На фестивале «Свет Белогорья» в Пермском крае выступит Татьяна Буланова Поделиться Твитнуть

Певица Татьяна Буланова будет хедлайнером фестиваля «Свет Белогорья» (0+), который состоится 8 августа у стен Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Об этом сообщила Ольга Троицкая, руководитель издательского отдела Пермской епархии, сайту perm.aif.ru.

Фестиваль «Свет Белогорья» начнётся с Божественной литургии в Крестовоздвиженском соборе в 09:00. Там будет выставлен ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

В 12:00 начнётся праздничный концерт, на котором выступят группа Полынь Folk, архимандрит Гермоген (Еремеев) и популярная певица Татьяна Буланова, известная своими хитами «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Мой ненаглядный».

Ольга Троицкая также отметила, что на фестивале будут организованы мастер-классы и интерактивные игры.

Вход на мероприятие бесплатный.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.