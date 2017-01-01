От Startup Tour до рейтинга Forbes Пермские инноваторы снова поборются за звание лучших

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Насыщенность технологическими событиями в Перми выросла в разы. С начала года любой начинающий бизнесмен может узнать о лучших российских и мировых практиках в IT на мероприятиях самого разного уровня. В центре внимания — Startup Tour «Открытые инновации» от фонда «Сколково», «Технопарк Пермь» и краевого правительства. Эксперты надеются найти здесь будущего участника списка Forbes.

Мероприятия, проводимые лидерами региональной цифровой экономики, по своему количеству и охвату стремятся к культурным. IT-сезон был открыт командой RealtimeBoard во главе с Андреем Хусидом, они провели конференцию Dream Big: founders for founders. На минувшей неделе состоялось первое крупное для региона мероприятие «КриптоПермь», посвящённое криптовалюте. Несмотря на то что билеты на мероприятие были платными, оно привлекло более 300 участников не только из Перми, но и из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Ижевска. На текущей неделе состоится зимняя школа Digital Financial Markets, которую проводит международная компания Lykke. Одним из масштабных в IT-отрасли событий, запланированных на 6—7 февраля, станет Startup Tour «Открытые инновации», организованный фондом «Сколково», пермским технопарком и правительством Пермского края. В первый раз аналогичное мероприятие прошло в Перми в 2014 году.

Пойти за «бульдозером»

В программе первого дня — 17 лекций ведущих специалистов на различные темы: от формирования команды до продвижения бизнеса на международной арене и защиты своих прав. Хедлайнером первого дня станет советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, который в бизнес-сообществе получил звание «бульдозер». Бизнесмен рассказал, что к проекту привлечены все участники экосистемы: местные стартапы, студенты, потенциальные инвесторы и бизнес-ангелы, представители университетских СМИ и журналисты. «Startup Tour — это мероприятие не только для молодёжи. В каждом российском городе университеты, технопарки, бизнес-клубы отделены друг от друга, коммуникация между ними нарушена. И я очень рад, что в Перми эти границы удалось сломать. В течение двух дней мы все вместе будем здесь думать над тем, как можно вывести лучшие пермские компании на мировой рынок», — говорит Пекка Вильякайнен.

Главным событием второго дня станет роуд-шоу, в ходе которого пермяки и гости из соседних регионов представят менторам свои идеи по четырём направлениям: информационные технологии, индустриальный парк, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, школьный трек. В жюри войдут известные бизнесмены, инвесторы и эксперты, которые поделятся своим мнением о каждом проекте участника. По последним данным, на участие заявились более 30 команд. Среди проектов — приложения дополненной реальности для использования в туризме, энергосберегающие технологии из водяных панелей для отопления/охлаждения, разработка первого профессионального настольного 3D-принтера, а также smart-экструдер 3D-печати, лечебное физиотерапевтическое устройство, трёхколёсный велосипед для людей с ограниченными возможностями (в том числе для реабилитации инвалидов с ДЦП), а также аналитическая система госзакупок и программно-аппаратный комплекс для диагностики состояния железнодорожной насыпи.

Совсем скоро пермские разработчики, инвесторы и эксперты окажутся в одной лодке

«Потом лучшие проекты будут биться за призы Startup Village, и осенью на «Открытых инновациях» мы поможем самым сильным проектам показать себя корпорациям и международным партнёрам. И потом снова Startup Tour. Прийти на Startup Tour и получить эксклюзивные знания и доступ к экспертам может любой желающий, и неважно, выйдет он в финал или нет, он получит бесценный опыт и обратную связь по своему проекту», — говорит генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров.

Не бояться амбиций

Самыми известными пермскими участниками Startup Tour являются две компании — Promobot и «Лаборатория мультимедийных решений Маугри» (Maugry). Коммерческий директор Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что участие в таком мероприятии — уникальная возможность для любого начинающего бизнесмена.

Олег Кивокурцев, коммерческий директор Promobot:

— Здесь ты встречаешь предпринимателей и экспертов индустрии с огромным опытом, проходишь образовательную программу, которая включает в себя международный и российский опыт, изучение инструментов для создания и продвижения инновационной компании. Тебе расскажут о том, как провести анализ рынка, найти клиентов, подобрать нужных партнёров, поставщиков, как организовать производство и начать продажи. Если всё это ты уже умеешь делать, то эксперты поделятся опытом масштабирования бизнеса. И всё это бесплатно. Попасть на аналогичные лекции не в рамках Startup Tour невероятно сложно.

Большим бонусом помимо денежного приза для победителей федерального Startup Village является участие в международных конференциях. Олег Кивокурцев рассказывает, что команда Promobot, став победителем в номинации «Робототехника», смогла принять участие в крупнейшей в Европе конференции Slush, которая проходит в Финляндии. «Благодаря полученным в ходе Startup Tour знаниям мы попали в список Slush 100 (100 лучших проектов конференции — ред.). Первое место не заняли, но на нас обратили внимание: в жюри находилась редактор международного журнала Forbes, которая оценила наш продукт и прибыль», — рассказывает бизнесмен. В итоге Олег Кивокурцев как представитель команды Promobot был включён в международный список Forbes Under 30 (предприниматели моложе 30 лет).

Эксперты отмечают, что общей чертой всех мероприятий становится продвижение роли предпринимателей в экономике Прикамья. «Организаторы учат не только тому, как развивать свой бизнес, формировать команду, находить партнёров и рынки сбыта. Они не боятся ставить самую амбициозную задачу: как вывести проект на международный уровень, как обойти географические границы и быть интересными миру», — отмечает один из собеседников.

Напомним, толчком для развития региона в качестве одного из центров IT-индустрии в России стал визит президента РФ Владимира Путина в сентябре 2017 года. В рамках рабочей поездки ему представили пермские наработки в сфере информационных технологий. В настоящее время разрабатывается программа цифровой экономики Пермского края и создаются центры компетенций, в том числе по технологии блокчейн.