихинские заводы» в 2017 году составила 47%, увеличившись на 5% с 2016 года. «В следующем году планируется выйти на показатель 52%. Доля гражданской продукции увеличивается за счёт роста продаж в гражданском направлении», — заявляет топ-менеджер.

По словам Гурмана, сегодня «Мотовилихинские заводы» выпускают широкий спектр металлургической продукции и нефтепромысловое оборудование: «Основная продукция металлургического направления — это поковки. Предприятие занимает 12% российского рынка, входит в тройку лидеров среди российских производителей поковок, ведёт поставки на экспорт. Мы выпускаем поковки для многих отраслей: энергетической, транспортной, общего машиностроения, а также горно-шахтного, металлургического машиностроения. На рынке черновых железнодорожных осей мы входим в тройку крупнейших российских производителей. Вторым направлением металлургии является производство сортового проката. Крупный и мелкий сортовой прокат, производимый на предприятии, пользуется спросом в России».

Как отмечает коммерческий директор, в 2017 году продажи мотовилихинских поковок на внутреннем рынке увеличились на 14%, черновых железнодорожных осей — на 41%, а сортового проката — в 3,2 раза. На заводе работают также штамповочное и литейное производства, поставляющие полуфабрикаты российским металлургическим предприятиям. Рост этих поставок составил за минувший год 15%.

По словам Антона Гурмана, в 2017 году продажи продукции металлургического направления «Мотовилихи» выросли на 30%. При этом мощности предприятия позволяют в дальнейшем существенно увеличить производство поковок и сортового проката. «Для достижения этих целей проводится работа по совершенствованию технологических процессов, модернизации оборудования, совершенствованию системы продаж. Мы работаем над улучшением качества продукции, увеличением продаж сложных марок сталей, снижением себестоимости», — заявляет Гурман.

В России и на рынках СНГ реализуется и нефтепромысловое оборудование, произведённое группой компаний «Мотовилихинские заводы». «Это насосные штанги для добычи нефти плунжерными насосами и утяжелённые бурильные трубы. Мы занимаем порядка половины рынка штанги насосной и около четверти рынка утяжелённых бурильных труб. Существует возможность значительного увеличения поставок утяжелённых бурильных труб и сопутствующего продукта — переводников», — рассказывает топ-менеджер.

По его словам, в данный момент на предприятии прорабатывается программа модернизации производства, которая позволит значительно нарастить объёмы выпуска. «На 2018 год намечен самый существенный за последние годы ввод в работу новых и модернизированных мощностей нефтепромыслового производства.

Модернизация мощностей поможет увеличить поставки специального металлургического инструмента — оправок для протяжных станов.

Хорошего результата мы ожидаем от освоения производства немагнитных сталей для производства немагнитных труб, переводников, корпусов измерительных систем. В России такое производство немагнитных сталей никем не освоено.

Также идёт освоение выпуска новых для нас компонентов буровой колонны, в частности разрабатываются системы управления буровыми устройствами с перспективой выхода на производство роторных управляемых систем. Такие системы применяются, когда необходима высокая точность проводки ствола скважины при бурении. В перспективе предприятие сможет нарастить объёмы и в производстве инструмента для ремонта скважин», — говорит коммерческий директор.

В ПАО «Протон-ПМ» сообщают, что к диверсификации и наращиванию доли гражданской продукции на предприятии имеет непосредственное отношение совместный проект Роскосмоса и компании «Газпром». Как уже писал «Новый компаньон», в дорожную карту импортозамещения, подписанную в 2017 году компанией «Роскосмос», вошли два пермских предприятия, выполняющих заказы Минобороны: НПО «Искра» и ПАО «Протон-ПМ».

ПАО «Протон-ПМ» закреплено в проекте в качестве возможного разработчика и производителя насосных агрегатов высокого давления для работы в тяжёлых условиях эксплуатации. Пока проект находится в стадии технико-экономической проработки и оценки спроса. В рамках стратегии диверсификации ПАО «Протон-ПМ» также рассматривается возможность производства для нужд «Газпрома» криогенной техники для транспортировки сжиженного газа. Сейчас оценивается возможность освоения производства этой продукции с использованием технологий, отработанных при производстве ракетных двигателей на жидком кислороде и метане.

Согласно отчётности НПО «Искра» за 2016 год, в 2014 году доля производства оборудования для топливно-энергетического комплекса в общем объёме выручки предприятия составила 55,2%, а доля ракетно-космической техники — 43,67%. В 2015 году соотношение несколько изменилось, доля продукции для ТЭК составила 50,3%, а по итогам 2016 года доля ракетно-космической техники в доле выручки «Искры» составила 61,2%, а оборудования для ТЭК — 37,7%. Нисходящий тренд, очевидно, связан с достижением в 2017 году пиковых значений гособоронзаказа и со снижением заказа «Газпрома».

Несмотря на очевидные проблемы, с которыми сталкиваются на пути диверсификации отдельные предприятия, в Минпромторге Пермского края настроены весьма оптимистично. По данным министерства, на многих предприятиях региона, выполняющих заказы Минобороны РФ (ПНППК, «Авиадвигатель», НПО «Искра»), соотношение гражданской и оборонной продукции 50 на 50 уже достигнуто. И даже не в этом году, а раньше. «Работа в этом направлении ведётся, требования реализуются. Проблема сегодня уже состоит не в том, чтобы загрузить предприятия производством гражданской продукции, а в том, чтобы обеспечить их заказчиками гражданской продукции. Но это уже полномочия федеральных, а не региональных властей. В то же время есть и оборонные предприятия, которые никогда этих показателей не достигнут», — пояснили в ведомстве.