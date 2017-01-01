«Заложниками стали пациенты и врачи» Министерство здравоохранения края проводит проверку МСЧ №9 по фактам, изложенным в письме врача больницы губернатору

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В медицинской сфере Пермского края — очередной скандал. В среду, 29 ноября, в социальных сетях появился текст открытого письма губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Само письмо главе региона накануне отправил врач анестезиолог-реаниматолог МСЧ №9 им. М. А. Тверье Кирилл Дедюкин. Врач изложил целый ряд вопиющих, на его взгляд, фактов, свидетельствующих о нарушениях в работе учреждения, которые допускает главврач Евгений Камкин. Сам Камкин, хоть и подтверждает достоверность изложенных врачом фактов, считает, что все они имеют объяснение. Тем временем информация, изложенная Кириллом Дедюкиным, стала предметом проверки, которую в эти дни проводит в МСЧ №9 краевой минздрав.

Начавшаяся проверка не вызывает у Евгения Камкина опасений. «В 2017 году у нас было уже восемь или девять проверок, ну, будет ещё одна», — говорит он

Фото: Сергей Глорио

Письмо с чувством боли

Кирилл Дедюкин — опытный врач. В «девятке», по его словам, работает уже 22 года и очень любит свою работу и саму больницу. Главврач МСЧ №9 Евгений Камкин рассказывает, что в своё время даже предлагал Дедюкину место заведующего отделением, но тот отказался. «Я давно знаю Кирилла Никитича, мы вместе учились. Высоко ценю и уважаю его как профессионала высокого класса», — так отзывается главврач о своём подчинённом.

Как пишет Дедюкин в своём эмоциональном письме губернатору, обратиться к главе региона его заставило «чувство боли и личной ответственности за происходящее» в больнице.

МСЧ №9, которая в 2018 году будет отмечать 60 лет со дня создания, — одна из крупнейших больниц Пермского края. Здесь работает порядка 1000 человек. В её составе — самый большой роддом региона, крупнейшие отделения гинекологии, травматологии и ортопедии, единственное в крае отделение токсикологии. Однако, по заявлению Кирилла Дедюкина, «сейчас больница переживает не лучшие времена», которые он напрямую связывает с фактом назначения главврачом в сентябре 2015 года Евгения Камкина.

«Коллектив больницы не получил никаких объяснений причин выбора этой кандидатуры тогдашним минздравом, — рассказывает Дедюкин. — Незадолго до назначения главным врачом МСЧ №9 Евгений Камкин был уволен с поста главного врача городской станции скорой помощи Перми по решению работодателя из-за несвоевременного оказания помощи 13-летней девочке, приведшего к её смерти». За те два года, что «девяткой» руководит Евгений Камкин, по выражению Кирилла Дедюкина, «наметились явные признаки умирания больницы».

В чём выражаются эти признаки? Анестезиолог подробно перечисляет тревожащие его факты и явления.

По его словам, при Камкине возник и стремительно растёт отток кадров в другие больницы краевого центра. Из оперблока хирургии уволилось шесть операционных медсестёр, из отделения реанимации — 10 медсестёр, из отделения неврологии уволилось пять врачей, из рентгенологии — два высококлассных специалиста. Аналогичная ситуация в других отделениях. Основные причины, по заявлению Дедюкина, — «неуважительное отношение к сотрудникам больницы и самые низкие зарплаты среди больниц третьего уровня в крае».

Фото: Сергей Глорио

Низкие зарплаты врач объясняет тем, что средства больницы тратятся, мягко говоря, не по назначению. Став главным врачом, Евгений Камкин назначил руководителем хозяйственной части (завхозом) своего двоюродного брата, пишет врач. За этим назначением последовала череда плохо сделанных ремонтов, не нужных больнице, но при этом дорогостоящих.

«Закончили этим летом ремонт пятого этажа роддома — роддом залило дерьмом! Зимой 2015—2016 годов в отделении терапии температура не поднималась выше +15, а в самый пик морозов меняли рубероидную крышу над переходами между корпусами. Следующей же весной эту крышу сдуло ветром. Одни только ремонты крыш и козырьков стоили больнице около 1,5 млн руб., а терапия так и стоит без ремонта. Единственный нужный ремонт делался в экстренной хирургии, но без учёта пожеланий сотрудников. Отремонтирована всего половина отделения. Не ремонты для больницы, а больница для ремонтов», — негодует Кирилл Дедюкин.

При этом он ссылается на заявление, сделанное 17 октября 2017 года на V съезде врачей главой ТФОМС Пермского края Татьяной Мельниковой. Руководитель фонда подтвердила, что главные врачи не могут тратить деньги ОМС на капремонты, разработку проектно-сметной документации. «Получается, у нас нецелевое использование средств?» — задаётся вопросом Дедюкин.

В то же время, по его словам, есть множество действительно важных и неотложных дел, которыми главврач упорно не желает заниматься. «В отделении хирургической реанимации с июня не работает приточная вентиляция, нарушен воздухообмен, растёт количество случаев госпитальных инфекций, растёт потребление антибиотиков и т. д. Камкину написано несколько рапортов, указано на грубое нарушение требований СанПиН, указано на угрозу безопасности пациентов и финансовые потери. Результата нет. В реанимации 11 аппаратов искусственного дыхания на 12 коек. Одному больному аппарата не достаётся. По федеральным порядкам должно быть 14 аппаратов на 12 коек (два аппарата — резерв). Семь аппаратов ИВЛ у нас стоят неисправными, выходят из строя... Летом в реанимации аппарат ИВЛ внезапно чуть не «порвал» лёгкие одной послеродовой пациентке. Слава богу, заметили вовремя, аппарат поменяли, потом отремонтировали... А если бы не заметили?! Главному врачу написаны десятки рапортов — всё впустую. Цена вопроса фирменного сервисного сопровождения всех дозаторов больницы — до 100 тыс. руб. в год, но «денег нет». Заложниками ситуации являются пациенты и врачи», — пишет Дедюкин.

Много претензий у Кирилла Дедюкина к сложившейся при новом руководителе системе закупок. По его словам, разрушена прозрачная система годовых контрактов, и на протяжении двух лет «все закупки носят хаотический, случайный характер, разово и непрозрачно». Это приводит к ситуациям, когда в роддоме около часа не было электроэнергии, а резервное питание не работало. «Слава богу, успели закончить операцию», — пишет врач.

«Результатом «эффективного менеджмента» Евгения Камкина на посту главного врача МСЧ №9 явился выход «девятки» в «лидеры» среди больниц по числу жалоб и судебных исков. В 2017 году поставлен сомнительный исторический «рекорд» материнской смертности», — заключает Кирилл Дедюкин и напоминает, что контракт с Камкиным истекает в конце ноября и должно быть принято решение: продлевать его или нет.

«Пожалуйста, не дайте Камкину остаться на посту главного врача нашей больницы. Есть немало умных и честных людей, способных возглавить «девятку». Максим Геннадьевич, если сочтёте нужным, можете на месте проверить все факты, поговорить с людьми. Будем рады встрече с вами», — излагает свою просьбу врач.

Фото: Сергей Глорио

Не всё зависит от главврача

В разговоре с «Новым компаньоном» сам Евгений Камкин признал, что изложенные его подчинённым факты по большей части соответствуют действительности. Другое дело — как их трактовать. «Это, знаете, как «казнить нельзя помиловать» — смотря в каком месте поставить запятую», — образно поясняет главврач.

По мнению Евгения Камкина, положительные результаты его работы есть. «Когда я принимал дела, у МСЧ была «кредиторка» около 50 млн руб. В течение 2016 года мы её ликвидировали. Стали планомерно наращивать зарплаты, выдавать премии, проводить ремонты. 2017 год для нас был не таким благоприятным. Когда прошёл аудит всех медучреждений края, нам несколько снизили финансирование, так как выяснилось, что есть больницы, которые находятся в более плачевном состоянии, чем наша. Я объяснял ситуацию сотрудникам, нашёл понимание», — рассказывает главврач.

Есть, по его словам, и другие объективные причины снижения доходов больницы. Так, в 2017 году произошло снижение числа поступивших в МСЧ №9 рожениц на 15—20%. Соответственно, меньше было поступлений по родовым сертификатам, а это именно те средства, которые идут на выплаты сотрудникам акушерского отделения, а также на закупки необходимого для него оборудования.

Указанные Кириллом Дедюкиным траты на ремонтные работы из средств ОМС Евгений Камкин считает обоснованными. «Из средств ОМС нельзя проводить капитальные ремонты — мы их и не проводили. Мы делали текущие ремонты систем водоснабжения, канализации и т. п. В учреждении уже были проверки, которые подтвердили обоснованность этих трат. Было бы гораздо хуже, если бы мы вовремя эти ремонты не выполнили», — говорит главврач.

По словам Евгения Камкина, он готов дать пояснения по любому пункту письма Дедюкина. «Я понимаю, что он очень переживает за больницу. Разделяю эти чувства, так как тоже переживаю за неё, ведь я начинал здесь работать много лет назад ещё санитаром. Да, как главврач я обязан обеспечить учреждение и сотрудников всем необходимым для работы, но не всё, к сожалению, зависит только от главврача. К примеру, система госзакупок регулируется федеральным законодательством. Мы обязаны закупать у поставщика, предложившего самую низкую цену, а если поставка некачественная — вынуждены выходить на претензионную работу, а всё время, пока идут разбирательства, как-то крутиться. И дело тут вовсе не в том, годовой это контракт, разовый или двухлетний», — приводит пример главврач.

Евгений Камкин считает, что неразрешимых проблем у больницы нет. Да, есть трудности и проблемы, но обо всех них он регулярно извещает краевой минздрав, работа с которым идёт в постоянном режиме. «Я не говорю, что в моей работе нет огрехов, но помимо того что на них надо указывать, стоит понять, как их устранить и избежать в дальнейшем», — говорит Камкин.

Руководитель МСЧ №9 готов признать, что, возможно, его главная недоработка — недостаточное информирование сотрудников о том, чем он руководствуется в своей деятельности и что происходит в больнице. «Коллектив большой, до всех донести трудно», — говорит главврач. Тем не менее, «по мотивам» письма Дедюкина он намерен собрать большое собрание всего трудового коллектива и обсудить все вопросы.

Мера эта, надо заметить, не просто желательная, но уже и вынужденная. Как стало известно в пятницу, 1 декабря, значительная часть коллектива МСЧ №9 написала ещё одно письмо, в котором выразила своё согласие с мнением их коллеги Кирилла Дедюкина и поддержала его обращение. Уже днём в пятницу это письмо подписали около 300 человек — фактически треть от всего коллектива МСЧ №9. То есть выдать письмо Дедюкина за «эмоциональные переживания» одного-единственного врача уже точно не получится.

Что же касается начавшейся проверки больницы комиссией краевого минздрава, то, по уверениям Евгения Камкина, каких-то опасений у него она не вызывает. «Только в 2017 году нас проверяли восемь или девять раз различные контролирующие органы. Каких-то фатальных нарушений не выявлено. Ну, будет ещё одна проверка», — философски замечает он.

Министерство здравоохранения Пермского края пока воздержалось от озвучивания официальной позиции по поводу этого конфликта. Пресс-служба ведомства пообещала сформулировать её именно по итогам идущей сейчас в МСЧ №9 проверки.

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