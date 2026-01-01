Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа юбилейного фестиваля «Камва» в окрестностях Перми Фестиваль пройдёт 1 и 2 августа в Полазне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автор и идеолог этнофутуристического фестиваля «Камва» Наталия Шостина поделилась программой юбилейного события в честь 20-летия фестиваля.

В музыкальной программе первого дня — популярные пермские проекты «Пальчик мимо» и «Джамахирия»; «MOROSHKÄ» (Петрозаводск — Санкт-Петербург) — живой танцевально-романтический кач, разбавленный этническими мотивами; Маша Корепанова — особый гость, исполнительница старинных крезей северных удмуртов и бесермян, обладательница уникального голоса; «SAGE» (Екатеринбург) — диджериду и широкий диапазон вокальных техник с погружением в аутентичные жанры; «Asketics» (Петрозаводск) — музыкальные эксперименты в стиле fusion; Эдуард Андриянов и пермский проект «Гости» — атмосферная электронная музыка с элементами этники, этно-эмбиента и саунд-дизайна; dark-folk группа «Очелье Сороки» (Москва) — путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин.

Кроме того, состоится «Ярмарка мастеров»: одежда, украшения, изделия из дерева и глины, сладости и полезности, куклы и шаманские бубны.

В 17:00 пройдёт шоу «Этномодно» — дефиле гостей в нарядах в стиле «этно».

В 22:00 — обжиг глиняной скульптуры Марины Еркович «Хранитель горы» под звуки диджериду и ритмы барабанов.

В 23:00 — ночная танцевальная программа с DJ Casto (Пермь) и питерским электронным проектом «Samosad Bend».

На второй день планируются утренние оздоровительные практики: йога, цигун, северная ходьба, прогулки по экотропам и бег с инструктором.

В 11:00 — джем-сейшн музыкантов.

Юбилейная «Камва» в честь 20-летия фестиваля состоится 1 и 2 августа в Центре активного отдыха «Полазна».

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