Пермячка осуждена за обман пенсионерок с инвалидностью Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор 51-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве и краже.

Преступление произошло в июле 2018 года. Злоумышленница знала о наличии квартир у двух пенсионерок, которые были к тому же инвалидами по слуху. Она убедила женщин подписать договоры о продаже их жилья. В результате квартиры были переоформлены на обвиняемую.

Одну из квартир она затем продала женщине, которая хотела купить жильё за счёт материнского капитала. Однако из-за манипуляций с документами покупательница потеряла и деньги, и жильё.

Кроме того, обвиняемая похитила деньги со счёта 84-летней пенсионерки. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 6 млн руб.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа 500 тыс. руб. Также она обязана возместить материальный ущерб потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.





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