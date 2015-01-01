1918 | Гражданская война в Прикамье

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По официальным данным, боевые действия на территории региона велись с мая 1918 года по январь 1920 года — 20 месяцев. При этом отмечается, что на севере Пермской губернии, на участке Кай-Чердынского фронта, война длилась по март 1920 года.

Лысьвенский отряд Красной гвардии 1917-1920 гг

Выделяется два периода гражданской войны. Первый — стихийный или очаговый, к которому относится две волны крестьянских восстаний, которые впоследствии стали называть «кулацкими мятежами». Этот период начался летом 1918 года и охватил Кунгурский, Оханский и Осинский уезды.

Второй период начался с середины осени 1918 года, когда в войну вступили регулярные воинские части и появился фронт боевых действий.

С одной стороны в боевых действиях принимали участие Северо-Урало-Сибирский фронт, летом 1918 года названный 3-й армией РККА, которой командовал сначала Р.И. Берзин (1888-1938), затем М.М. Лашевич (1884-1928), а после С.А. Меженинов (1890-1937). Впоследствии в наступательной операции лета 1919 года принимала участие и 2-я армия РККА Восточного фронта, которой командовал В.И. Шорин (1870-1938).

Анатолий Пепеляев

С другой стороны войну вела Екатеринбургская группа, вскоре названная Сибирской армией, которой руководил С.Н. Войцеховский (1883-1951), а потом Р. Гайда (1892-1948).

Бои велись на всей территории Пермской губернии — по железной дороге и судоходным рекам. Самые ожесточенные бои велись на Кунгурском и Лысьвенском направлениях за железнодорожные станции Шаля и Кын. Последний населенный пункт переходил из рук в руки семь раз.

Самыми крупными в военном отношении победами гражданской войны в Пермской губернии стали взятие Перми 25 декабря 1918 года войсками Сибирской армии под руководством генерала Анатолия Пепеляева (1891-1938), которое другая сторона назвала «Пермской катастрофой», и «Освобождение от войск Колчака» Перми и Кунгура 1 июля 1919 года. Какое-то время эта дата носила в регионе статус особо отмечаемого дня, однако впоследствии почти все герои гражданской войны, командовавшие войсками РККА, оказались «врагами народа», и были расстреляны.

Корректор — Михаил Топильский