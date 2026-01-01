Опубликован Отчёт «Уралкалия» об устойчивом развитии за 2025 год
ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, представляет Отчёт об устойчивом развитии за 2025 год. Документ доступен по ссылке.
Отчёт об устойчивом развитии «Уралкалия» является публичным нефинансовым отчётом компании и содержит информацию о подходах к управлению устойчивым развитием и результатах деятельности за 2025 год. В документе впервые представлена Стратегия устойчивого развития компании до 2028 года, где сохранена преемственность в части ключевых направлений: экологии, охраны труда и промышленной безопасности, благополучия сотрудников, устойчивого сельского хозяйства, развития местных сообществ и ряда других направлений.
Отчёт подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности GRI, SASB, IFRS S2, а также учитывает национальные методические рекомендации и стандарты по подготовке отчетности в области устойчивого развития. Отчёт прошел проверку независимой третьей стороной.
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