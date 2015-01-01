«Пермкино» снова проведёт смену в прикамском лагере «Нечайка»

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В этом году лагерь «Нечайка» и «Пермская синематека» проведут смену для любителей кино «Крупный план» с 17 июля по 6 августа в посёлке Ласьва в Краснокамском районе.

Работа в киносмене будет проводиться по направлениям: «Киноклуб» (где ребята смогут обсудить фильмы), «Актёрское мастерство» (где можно попробовать себя в роли актёра). Юные синефилы смогут снять фильм в мастерской «Игровое кино», создать мультфильм в «Анимации» или научиться складывать из разрозненных кадров историю в мастерской «Монтаж».

Гендиректор «Пермкино» и президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печёнкин отметил, что эта программа — недостающее звено в кинообразовании и гуманитарном образовании пермяков в целом.

Куратор киносмены, режиссёр Ольга Аверкиева рассказала, что те, кто прошёл смену в «Нечайке», могут продолжить свои занятия кино и в городе, в студиях «Пермкино». Например, воспитанники прошлой смены сейчас обучаются в мультипликационной студии «Анимашка» и детской киностудии «Я снимаю».

В конце смены произведения ребят будут показаны на фестивале в лагере, а новостные ролики, которые они снимают каждый день, организаторы будут выкладывать в интернет.

Кроме киносмены, лагерь «Нечайка» этим летом также проводит смены по журналистике, уличной культуре и театру, где в этот раз отдельный блок будет посвящён искусству.

Напомним, лагерь «Нечайка» открылся в прошлом году, на месте бывшего лагеря «Чайка» в Краснокамском районе. В его работе приняли участие многие культурные деятели Перми, включая главного режиссёра Театра-Театра Владимира Гурфинкеля, арт-директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву, художницу Любовь Шмыкову и других.