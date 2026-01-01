В Перми завершено расследование дела о мошенничестве на 38 млн рублей Злоумышленник придумал схему обмана на купле-продаже стройматериалов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственное управление УМВД России по Перми завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Обвинение предъявлено 41-летнему жителю города.

По данным следствия, обвиняемый, занимавшийся бизнесом по купле-продаже строительных материалов более четырех лет, разработал схему мошенничества. Он выдавал себя за надежного поставщика железобетонных конструкций, заключая договоры с юридическими и физическими лицами. После получения полной оплаты он сообщал о проблемах с поставкой и откладывал исполнение обязательств, не имея намерения их выполнять.

За два года злоумышленник совершил 24 эпизода мошенничества, причинив ущерб на сумму более 38 млн руб. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК Управления.

На время следствия обвиняемому запретили определенные действия. Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

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