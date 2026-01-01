В Прикамье ветстанцию оштрафовали за нарушения при экспертизе молока, мяса и яиц Поделиться Твитнуть

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Чайковская станция по борьбе с болезнями животных оштрафована за нарушения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и оформлении документов.

В мае 2026 года Чайковская городская прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку станции и выявила серьёзные нарушения.

Оказалось, что ветеринарные специалисты станции не полностью проводили ветеринарно-санитарную экспертизу сырого коровьего молока. Оборудование, используемое для анализа, не имело документов о ежегодной поверке.

При оформлении сопроводительных документов на мясо также указывались неполные сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе.

На птицефабрике при экспертизе куриных яиц в документы вносились недостоверные данные.

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