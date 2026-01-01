Мероприятия Дня молодёжи в Перми посетили 11 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По данным департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, свыше 11 тыс. человек стали участниками городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.

Одной из самых посещаемых площадок стал Дом молодёжи. Вечером 26 июня и в течение всего дня 27 июня здесь состоялись музыкальный квартирник, выступления детских и танцевальных коллективов, мастер-классы по цифровой анимации, 3D-моделированию, играм, лепке, рисованию и созданию поделок из природных материалов. В мероприятиях приняли участие около 3500 человек.

В рамках летнего проекта «Музыкальный квартал» на ул. Пермской между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской прошла программа «Есть контакт». На пешеходной части улицы выступили молодые пермские джазовые, электронные, народные и классические музыканты. Также на улице работала праздничная ярмарка с изделиями ручной работы. Программа привлекла около 2 тыс. участников.

Концертные и интерактивные мероприятия прошли и в городских парках. В парке им. Чехова, парке культуры и отдыха «Балатово» и парке «Счастье есть» побывали в целом 800 человек.

Тематические площадки на центральной набережной и набережной Кировского района посетили 5,5 тыс. зрителей.

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