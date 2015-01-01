Огласите весь список Экспертов в судах о возврате ЗиД стадиона «Дзержинец» и площадки №3 попросили представить трудовые книжки

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9 и 10 марта Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иски конкурсного управляющего завода им. Дзержинского Александра Иванова о возврате заводу объектов, незаконно отчуждённых в 2006 году: стадиона «Дзержинец» и площадки №3 (деревообрабатывающий цех). Стадион «Дзержинец» был продан за 24 млн руб. при рыночной стоимости 250—300 млн руб. Площадка №3 была оценена в 90 млн руб., что также не соответствовало её реальной стоимости.

Фото: Константин Долгановский

Василий Шепелев, руководитель юридической службы ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского», рассказывал «Новому компаньону» о процессе отчуждения собственности ЗиД: «В 2006 году в отношении завода было введено внешнее управление. Суть его заключалась в том, чтобы сформулировать некую программу вывода предприятия из процедуры банкротства. Управляющий Евгений Лысов составил план внешнего управления, который заключался в том, чтобы оздоровить предприятие, продав те активы, которые, как он утверждал, не используются в производстве. В частности, по мнению Лысова, нужно было продать стадион «Дзержинец», производственную площадку №3 (деревообрабатывающий цех), площадку №5».

В итоге объекты были оценены несоответственно их рыночной стоимости и проданы за бесценок.

Ответчиками по иску конкурсного управляющего ЗиД Александра Иванова о стадионе (рассматривался арбитражным судом 9 марта) являются ООО «Гран» и ООО «БТС Траст», по иску о площадке №3 (заседание состоялось 10 марта) — ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Регион», ООО «АРТ-Проект», ООО «Эксперт», ИП Швецов, ООО «Гран».

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Сентябов, была проведена экспертиза обоих спорных объектов с целью установления их стоимости и правомерности процедуры продажи. Экспертизу в обоих случаях проводило ООО «Пермское представительство Центра независимых судебных экспертиз «ТЕХЭКО». «Обе стороны представили свои списки возможных экспертов. Компания «ТЕХЭКО» была назначена по решению суда — возможно, потому, что она уже проводила экспертизу площадки №5 и её заключение оказалось бесспорным», — рассказывает Сентябов.

Напомним, площадка №5 была возвращена Арбитражным судом Пермского края из незаконного владения ООО «РиэлтЪ» и ООО «ЭлектроТэТ» в 2014 году. Решение устояло в арбитражных судах всех инстанций. Сейчас, как сообщает начальник юридической службы ЗиД Василий Шепелев, решение суда уже исполнено в полном объёме: площадка №5 зарегистрирована в собственности РФ и числится на балансе завода в его хозяйственном управлении.

В ходе судебных заседаний в Арбитражном суде Пермского края 9 и 10 марта со стороны ответчика — ООО «РиэлтЪ» были заявлены ходатайства о предоставлении суду дополнительных данных об экспертах, проводивших экспертизу стадиона и площадки №3. Судья не удовлетворил эти ходатайства, однако вынес решение о том, чтобы эксперты приняли участие в судебном заседании. По этой причине рассмотрение обоих дел было отложено на 6 и 10 апреля.

Ходатайства были в обоих случаях поданы ООО «Гран», выступающим в деле о стадионе ответчиком, а в деле о площадке №3 — третьим лицом. По мнению представителей «Грана», эксперты должны представить трудовые книжки и данные Пенсионного фонда, свидетельствующие о том, что они получали зарплату в данной экспертной организации.

Поводом для такого детального исследования экспертов стало предположение представителей ООО «Гран», что проводившие экспертизу специалисты не работают в выбранной судом экспертной организации.

Василий Шепелев ходатайства «Грана» воспринял как попытку давления на специалистов «ТЕХЭКО»: «Запрашиваются персональные данные об экспертах, которые носят конфиденциальный характер и никакого отношения к экспертизе не имеют. Наличие этих данных не может ни опровергнуть выводы экспертов, ни поставить их под сомнение. А раз так, то это, на мой взгляд, не что иное, как давление на экспертов».

Как отмечает Василий Шепелев, юридическая служба завода продолжает возвращать заводские объекты, а также планирует истребовать в рамках уголовного дела №4625 возмещения всех убытков, которые не были понесены в рамках арбитражных исков.

Так, 400 млн руб. город Пермь выплатил заводу за заводскую поликлинику МСЧ №5. Однако из этих средств на нужды завода было потрачено лишь около 100 млн руб., порядка же 300 млн руб. было выведено с предприятия через фирму ООО «Техстрой», заявляет юрист.

Сейчас в рамках уголовного дела №4625 (обвиняемыми по нему являются бывший исполнительный директор ЗиД Денис Бронников, экс-председатель комитета кредиторов завода Артур Васильев, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и бизнесмен Владислав Шинкевич) подан гражданский иск, цель которого — взыскать причинённые заводу хищением убытки.