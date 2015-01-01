1921 | Пермская губерния после революции и гражданской войны

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Новая экономическая политика в Пермской губернии вызвала к жизни не только вольную торговлю, но и экономические исследования и статистические данные: их готовил Пермский губернский совет народного хозяйства, отвечающий за проведение в жизнь декретов советской власти.

Члены бригады безбожников завода «Уралсепаратор». 1920 год

Часть данных, которые публиковались в отчетах ГубСНХ, относится к числу забавных. Например, в статистические таблицы 1921 года в раздел «Полиграфическая промышленность» попала графа: «набрано букв — 56.575.010». Кроме того, в общем количестве паровозов — 211, выделено количество «здоровых» и процент больных. То же самое — с железнодорожными вагонами.

Тем не менее, по этим данным можно составить представление о том, что из себя представляла Пермская губерния в 1921 году.

В промышленности наибольшее количество рабочих и служащих работало в металлургической промышленности — 27,6 тыс. человек. В том числе на Мотовилихинском заводе — 6,7 тыс, на Лысьвенском — 2,8 тыс., Добрянском — 1,3 тыс., Чермозском — 1,4 тыс, и т.д.

Образцовым предприятием республиканского уровня в Пермской губернии назван государственный лесопильный завод №1 «Пермолес» (бывший Балашовой) с количеством работников 855. Впрочем, тут же находится примечание редакции о том, что к моменту составления отчета «завод выгорел, жестоко пострадав от пожара».

Значительной в губернии была прослойка кустарей. Всего их по губернии насчитывалось 7,6 тыс. человек. Наибольшее количество артелей было деревообделочных — 72 с числом членов 2246. Далее следовали кожевенно-сапоженные артели — 39 с количеством кустарей 1,4 тыс., кузнечно-слесарные — 36, мукомольные — 24 и т.д.

Главным перспективным товаром региона, со ссылками на председателя Наркомвнешторга в Пермской губернии, названа пушнина, вторым — . лес и изделия из него. Замыкает тройку животное сырье (рога, копыта, перо, пух, волос, щетина, кишки).

Кроме экономических показателей, ГубСНХ сосчитал количество врачей, работавших в Пермской губернии - 86, лекарских помощников — 372, акушерок — 105 и медицинских сестёр 346.

Со ссылками на губернский отдел коммунального хозяйства сообщается, что в Перми муниципализированных домов нет, но есть 967 национализированных домов, «оставшихся бесхозяйственными после граждан Перми, бежавших с Колчаком». Из них воинскими частями и учреждениями занято 260, советскими учреждениями — 198. Кроме того, указано, что количество случаев денационализации составляет 36. Тем владельцам, которые через суд доказали, что были в эвакуации принудительно, дома были возвращены.

В 1921 году в губернии работало три лагея принудительных работ, расположенные в Перми, Оханске и Кунгуре. Заключенные были заняты трудом в мастерских. Например, «в Пермском концентрационном лагере силами заключенных проведено электричество, канализация, ремонт зданий, заготовлено дров 50 куб саженей и картофеля 150 пудов».

Обращает на себя внимание и состав уголовных дел в народном суде: кражи составляли 35%, личные оскорбления — 25%, лесные порубки — 10%, кумышковарение и пьянство — 10%, подделка документов — 5% и т.д.

В Трибунале состав дел был другим: преступления по должности — 32, спекуляция — 5, контрреволюция — 4 дела.

Отдельно сообщается, что некий Звездаков, бывший заведующий мясорыбным отделом Губпродкома, которого обвинили в хищении вверенных ему по службе продуктов и спекуляции — приговорили к расстрелу.