Суд обязал арендатора лесного участка в Прикамье принять меры пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура проверяя, как лесопользователь соблюдает законодательство о пожарной безопасности, выявила нарушения. Оказалось, что арендатор, заготавливающий и перерабатывающий древесину, не выполнил мероприятия по противопожарному устройству лесов, предусмотренные проектом освоения участка.

В частности, лесопользователь не построил лесные дороги для охраны лесов от пожаров и не прочистил просеки и противопожарные разрывы. Эти нарушения создают угрозу ущерба лесным насаждениям и окружающей среде, а также снижают пожарную безопасность в лесах.

Ранее природоохранный прокурор уже требовал устранить нарушения, но организация не приняла необходимых мер. В связи с этим прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства.

Решение суда вступило в законную силу, и его исполнение контролируется природоохранной прокуратурой.

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