Пермский Макрон Эксперты подводят итоги 100 дней, в течение которых Пермским краем руководит Максим Решетников

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Максим Решетников находится в очень непростой ситуации: уровень ожидания и доверия жителей Прикамья очень высокий. Скажем прямо: от него ждут невозможного, но решить все проблемы в ближайшее время вряд ли получится. При этом возможности у главы Прикамья не столь широкие, как у его предшественников: экономическая ситуация в стране и крае неблагоприятная.

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«Проблема Пермского края в том, что каждый новый губернатор обещает реализовать новые проекты, но так и не заканчивает их. Решетников в этом смысле пошёл по другому пути — нужно хоть что-то сделать, а не давать обещаний. Поэтому, наверное, те проекты, которые при прежнем губернаторе худо-бедно были начаты, Решетников продолжил: те же аэропорт и зоопарк», — отмечает Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ.

Переселение Березников

Максим Решетников стартовал с самых болевых и проблемных точек края. Первая рабочая поездка врио губернатора была в Березники. Решетников провёл совещание о переселении горожан из аварийного жилья, познакомился со строящимся микрорайоном «Любимов» на правом берегу Камы и выслушал проблемы березниковцев. Встреча с общественностью была напряжённой — люди не стеснялись в выражениях. Но новоиспечённый глава региона натиск выдержал.

Итог встречи — 2 тыс. семей в Березниках до конца года переедут в новые квартиры из зоны техногенной аварии на руднике компании «Уралкалий». Для этого в эксплуатацию будет введено почти 80 тыс. кв. м жилья. Сегодня уже сданы и заселяются пять домов жилого комплекса «Любимов». Летом этого года будет сдано ещё три многоэтажных дома. Всего же в этом году предстоит ввести в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. м жилья, переселить порядка 2 тыс. семей.

Во втором квартале 2017 года начнётся возведение второй очереди жилого комплекса — проектная документация прошла госэкспертизу.

«Максим Решетников «выбил» 2 млрд руб. на переселение Березников у Дмитрия Медведева и добавил 1,2 млрд руб. из краевого бюджета, проблема начинает достаточно активно сдвигаться с мёртвой точки. Я полагаю, что жители Березников будут ему благодарны. Это правильное действие, направленное на то, чтобы помочь людям обрести жильё», — рассказал экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов,

Из центра — на родину

Вряд ли бы это было возможно, если бы не лоббистские возможности главы региона. Пермяк Максим Решетников ещё в 2009 году попал в топ-100 кандидатов кадрового резерва президента России — тогда Дмитрия Медведева. Именно тогда ему предложили должность директора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления в аппарате правительства РФ. Затем Решетников попал в команду столичного мэра Сергея Собянина, где вырос до министра московского правительства и главы департамента экономической политики и развития. За то время, пока Решетников курировал налоговый блок столичной мэрии, налоговые доходы Москвы сильно выросли.

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Московский опыт сказался не только на «полезных связях», но и на подходе к решению проблем. Эксперты окрестили Решетникова «энергичным профессионалом» и «молодым технократом».

«Такой образ, как у Максима Решетникова, сегодня востребован. Подход его команды отличается реализмом и технократизмом. Это один из главных плюсов», — отмечает Николай Иванов.

«Он выбрал в качестве основного приоритета уровень готовности того или иного проекта к реализации. Сейчас он завершает ранжирование этих проектов именно по этому принципу. И в ближайшее время, назвав их, жёстко потребует от своей команды (правительства, законодателей, муниципалитетов, крупного бизнеса) неукоснительного решения этих задач. Уже к выборам он должен доказать (пусть пока на нескольких примерах), что его слова не «маниловщина», что, в отличие от некоторых, они не расходятся с делом», — дополняет доктор экономических наук, профессор Евгений Сапиро.

Что такое технократизм, Решетников отлично продемонстрировал и на кадровых решениях. Администрации губернатора и правительства лишились одиозных фигур, которые были замешаны в скандалах и судебных разбирательствах. На смену им пришли (а точнее, вернулись) сильные финансисты: первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина и министр финансов Елена Чугарина. Их задача — не допустить неэффективного расходования бюджетных средств.

Эффективный технократ

Среди главных достижений исполняющего обязанности губернатора — начало решения таких важных вопросов для Пермского края, как здравоохранение, развитие дорожной инфраструктуры и газификация. И здесь Максим Решетников ведёт себя вполне технократично: запускает долгосрочные стратегические программы, но и не забывает решать тактические задачи.

Одна из приоритетных задач краевого правительства — здравоохранение. Максим Решетников запустил реформу, связанную с модернизацией системы здравоохранения. К стратегическим планам стоит отнести пилотный проект, связанный с повышением качества оказания поликлинической помощи. Стоит задача обеспечить доступность не только терапевтов, но и узких специалистов. Одна из предполагаемых мер — распараллеливание потоков, то есть организация отдельных очередей для выписки справок, рецептов, приёма и т. д.

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В отдельную тему выделяется проблема фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На сегодняшний день в Прикамье их создано достаточное количество, но с точки зрения тарифной политики система здравоохранения их не поддерживает, они обременительны для поликлиник. В результате в ФАП не удаётся привлечь квалифицированный персонал, не хватает денег на их содержание. Схема оказания первичной помощи на селе остаётся для главы региона отдельным приоритетом, требующим особого подхода.

Другая проблема — газификация. Предприятия и муниципалитеты края задолжали «Газпрому» 2,6 млрд руб. Компания приостановила все свои инвестиционные проекты в регионе, а это значит, что многие сёла не будут подключены к газу. На встрече Максима Решетникова и главы «Газпрома» Алексея Миллера были достигнуты договорённости о расширении программы газификации региона: компания готова возобновить сотрудничество и вложить в газификацию территорий края порядка 4 млрд руб. Одно из условий расширения программы газификации — сокращение задолженности за ресурсы со стороны муниципалитетов.

Что касается реализации программы ремонта автомобильных дорог в муниципалитетах, в этом году на ремонт муниципальных дорог Прикамья направлена рекордная сумма — 4,4 млрд руб. На данный момент соглашения с муниципалитетами заключены уже на сумму 3,2 млрд руб. Конкурсные процедуры инициированы во всех территориях края. По словам Максима Решетникова, в этом году край «идёт на дорожный рекорд»: будет отремонтировано более 500 км дорог, работы идут на 330 объектах.

Без врагов

Наряду с деловыми качествами — энергичность, напористость, целеустремлённость, скорость принятия решений — Максим Решетников проявил себя и как дипломат. Умение слышать и слушать не только своих сторонников, но и критиков — редкое качество. Эксперты называют в числе его плюсов умение консолидировать пермские элиты.

«Пока он довольно взвешенно проводит политику в плане межэлитных отношений, не делая резких движений, что видно даже по кадровым назначениям. Остальные назначения, скорее всего, будут проходить уже после выборов, а сегодня он сосредоточился на том, чтобы заниматься конкретикой и спокойно провести выборную кампанию, хотя и серьёзных конкурентов у него сейчас нет. Нельзя сказать, хорошо это или плохо, так как есть риски низкой явки, что связано, кстати, с сезонным фактором проведения выборов в сентябре. Но одновременно отсутствие серьёзных конкурентов — также показатель того, что Решетников смог прежние конфликтные ситуации сгладить, достигнуть межэлитного консенсуса», — говорит Николай Иванов.

«При разговоре о консолидации элит вспоминаю один анекдот. Может ли слон поднять сельское хозяйство? Не может, потому что он надорвётся. Слишком уж разобщены пермские элиты. Но, по крайней мере, зазор между их расслоением сузить Решетникову удалось. А консолидировать элиты полностью можно, если только придёт дивизия особого назначения. Твёрдо могу сказать, что глупости в его действиях я не заметил. Можно за что-то его критиковать, но если сравнить его действия с тем, как бы я себя повёл на его месте, примерно на 80%, а может, и больше они совпадают. У меня нет каких-то раздражителей по поводу его работы. Нужно признать, что новому губернатору досталось огромное и запущенное наследство. Чтобы выполнить задумки и особенно обещания предшественника, требуется лет 10. Все они актуальные (болевые), процентов 30 (в рублях) — амбициозные», — иронизирует Евгений Сапиро.

Будущее уже началось

Нельзя не согласиться с Евгением Сапиро: Максиму Решетникову досталось трудное хозяйство. За 100 дней работы удалось сделать немало, но предстоит ещё больше. За последнее десятилетие в крае не было реализовано ни одного крупного инфраструктурного проекта. Пермяки с нетерпением ждут новый аэровокзал, зоопарк, новую сцену для оперного и здание Пермской художественной галереи. Уровень ожидания и доверия жителей Прикамья очень высокий.

Заметно, что Решетников сильно отличается от непопулярного когда-то предшественника, у которого политтехнологи всё время отмечали отсутствие внятного образа. Как считает Николай Иванов, у Решетникова образ сложился.

Фото: Константин Долгановский

«Я могу провести параллель между Решетниковым и новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая многим покажется необычной. Макрон тоже не был никогда политиком, неожиданно заявился и выиграл выборы. Этот образ молодого энергичного технократа — это новый тип губернатора. Его появление связано с тем, что мы переходим к экономическому укладу постиндустриального общества, где будет востребован такой тип людей, сформировавшихся в XXI веке. Для избирателей с 20 до 45 этот образ понятен, но для людей старшего поколения, боюсь, пока не очень. И здесь требуется активная работа команды губернатора», — уверен Николай Иванов.

«У меня сложился его образ как человека, вернувшегося на свою малую родину, чтобы отдать ей свой сыновний долг. Доказать своим сторонникам, что они не зря поставили на него. Оправдать доверие тех, кто принял решение о его назначении. И оставить с носом скептиков, конкурентов и разнопричинных врагов. Он уже показал себя грамотным аналитиком, отличным технократом и чиновником. Сейчас его главная задача — доказать всем, что он не только знает, но и умеет», — подытоживает Евгений Сапиро.

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