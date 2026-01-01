Главную пермскую оперную премьеру сезона можно будет увидеть в трансляции «Царскую невесту» будут транслировать онлайн в первый день премьерной серии Поделиться Твитнуть

Владимир Ткаченко. Фото: тг-канал "Пермский театр оперы и балета"

Пермский театр оперы и балета закрывает сезон премьерой «Царской невесты» (16 +) Римского-Корсакова. Это одно из самых любимых зрителями названий в репертуаре театра.

Предыдущая постановка не сходила с пермской сцены на протяжении семи десятилетий. Новую режиссёрскую версию представит Андрей Прикотенко, художественный руководитель театра «Красный факел» (Новосибирск). В Пермской опере он поставил «Похождения повесы» (16 +) Стравинского в 2024 году. Музыкальный руководитель постановки — Владимир Ткаченко, главный дирижёр Пермской оперы.

Премьерная серия показов пройдёт со 2 по 5 июля. В первый вечер показ будет сопровождаться онлайн-трансляцией на сайте театра, в его каналах на RuTube и ВКВидео. Начало в 19:00 по пермскому времени.

Главные партии в этот вечер исполнят: Василий Собакин — Гарри Агаджанян, Марфа — Ирина Байкова, Любаша — Вера Кравчук, Григорий Грязной — Виталий Новиков.

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