«Каждая из вас богиня!» Фестиваль о женщинах завершился вечеринкой с дрэг-дивой Зазой Наполи

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Заключительное событие We-Fest было наиболее ожидаемым среди уже слегка уставшей фестивальной публики — встреча с Владимиром Казанцевым, автором образа дрэг-дивы Зазы Наполи. Организаторы запланировали, что сначала он ответит на вопросы участников фестиваля, которых эксперты предварительно подготовят лекцией о дрэг-эстетике, а затем состоится закрытая танцевальная вечеринка. Однако что-то пошло не так: встречу с Казанцевым отменили, зато раздали приглашения на вечеринку всем желающим.

Фото: Константин Долгановский

«Я совершенно не поняла, почему со всеми случилась истерика, когда я вышла?» — появилась в зале огромная, сверкающая больше диско-шара Заза. Огромным у неё было всё: рост, грудь, глаза, рот... Всё это не просто так: дрэг-культуре свойственна утрированная женственность. Если учитывать, что весь фестиваль выступающие и организаторы призывали участников отказаться от стереотипов в отношении женственности и мужественности, то это можно считать лечением публики «от обратного».

«Для чего проводился этот фестиваль для женщин? Чтобы вы понимали, что зависть — это болезнь ума, — продолжила Заза. — Нужно восхищаться собой! Гордиться, что здесь проводят такие фестивали. Сегодня наша программа посвящена вам, девчонки. И первая песня о том, что каждая из вас в душе королева. Вы слушали разные лекции, многое узнали о себе. Я считаю, надо всё это подытожить: каждая из вас богиня и имеет право ходить и направо, и налево!»

После этого дива переключилась на диджея. Лицо девушки было слегка испуганным. «Это наш диджей Мирабелла. Заводи, малышка!» — скомандовала дива, и началась музыка. Некоторые из тех, кто был поближе к сцене, сразу начали танцевать. Остальные, явно морально не готовые, диковато смотрели на шоу, но к третьей песне уже немного привыкли.

Фото: Константин Долгановский

Затем Заза Наполи решила сменить платье (Владимир Казанцев, кстати, делает их сам) и вышла уже пообщаться со зрителями. После нескольких наставлений вроде «Нужно выглядеть так, как будто у вас пять высших образований» или «Девчонки, главное, чтобы в вашей жизни было побольше мужиков» и парочки пошлых шуток Заза решила ответить на вопросы.

— Говорят, у вас есть семья.

— Семья? Ну что вы, от меня даже черепаха сбежала...

— Как вы не падаете с таких каблуков?

— Это всё годы изнурительных тренировок.

— За кого голосовать будете в следующем году?

— Не знаю, я аполитична...

Дива исполнила ещё несколько песен (их названия запомнить трудно не из-за сложности, а из-за обезоруживающей простоты) и удалилась. Когда из соседней комнаты выбежал Владимир Казанцев — неприметный мужчина в чёрной толстовке, зрители продолжили веселиться. Пик всеобщей радости был достигнут уже под песни Земфиры и «Мумий Тролля», а не Зазы Наполи.