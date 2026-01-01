За 29 июня в Пермском крае потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 29 июня 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано семь пожаров. Два из них произошли в Перми и Березниках, по одному — в Чайковском, Кочевском и Нытвинском муниципальных образованиях. В результате этих пожаров никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для предотвращения новых возгораний 29 июня на территории Пермского края работали 188 профилактических групп, состоящих из 419 человек. Они обследовали 1 706 домов и квартир, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2 878 людьми, раздали 2 360 листовок с правилами поведения при пожаре.

В МЧС призвали жителей при первых признаках пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

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