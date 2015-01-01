Планы, премьеры, перспективы Пермская краевая филармония открывает 82-й концертный сезон

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Это случится 8 октября. Впервые на сцене Большого зала филармонии один из ярчайших коллективов Германии — Мюнхенский камерный оркестр под управлением скрипача и дирижёра Клеменса Шульд­та. «Впервые» — одна из ключевых характеристик наступающего филармонического сезона. Наряду с «ярким», «насыщенным», «эксклюзивным», «экспериментальным»...

Это всё впервые

Мюнхенский оркестр не единственный гость, выступающий в Перми впервые. Приглашение Пермской филармонии приняли оркестр I Solisti di Pavia («Солисты Павии») и итальянский виолончелист Энрико Диндо, а также Тюменский филармонический оркестр (ТФО), один из самых молодых симфонических коллективов России.

Абсолютные новинки сезона — абонементы «Классика Drive», «Музыка мира» и «Пермь — пространство молодых». В рамках «Драйва» впервые выступит американский виолончелист и композитор российского происхождения Ян Максин. Академический оркестр народных инструментов имени Таттимбета из Казахстана, творящий на сцене что-то невероятное, завораживающий своим буйным шаманским мастерством и приводящий публику в полный восторг, приглашает на совместную с Оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии программу «Мир без границ» в рамках одноимённого проекта и обменных гастролей: буквально только что пермский народный оркестр вернулся из гастрольного вояжа по Казахстану.

Обновлённый Органный зал и новый художественный совет

Неофициальное открытие сезона состоялось уже в прошедший уик-энд: Оркестр русских народных инструментов филармонии пригласил на премьеру спектакля по «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Музыкальный спектакль был представлен в обновлённом Органном зале: полностью перестроен гардероб (который не ремонтировался со дня постройки), заменён пол на сцене, в фойе и других помещениях, новой плиткой облицован фасад, заменена плитка и на площади перед залом.

За музыкальный контент филармонии с нового, 82-го сезона будет отвечать вновь созданный орган — художественный совет. Это очень важное новшество в работе филармонии. В состав совета войдут художественный руководитель Уральского государственного камерного хора народный артист России Владислав Новик, органистка, лауреат международных и всероссийских конкурсов Евгения Камянская, художественный руководитель и главный дирижёр Оркест­ра русских народных инструментов Галина Токарева, музыковед Екатерина Каленюк и приглашённый член совета — председатель Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков.

В лучших традициях

В новом сезоне филармония продолжит активную концертную и продюсерскую деятельность. Благодаря ей в Перми постоянно выступают с концертами звёзды российского и мирового исполнительского искусства. Филармония проводит множество фестивалей, многие из которых стали подлинными брендами Пермского края. Это Международный фестиваль органной музыки с уникальной концепцией «Орган +», оркестровый фестиваль «Симфонический Олимп», Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (он пройдёт в девятый раз), Международный фестиваль Дениса Мацуева (весной он отметит своё восьмилетие), Международный Рождественский фестиваль, Международный фестиваль «Джаз-лихорадка», Международный фестиваль «Мир без границ» и многие другие. Все они сохранят свои позиции и на музыкальной карте нового сезона.

Сезон обещает щедрый урожай премьер и гастролей коллективов и солистов филармонии. В октябре пермский оркестр народных инструментов ждут в Красноярске. Вместе с ансамблем солистов «Хорус-квартет» музыканты выступят в малом зале Красноярской филармонии. В ноябре Уральский государственный камерный хор посетит с концертами Тверь и Набережные Челны. Расширят свои международные связи квартет «Каравай» (в планах ансамбля солистов поездка в Данию) и «Хорус-квартет» с органисткой Евгенией Камянской (их ждут в Германии).

Виртуальный зал и проект «Филармония — детям»

Благодаря филармонии Пермский край стал активным участником беспрецедентной акции Министерства культуры РФ, объединившей миллионы россиян, — проекта «Виртуальный концертный зал». Его слушатели (а это кроме Перми ещё шесть точек на карте Прикамья: Губаха, Кунгур, Березники, Чернушка, Полазна и Ильинский, при этом виртуальная сеть постоянно расширяется) имеют возможность насладиться лучшими образцами исполнитель­ского искусства в прямой трансляции или в архивной записи.

Особый вектор в образовательной и просветительской деятельности филармонии — проект «Филармония — детям». Неслучайно четыре абонемента предполагают посещение концертных залов всей семьёй. Распахнёт свои двери и Детская музыкальная гостиная, которая работает на ул. Сибирской, 11 уже третий год при поддержке Министерства культуры Пермского края. Третий концертный сезон проводит и творческая группа музыкального лектория филармонии, выступающая в городах и посёлках края с циклами интерактивных концертно- образовательных программ. В активе группы лектория — более 120 концертов в общеобразовательных школах, гимназиях, дошкольных учреждениях. В орбите — 24 детские школы искусств в Перми и в разных уголках края, где вместе с артистами на сцену выходят юные музыканты, ученики школ.