За пять месяцев пермяки отдали мошенникам 940 млн рублей Количество киберпреступлений приближается к 4 тысячам Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Общая сумма ущерба от киберпреступлений за первые пять месяцев 2026 года составила в Перми 940 млн руб. Всего с начала года произошло 3882 случая мошенничества.

Эти данные приводит телекомпания «Рифей» в своём паблике «Дежурный по Перми».

Как уже сообщал «Новый компаньон», количество киберпреступлений в нынешнем году существенно ниже, чем в прошлом: тогда за этот же период было совершено 5800 преступлений с использованием современных средств связи.

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