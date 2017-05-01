Соседским взглядом Как выглядит Максим Решетников глазами федеральных экспертов?

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Мой сосед по даче Федор Петрович Матвеев был столяром высочайшей квалификации, демонстрируя её не только при изготовлении моделей для литья на моторостроительном заводе им. Свердлова, но и в обустройстве своего участка. Завершив создание очередного строительного объекта, он, увидев меня на сопредельной территории, произносил одну и ту же фразу: «Женя, зацени свежим, соседским взглядом!»

Недавно миновали первые 100 дней пребывания в качестве губернатора Пермского края Максима Решетникова. Местные аналитики, пресса, блогеры уже высказались по этому поводу. А 6 июня сразу две аналитические структуры — московская «Минченко Консалтинг» и Фонд «Петербургская политика» опубликовали майские рейтинги российских губернаторов, уделив особое внимание новичкам.

Для жителей Прикамья их оценки подобны «свежему, соседскому взгляду», который интересно и полезно сравнить с собственным. Хотя бы потому, что «местный взгляд» на начальство не всегда объективен по причинам личной симпатии или антипатии, этики и, что греха таить, элементарной осторожности, которую порой называют «трусостью».

В то же время, мой немалый опыт работы с экономическими, финансовыми и политическими экспертами показывает, что отдавая должное их профессионализму и объективности, не следует забывать, что они не застрахованы, как минимум от двух ошибок. Первая — имеют дело не с живыми (и грешными!) людьми, а с сухой и пресной статистикой. Вторая — издалека, «через забор», трудно разглядеть некоторые, очень даже важные детали.

Эксперты «Минченко Консалтинг» изучили вдоль и поперек личности и связи недавно назначенных губернаторов и их шансы быть избранными в 2018 году. Фонд «Петербургская политика» те же шансы «соискателей» оценивает с позиций политической, экономической и социальной стабильности в их регионах.

Как выглядит в свете экспертных прожекторов исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников?

Из трёх категорий дебютантов («местный», «возвращенец» и «варяг») он справедливо отнесен ко второй. Отношения его с федеральным центром оценены на «отлично», с местными элитами и общественностью (публичное позиционирование) — «хорошо». Прочность «федеральной крыши» эксперты определяли по встречам губернаторов в отчетном периоде с «сильными мира сего». У Решетникова это премьер Дмитрий Медведев, московский мэр Сергей Собянин, лидеры российского бизнеса Вагит Алекперов и Алексей Миллер.

Не могу не отметить, что анализ «федеральной крыши» выполнен экспертами весьма неаккуратно. Если сравнить контакты Решетникова и его коллеги Цыденова (Бурятия), то создаётся впечатление, что «покровители» пермского губернатора по сумме встреч и количеству «звёзд на погонах» выглядят слабее, чем у Цыденова (Шойгу, Мантуров, Бортников, Пучков, Колокольцев, Мень, Золотов, Патрушев, Ротенберг, Тимченко). Но если присмотреться, то встречи Цыденова с шестью влиятельными генералами происходили в течении двух дней, очевидно, в рамках массовых мероприятий. В то время, как Решетников встречался «тет-а-тет» по конкретным, актуальным для Пермского края вопросам, солидные финансовые решения по которым уже опубликованы.

Ещё один ракурс губернаторского «портрета»: обновления его команды. Аналитики установили четыре степени обновления : «полноценное», «серьёзное» (более 50% замов), «минимальное» (две-три замены), «инерция» (максимум одна замена) и три вида новых команд («варяжская», «смешанная» и «местная»). У Максима Решетникова зафиксированы: обновление — «серьёзное», команда — «местная».

По результатам обновления команды я бы экспертов упрекнул, а губернатора похвалил. Упрёк: судить о команде губернатора только по его заместителям нельзя. Необходимо учитывать ещё состав министров и руководителей его администрации. Тогда получается, что команда Решетникова всё же не «местная», а «смешанная».

Серьёзная замена команды, укрепление ее, проверенными работой в Москве, кадрами — решения оптимальные. «Смена караула» диктуется предельно низкой репутацией команды губернатора-предшественника. Соединение «местных» и «варягов» — свидетельство того, что формируя свою команду, новый губернатор отдает предпочтение не компромиссным политическим фигурам, не «своим да нашим», а профессионалам.

В то же время «соседские» эксперты справедливо охарактеризовали губернаторскую предвыборную кампанию в Пермском крае как «референтную», отметили отсутствие сильных конкурентов, малую вероятность появления единого кандидата от оппозиции.

Хорошо это или плохо для края, для избирателей? Идеальный случай: отличный кандидат, представленный властью и его конкурент либеральных взглядов — трезвый политик, управленец и экономист в той же весовой категории. К сожалению, не могу назвать в этом качестве кого-то из земляков. А из москвичей этим высоким требованиям могли, соответствовать, например, Владимир Рыжков или Сергей Алексашенко. Да к этому бы еще прибавить неравнодушное, придирчивое отношение избирателей к предлагаемым кандидатурам.

Идеальный случай опять не получается. В этой ситуации, зная личные качества и послужной список Максима Решетникова, я по отсутствию у него серьезного конкурента не тоскую.