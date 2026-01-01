В Перми арестован пенсионер, стрелявший по окнам детского сада Поделиться Твитнуть

фото Индустриального райсуда

В Индустриальном районном суде Перми рассмотрено ходатайство следствия о выборе меры пресечения для 72-летнего мужчины, которого обвиняют в хулиганстве с использованием предмета, похожего на оружие.

В материалах дела сказано, что 24 июня 2026 года пенсионер выстрелил из пневматического оружия в окна детского сада.

Изучив представленные доказательства, суд принял решение поместить обвиняемого под домашний арест на два месяца. Ему запрещено покидать дом, получать и отправлять почту, пользоваться средствами связи и интернетом.

Суд учёл возраст мужчины, его состояние здоровья и тот факт, что все предметы для стрельбы, которые были у него в квартире, изъяты.

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