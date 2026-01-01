На эспланаде в Перми появится этнографическая деревня Фестиваль «Обряды-наряды» пройдёт 4 и 5 июля Поделиться Твитнуть

На два дня — 4 и 5 июля — квартал городской эспланады перед зданием Законодательного собрания превратится в этнографическую деревню. Здесь оба дня с 15:00 до 22:00 пройдёт фестиваль «Обряды-наряды» (0 +), который уже четвёртый год подряд является частью летнего фестиваля «Город встреч» и посвящён нынче Году единства народов России.

Программа выстроена в шести направлениях: обряды, наряды, сказки, ремесло, рассказы, музыка.

Гости фестиваля смогут принять участие в обрядах народов Пермского края, которые проведут носители этих традиций. В программе — коми-пермяцкие гадания, обряд закликания птиц, обряд наряжения снопа-именинника, марийский Пеледыш пайрем, татарский обряд сбора приданого и другие.

Свои коллекции представят дизайнеры одежды, работающие с этническими мотивами. Можно будет познакомиться с особенностями коми-пермяцкого и русского костюма, узнать, какие аксессуары входили в традиционный женский костюм русских. Пройдет ремесленный интенсив с дизайнерами при участии основателя бренда одежды в русском стиле Варвары Зениной и историка костюма Андрея Скаткова.

Театры из разных регионов представят постановки сказок: и русских народных, и основанных на рассказах старожилов конкретной деревни.

На уроках ремесла можно будет заняться ткачеством, вышивкой, изготовлению керамики, обработкой бересты, резьбой по дереву, гончарным промыслом, набойкой по ткани, плетением лаптей, обработкой лыка.

В лектории эксперты расскажут о магии в русской мифологии, рождественских игрищах, обрядовой одежде, сарафанах и других народных костюмах, культе животных в обрядах коми-пермяков, секретах народной педагогики,

В первый день музыкальное направление фестиваля откроет хор частной филармонии «Триумф» Triumphum vox. Вечером на музыкальной сцене выступят «Международный атлас облаков» и Даша Калина, Петр Термен (внук изобретателя терменвокса Льва Термена) и Илья SymphoCat, ансамбль Дмитрия Покровского и группа Settlers.

В воскресенье на сцену выйдут Post-dukes, Варвара Зенина с перформансом «От колыбели до вечности», фолк-ватага «Притоп Тритона»; хедлайнером станет AY YOLA — музыкальное трио из Башкортостана, которое объединяет древние образы и традиционные инструменты с современной электронной музыкой и живым звучанием.

Организаторы приглашают зрителей приходить в традиционных нарядах и с национальными элементами одежды и украшениями.

Идеолог фестиваля — Пермский дом народного творчества «Губерния», который выступает в партнёрстве с дирекцией «Города встреч».

Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния»:

— Фестиваль в 2026 году пришелся на праздник Ульян: «Ульян Ульяне в лицо не глянет». 4 июля — Ульянов день, 5 июля — Ульянин день; в народном календаре эти дни связаны с разнообразными ритуалами, направленными на любовь и семейное благополучие. Легенда рассказывает о юноше и девушке, которые не могли найти друг друга: Ульян ждал любимую в поле, а Ульяна искала любимого на берегу реки. Они менялись местами без конца и все никак не могли встретиться. Свидание в этот день — не случайность, а предначертание. Приглашаем зрителей на свидание с народной культурой: фестивальное колесо времени позволит заглянуть в заповедные тайники народной культуры, перемещаясь по фестивальным временам года и пространствам.

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