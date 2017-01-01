Дмитрий Матвеев: Проблем, которые нельзя решить в МСЧ №9, нет И. о. министра здравоохранения Прикамья побывал по просьбе коллектива в пермской МСЧ №9

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

И. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев

Фото: Константин Долгановский

Напомним, врач-анестезиолог медсанчасти Кирилл Дедюкин направил открытое письмо главе Прикамья Максиму Решетникову, в котором написал, что с 2015 года, после смены руководства, в больнице серьёзно ухудшились условия для оказания помощи пациентам. В частности, упали зарплаты медперсонала, ушли лучшие врачи и медсёстры, в реанимационном отделении на 12 мест должно быть 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, но исправных на сегодня только 11. При этом неисправные аппараты не ремонтируют. В поддержку коллеги собрали подписи 270 сотрудников МСЧ.

Беседа и. о. министра здравоохранения с коллективом больницы длилась не менее двух часов.

«Поговорили с коллективом о проблемах, которые существуют в больнице, о путях выхода и, кажется, пришли к консенсусу. Проблем, которые нельзя здесь решить, нет. В первую очередь, медсанчасти необходимо наладить диалог между администрацией и коллективом, который должен понимать позицию руководства, с выбором приоритетов, — отметил Дмитрий Матвеев. — Договорились, что в ближайшее время внутри больницы создастся координационный совет, который будет учитывать мнение абсолютно всех заинтересованных лиц перед принятием важных решений. Это касается и лечебного процесса в целом, и приобретения оборудования, закупок медикаментов и т.д. Важно сделать так, чтобы проблемы решались сообща», — подчеркнул глава краевого Минздрава.

Фото: Константин Долгановский

Дмитрий Матвеев сказал, что о проблемах, которые существуют в МСЧ №9, знали, но «проблемы, которые копились годами, невозможно решить за один день», — отметил он.

«Тем не менее, больница движется в единственно верном направлении, и наша задача ускорить этот процесс. Сегодня мы должны сделать так, чтобы каждый медик понимал, за что и почему ему начислена такая сумма по заработной плате, то есть, за какую именно выполненную работу, за какие именно показатели, — отметил и. о. министра. — Проблемы с оборудованием, конечно, необходимо решать. Но и здесь все сразу переоснастить мы не сможем. Аппараты ИВЛ, о которых говорится в письме Кирилла Дедюкина, мы закупили и еще дозакупим. Проблему решим. Но есть масса другого оборудования, которое тоже нужно приобретать. Мы договорились, что совет совместно составит приоритетный перечень, а министерство здравоохранения выделит средства», — добавил Дмитрий Матвеев.

Врач-анестезиолог Кирилл Дедюкин

Фото: Константин Долгановский

На вопрос корреспондентов о том, почему в медсанчасти, которая считается одним из лучших и популярных роддомов в Перми, побит рекорд по смертности рожениц, и. о. министра ответил, что смерть рожениц связана все-таки с разными факторами. В случае с МСЧ №9 это связано не с акушерством. Как правило, здесь умирают женщины с ВИЧ и другими присоединенными инфекциями, не имеющими отношения к гинекологии.

«Многое начало меняться уже сейчас. Начат ремонт вентиляции, совершенствуется процедура закупок, намечены пути решения всех важных проблем. Это, если хотите, дорожная карта, по которой необходимо действовать. Радует настрой Минздава и желание исправить ситуацию», — сказал в завершении врач-анестезиолог Кирилл Дедюкин.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570