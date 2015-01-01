Куда ведёт «Новый курс» Есть ли будущее у пермского документального кино?

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Предстоящий фестиваль документального кино «Флаэртиана» готовит Flahertiana Forum 2017. Это питчинг, на котором молодые и опытные документалисты из России и стран Восточного партнёрства смогут представить проекты своих фильмов потенциальным продюсерам из Европы и получить их поддержку. Но сначала приглашённые эксперты проведут тренинг для начинающих документалистов, а лучшие из них примут участие в питчинге.

Кадр из фильма «Детский мат», режиссёр Ольга Аверкиева

На первый взгляд эта новость может показаться малозначительной для пермского кинематографа. Разве есть в Перми перспективные молодые люди, способные рассчитывать, что их идеи будут интересны профессионалам международного масштаба? Мы все знаем об успехах Павла Печёнкина и его вкладе в мировую документалистику. Мы знаем о «Пермской синематеке» и её образовательных проектах. Но как обстоят дела с будущим пермского кино?

В этом году киностудия «Новый курс» празднует юбилей. За 30 лет непрерывного кинопроизводства студия хорошо зарекомендовала себя на федеральном уровне, о чём свидетельствует коллекция всевозможных наград, пополняющаяся с каждым годом. В «Новом курсе» работали и продолжают работать как пермские документалисты, так и режиссёры из других городов. Фильмы здесь снимают Павел Печёнкин, Борис Караджев, Алексей Погребной, Алексей Романов, Сергей Лепихин. Усилиями этих людей и многих других профессионалов была создана пермская киношкола, которая не просто сохранилась до сих пор, но и активно развивается, обучая всё новых специалистов.

Молодое поколение документалистов уже уверенно заявляет о себе. Так, в рейтинге Гильдии неигрового кино и телевидения за 2015 год в двадцатку лучших вошла картина «Детский мат» Ольги Аверкиевой. Фильм о шестилетнем мальчике, живущем по два дня с каждым из родителей, потому что те разведены, стал участником фестивалей и победителем питчинга дебютантов Московского международного кинофестиваля в секции «Документальное кино».

Сама Ольга — выпускница мастерской Павла Печёнкина и Рашида Давлетшина на базе ПГИИК. Уже во время учёбы там она начала работать в «Новом курсе» и в качестве ассистента режиссёра участвовала в реализации крупных документальных проектов, в том числе проектов Бориса Караджева.

Ольга Аверкиева

Другая успешная выпускница ПГИИК — Дарья Абатурова. Её дипломная работа «Дневник училки» собрала семь наград по всей стране и вошла в лонг-лист национальной премии «Золотой орёл».

Пока у Дарьи нет определённых планов на будущую творческую деятельность. Она хочет на время уйти от режиссуры и уделить больше внимания операторскому мастерству. Однако продолжать снимать кино Дарья хочет, и будет это делать в Пермском крае.

Судить о возможностях молодых людей, которые учатся снимать кино в Перми, Дарья не берётся. «Мне пока тяжело представить, у меня очень маленький опыт. Единственное, что я могу сказать: снимая кино в Перми, можно посещать фестивали. На них можно получить очень много опыта и поделиться своим. Можно найти контакты и связи и в дальнейшем либо создавать какие-то проекты на базе Пермского края, либо уезжать. Что касается пермских документалистов вообще, то документалисты в Перми будут, пока есть «Флаэртиана». Благодаря ей они становятся сильнее», — считает Абатурова.

Даша Абатурова

Как и в случае с Ольгой, путь Дарьи начался именно на этом фестивале.

Конкурс студенческих фильмов на «Флаэртиане» проводится с 2015 года. Он стал «взлётной полосой» для молодых документалистов Перми, ещё одной площадкой для старта. До этого существовал (и существует до сих пор) фестиваль «Радуга Прикамья», но он куда более локальный и работает не только с документальным кино.

Однако, по словам Ольги Аверкиевой, до конца учёбы в мастерских из 10—12 поступивших доходят лишь пять, а после выпуска только единицы остаются в кино. «Если ты занимаешься кино, оно занимает всё твоё время», — говорит она. Многие, получив диплом, либо идут работать на телевидение, либо вообще уходят из кино туда, где платят деньги, то есть в любое другое место. И если второй вариант очевидно губителен для сноровки начинающего режиссёра, то по поводу ТВ однозначно сказать сложно.

Кадр из фильма «Дневник училки», режиссёр Дарья Абатурова

Ольга считает, что работа на телевидении — это полезная практика для всех без исключения документалистов, «если, конечно, они не утонут в этом». «ТВ учит работать быстро и эффективно. Я работала на ТК «ВЕТТА», за это время у меня получилось продвинуть документальное кино на ТВ. Каждую неделю мы показывали фильмы, в том числе «С нами Бог», «Красные ангелы», «Эвакуационный роман», «Театр пермского периода», целиком альманах «Признание в любви». За время работы я также сняла 10-минутные истории про людей Пермского края, и мне до сих пор не стыдно эти истории показывать», — говорит Ольга.

Дарья же считает, что работа на телевидении лишает деятельность режиссёра творческой составляющей. «Я проработала на телевидении полгода, и у меня, к сожалению, там не сложилось, — сетует молодой режиссёр. — Могу сказать, что режиссура ТВ от режиссуры кино отличается кардинально. Творчества там достаточно мало. Многие задачи настолько просты, что, мне казалось, режиссёры там даже и не нужны. Кино во многом сложнее. Телевидение — хорошая вещь, но не для всех. Это совершенно другое мышление. Там ты должен быть не режиссёром, а скорее каким-то гибридом оператора, копирайтера, дизайнера и монтажёра».

Не стоит всё же думать, что кино в Перми не может стать постоянной работой. «В документальном кино, как и в любом деле, есть перспективы, — говорит Ольга. — Смотря какие задачи ты себе ставишь. И деньги заработать можно, и имя себе сделать. Зависит от личных амбиций». При желании и способностях выпускники мастерских вполне могут продолжать заниматься любимым делом, не покидая при этом города, а напротив, внося свой вклад в развитие его кинематографа.

Олеся Епишина

Так поступила Ольга Бадина. Выпускница ПГИИК 2013 года, сейчас она сама преподаёт и параллельно работает в «Новом курсе» режиссёром монтажа, звукорежиссёром и специалистом по графике. Все крупные кинематографисты Перми и края работают с ней.

Такие молодые люди, как одногруппники Владислав Варков и Олеся Епишина, начинают профессионально работать ещё в процессе учёбы. Сейчас они оканчивают выпускной курс мастерской Павла Печёнкина, но уже в прошлом году Олеся сняла фильм «Сама дура!», признанный лучшим документальным фильмом на фестивалях «Видение» и «Радуга Прикамья» и отмеченный дипломом «За режиссёрскую интуицию» на «Флаэртиане».

Владислав же участвует во многих проектах как оператор и режиссёр. С 17 июля он, как и Ольга Бадина, будет прививать детям любовь к кино и азы киномастерства в роли наставника на киносмене в лагере «Нечайка».

Кадр из фильма «Сама дура», режиссёр Олеся Епишина

Это ещё один образовательный проект «Пермской синематеки», главный куратор которого — всё та же Ольга Аверкиева. В лагере совсем юные кинолюбители смогут изучить все стадии создания фильма, причём на практике, работая с настоящим оборудованием и создавая собственные произведения.

Каждый год возможностей для начинающих кинематографистов Перми становится всё больше. Как больше становится и самих кинематографистов. Если изучить их фильмографию, можно увидеть, что они постоянно ищут темы вокруг себя и готовы снимать, говорить, учить и учиться. Словом, делать всё, чтобы не осталось никаких сомнений в будущем пермской киношколы. Но создадут они нового «Нанука с Севера» или так и останутся «перспективными молодыми людьми» в нашей памяти — пока вопрос открытый.