Впереди всех POS-кредитование первым вернулось на докризисный уровень

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Несмотря на то что объёмы потребительского кредитования за прошлый год выросли в Пермском крае на треть, говорить о преодолении последствий кризиса ещё рано. По данным Банка России, за 11 месяцев 2016 года выдачи кредитов физическим лицам составили 115 млрд руб. (не включая ипотеку), и это на 20% меньше, чем в 2013—2014 годах. Однако не все сегменты рынка потребительского кредитования развиваются в одинаковом темпе. Наиболее «западающим» числится автокредитование, а лучше всего обстоит дело с товарными кредитами.

Новогодний рывок

Участники рынка отмечают, что весь прошлый год POS-кредитование развивалось быстрее рынка и к настоящему времени достигло докризисных уровней. Этот сегмент банковской розницы продемонстрировал свою готовность к росту уже год назад, поскольку он традиционно быстрее других реагирует на макроэкономические изменения. Эксперты отмечают, что POS-кредитование раньше и существеннее других сегментов провалилось по темпам роста, но затем также быстро начало восстановление.

По словам Станислава Дужинского, аналитика банка «Хоум Кредит», объёмы новых кредитных выдач начали активно расти со второго полугодия 2016 года. «Мы наблюдаем положительную динамику — рост порядка 14% от месяца к месяцу. При этом в прошедший новогодний «высокий сезон» в сравнении с прошлым годом прирост составил около 40%», — подтверждает мнение аналитика Александр Васильев, заместитель председателя правления ОТП Банка. В Альфа-Банке «новогодний» прирост оценивают в 15—20%.

Как итог, в 2016 году кредитование практически полностью восстановилось по сравнению с 2014 годом — такую оценку приводит Александр Васильев. Эксперты отмечают, что быстрее восстановление идёт по тем товарным категориям, потребность в которых наиболее высока, это бытовая техника и средства связи. Основная доля товарных кредитов приходится на долю бытовой техники, электроники и компьютеров: эта товарная категория обеспечивает 40—50% всех кредитных продаж.

Кредитная доля

Продавцы подтверждают оптимистичные наблюдения банкиров.

По словам Валерии Андреевой, представителя торговой сети «М.Видео», кредитные продажи техники в магазинах сети за прошлый год выросли более чем на треть. По некоторым оценкам, доля кредитных продаж в сетях по сравнению с 2015 годом увеличилась вдвое — до 20—30%. Клиенты розничной сети «МТС» в Пермском крае приобрели в кредит пятую часть всех товаров, тогда как в 2015 году эта цифра составляла 16%. Вместе с тем в МТС отмечают, что уровень 2014 года, когда доля продаж в кредит в среднем за год составила 25%, а в пиковые месяцы — свыше 35%, пока не достигнут.

По мнению экспертов, на рост сегмента повлияло несколько факторов. Среди них как системный рост потребительского кредитования, так и более специфические причины. Из-за снижения покупательной способности населения интерес к товарным кредитам возрос с обеих сторон — как у покупателей, так и у продавцов. Вследствие этого первые оформляют кредит на те покупки, которые раньше могли совершить за счёт собственных средств, а вторые идут навстречу и совместно с банками предлагают хорошие условия. В связи с этим в «М.Видео» упоминают кредитные предложения без увеличения покупной цены сроком на три года, при этом кредитные условия действуют не только на технику, но и на дополнительные аксессуары к ней.

Наконец, важнейший фактор восстановления именно этого сегмента кредитования — низкий уровень риска POS-кредитования для банков, что связано с высокой оборачиваемостью этих кредитов, их целевым использованием и небольшим удельным размером товарных кредитов.

Станислав Дужинский отмечает, что, несмотря на адаптацию населения к новой экономической реальности, из-за падения благосостояния на рынке отмечается эффект переключения потребительского спроса на более доступные товарные категории. Впрочем, эта тенденция в меньшей степени затронула сегмент средств связи. «Мы отмечаем, что для пользователей важна функциональность гаджета, его технические характеристики, и многие предпочитают премиальные модели стоковым вариантам, оформляя при необходимости товар в кредит», — отметили в МТС.

Неизбежный рост

В наступившем году товарное кредитование продолжит рост. «В текущем году условия по таким кредитам существенно не изменятся. Что касается спроса населения, то он останется примерно на том же уровне либо немного увеличится, в случае если доходы населения будут расти», — считает Елена Сударикова, руководитель сектора аналитики кредитных продуктов портала Banki.ru. «Прогнозы большинства макроэкономистов на 2017 год предполагают снижение инфляции и умеренный рост реальных доходов населения. Эти факторы, в свою очередь, будут способствовать росту потребительского спроса и спроса на розничные кредиты», — продолжает Александр Васильев.

Есть и ещё один фактор: эксперты отмечают, что кредитные продажи — это практически единственная точка роста в сетях, а значит, последние будут заинтересованы в лояльном отношении к банкам и развитии кредитных программ.

По оценкам ОТП Банка, рынок ждёт рост на 10% по отношению к 2016 году.