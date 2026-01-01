В Пермском крае компанию оштрафовали за ввоз зараженных томатов из Казахстана Поделиться Твитнуть

В июне 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело внеплановую документарную проверку ООО «Лайм», занимающегося торговлей овощами в Пермском крае. Мероприятие прошло по согласованию с органами прокуратуры.

В ходе проверки были изучены результаты досмотра и карантинного фитосанитарного контроля двух партий свежих томатов общим весом 36 тонн. Овощи были ввезены из Казахстана для реализации на территории России. Лабораторная экспертиза Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» выявила в продукции карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Обнаружение опасного вируса подтверждает факт нарушения компанией карантинных фитосанитарных требований при импорте. Согласно законодательству, к ввозу в Россию допускается только продукция, соответствующая установленным нормам безопасности.

По итогам проверки 24 июня 2026 года ООО «Лайм» привлечено к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Организации назначен штраф.

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