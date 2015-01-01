1980 | Евгений Вагнер (1918-1998) стал первым членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР в Пермской области

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С академической наукой в Перми долго не складывались отношения. Наконец, в 1980 году в области появился первый член-корреспондент Академии медицинских наук СССР — им стал прославленный хирург, ректор Пермского медицинского института, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Евгений Вагнер.

В то время согласование на все высокие должности проходило при участии обкома КПСС. Рассказывают, что Борис Коноплев, первый секретарь обкома КПСС (1972-1988), был против этого избрания, но вот какой довод его убедил: «Разве плохо, если в Пермской области будет свой академик?»

К слову, авиаконструктор Павел Соловьев станет член-корром «большой» Академии наук спустя год — в 1981 году

В 1980-е годы Евгений Вагнер уже был светилом в своей области и имел сложную биографию. Самым непростым эпизодом его жизни был период с 1941 по 1946 годы, который даже его современные биографы стараются обойти, упоминая только, что он был в это время начальником медчасти стройуправления НКВД в городах Соликамске и Березники. Это правда, только небольшое уточнение: попал в наши края он как спецпоселенец — этнический немец, и в деревне Черная Соликамского района какое-то время даже работал чернорабочим. Но вскоре его заметил хирург Александр Росновский (1890-1981), который и вернул Вагнера в профессию.

В 1946 году Евгений Вагнер уже работал хирургом березниковской городской больницы, а потом и возглавил ее, хотя вплоть до 1950 года официально находился под контролем МВД. Благодаря Вагнеру и объединению «Уралкалий» березниковская городская больница из барака переехала в современное здание.

В дальнейшем он стал ректором Пермского медицинского института и возглавил Пермскую областную клиническую больницу, которой «Уралкалий» тоже помог построить один из корпусов благодаря хорошему отношению к Вагнеру.

Темой его жизни стала травма груди, одно из самых сложных и исключительно актуальных направлений как в то время, так и сейчас.

Вагнер стал основоположником научного направления в этой области. Под его руководством было защищено 28 докторских и 76 кандидатских диссертаций, а пермская школа сочетанной травмы была известна на весь Советский Союз и пользовалась большим авторитетом.

Достаточно сказать, что на научные конференции, которые проводились в Перми по этой теме, приезжали хирурги со всех концов страны. В 1999 году, через год после смерти Евгения Вагнера и в память о нем была проведена последняя всероссийская научная конференция хирургов в Перми.

Корректор — Михаил Топильский