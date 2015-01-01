Не нарастили мяса В условиях кризиса пермяки переходят на более дешёвые сегменты продуктовой корзины

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Мясной рацион жителей Прикамья меняется. Свинину и говядину на столах вытесняет курятина. Об этом говорят опрошенные эксперты, а данные статистики подкрепляют их выводы. Влиять на цены может не только благосостояние покупателей, но и снижающееся предложение, которое следует из уменьшения объёмов производства мяса.

Фото: Константин Долгановский

В региональном минсельхозе проанализировали итоги прошлого года и выяснили причины сложившейся ситуации. Оказалось, что Прикамью мешает погода, климат, банковские ставки и статус региона-донора.

Как менялись цены за полгода

На сайте Пермьстата, который опубликовал таблицу индекса потребительских цен за прошедший май, сказано, что по сравнению с предыдущим месяцем стоимость продовольственных товаров выросла на треть процента, а по сравнению с концом 2016 года — на 2,1%.

За несколько месяцев говядина и свинина «подросли» на 1,8 и 0,7% соответственно. Стоимость курицы демонстрирует обратную тенденцию — снижение на 4,2%.

Сведения из статведомства сопоставимы с данными Министерства сельского хозяйства Пермского края по итогам прошлого года, которые демонстрируют снижение объёмов производства мяса крупного рогатого скота мясного назначения.

Согласно отчётности, в целом за прошлый год плановые показатели производства мяса в этом сегменте достигнуты не были. При ожидаемом росте показателей к 2015 году на 3% фактически производству удалось достигнуть 98%.

Зато было увеличено племенное маточное поголовье: при запланированных 1,157 тыс. т фактические данные — 1,542 тыс. т.

Что касается птицеводства, то тут сведения из отчёта показывают 100%-ное исполнение плана.

Невыгодно быть донором

В подготовленном анализе специалисты минсельхоза назвали ряд причин невыполнения планов. Первым пунктом в нём значатся погода и климат. Из-за засушливого лета 2016 года в крае не удалось вырастить нужный объём кормовой базы, а это повлияло на снижение поголовья и производства.

Серьёзную проблему представляет финансирование отрасли. В 2015—2016 годах банки пересматривали в одностороннем порядке ставки по кредитам для предпринимателей агросектора как по новым, так и по старым договорам, ужесточив при этом залоговые требования. Больше других пострадали компании, чей производственный цикл не позволяет получать и реализовывать продукцию в сжатые сроки.

Подводным камнем для пермских аграриев стал также статус региона-донора, которым является Прикамье.

«Пермский край является регионом-донором, и при расчётах объёмов субсидий применяется понижающий коэффициент. Так, например, на 2016 год уровень софинансирования из федерального бюджета для Кировской области установлен 95%, Челябинской — 82,3%, для Чувашской Республики — 95%, Удмуртской Республики — 84,2%, для Пермского края — 77,5%», — говорится в документе.

В краевом минсельхозе отмечают, что уровень федеральной поддержки не в лучшую сторону повлиял на конкурентоспособность региона.

«В регионах, получающих большие объёмы субсидий на развитие сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители имеют возможность устанавливать более выгодные цены, с которыми предприятия Пермского края не могут конкурировать, и пермский рынок имеет существенное давление со стороны соседних регионов. В результате отмечается конкуренция между регионами не по эффективности аграрного бизнеса, а по объёмам бюджетной поддержки», — отмечают в министерстве.

Чтобы исправить ситуацию, региональный минсельхоз считает необходимым изменить условия оказания поддержки сельхозпроизводителям — без ориентира на статус края.

Что-то неладно с погодой

По мнению председателя Агросоюза Пермского края и генерального директора ООО «Агрофирма «Труд» Владимира Юшкова, ряд прошлогодних проблем может быть актуальным и в этом году. Речь идёт о климатических условиях и вопросах государственной поддержки.

«Есть угроза, что для аграриев это лето может стать более критичным, чем предыдущее. В прошлом году погибла часть кормов из-за засухи. Происходит что-то совсем неладное с погодой. Конечно, это грозит снижением объёмов не только производства, но и маточного поголовья», — отметил он.

Комментируя изменение структуры потребления и переход пермяков на более доступные продукты, собеседник не исключил, что такая тенденция есть, но, по его мнению, серьёзной опасности для производителей говядины и свинины она не несёт.

«Не могу сказать, что все станут массово отказываться от говядины и покупать курицу», — считает председатель агросоюза.

Ещё одной головной болью для производителей мяса крупного рогатого скота является недостаточно развитая инфраструктура этого бизнеса. В крае не хватает убойных цехов, а сами аграрии не всегда могут позволить себе подобные мощности. Поэтому для решения этого вопроса необходимо привлекать правительство или инвесторов, считает Владимир Юшков.

С ним согласен Михаил Опарин, руководитель ООО «Агрофирма «Савлек», которое занимается племенным разведением коров. Он отметил, что его предприятие предпочитает не производить мясо, а сдавать «живок» крупным агрохолдингам.

«Эта ситуация характерна для многих компаний, подобных «Савлеку». Мы, например, просто выращиваем животных и продаём. Таким образом, мясо «уходит» из региона. Проблема — отсутствие убойных цехов. Они, конечно, есть, но услуги использования этих площадок достаточно дорогие», — рассказал собеседник.

Между тем генеральный директор ГК «Синергия» (владеет ООО «Свинокомплекс Пермский») Александр Печёрский, анализируя покупательские настроения пермяков, считает, что к концу года ситуация вряд ли изменится к лучшему.

«Если говорить о рынке свинины, то в России наблюдается насыщение спроса. При этом в условиях кризиса люди предпочитают покупать более дешёвое мясо. Отказ от свинины или говядины предсказуем. Кроме того, стоит понимать, что цикл производства бройлера, например, значительно меньше, чем свинины или тем более говядины. Большие циклы неизменно влекут значительные затраты, а это всё отражается на цене. По моим ощущениям, к концу года вряд ли ситуация на рынке исправится. Возможно, даже незначительно ухудшится, поэтому мы готовимся к переменам», — отметил господин Печёрский.

Для того чтобы нивелировать возможные последствия, «Синергия» планирует нарастить производство наиболее рентабельной продукции, увеличив переработку.

Александр Печёрский добавил, что сейчас группа компаний рассматривает варианты захода в федеральные сети с колбасными и деликатесными линейками. Для этого, возможно, будут внедрены новые технологии производства, позволяющие увеличить сроки годности, как того требуют условия присутствия в ритейле.