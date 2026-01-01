Пермский край планирует увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 67% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершили обновление программы развития экспорта, рассчитанной до 2030 года. Документ определяет ключевые направления экспортной стратегии региона и впервые включает меры поддержки экспортёров в сфере агропромышленного комплекса (АПК), медицинских услуг, туризма и креативных индустрий, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В создании документа участвовали специалисты Минэкономразвития, Минобра, Минагро, Минтуризма, Центра поддержки экспорта Пермского края и Пермской торгово-промышленной палаты.

Обновленная программа была представлена и одобрена на защите в Москве на площадке Российского экспортного центра (РЭЦ). В состав комиссии вошли представители федеральных министерств и отраслевых ассоциаций. Эксперты отметили, что изменения направлены на достижение национальных целей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, по укреплению международной кооперации и расширению присутствия пермских предприятий на зарубежных рынках в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Согласно новой программе, к 2030 году Пермский край планирует увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 67% по сравнению с уровнем 2023 года. Основным драйвером роста останется промышленный экспорт, включая химическую промышленность, лесопромышленный комплекс и высокотехнологичное машиностроение.

Особое внимание уделено развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса. Планируется, что к 2030 году объём экспортных поставок продукции АПК вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Также расширены направления по экспорту услуг. Помимо образовательных услуг, добавлены меры по продвижению медицинских, туристических и креативных продуктов Прикамья на международных рынках, развитию соответствующей инфраструктуры и внедрению новых инструментов поддержки организаций, ориентированных на иностранных потребителей.

«Сегодня регионы конкурируют не только за инвестиции, но и за доступ к глобальным рынкам. Обновление стратегии внешнеэкономической деятельности — важный шаг, который синхронизирует меры поддержки бизнеса с новыми экономическими реалиями и запросами экспортеров. Мы наблюдаем устойчивый интерес компаний Пермского края к зарубежным рынкам и диверсификации экспортных направлений. Программа включает задачи по развитию традиционных экспортных отраслей и новые точки роста, такие как экспорт услуг и продукции АПК, а также развитие международной кооперации. Наша цель — создать для бизнеса понятную и эффективную систему поддержки, которая поможет компаниям масштабировать продажи за рубежом» — отметила Екатерина Ерохина, руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края.

Программа развития экспорта также предусматривает развитие цифровых сервисов поддержки, образовательных программ для предприятий, продвижение продукции региональных производителей на международных рынках, выявление и сопровождение новых экспортноориентированных компаний.

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