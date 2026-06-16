В Перми началось строительство сквера на улице Восстания Поделиться Твитнуть

Фото: администрация города Перми

В Мотовилихинском районе Перми стартовало строительство нового сквера по адресу ул. Восстания, 12. Работы реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент подрядчик готовит площадку: устанавливает ограждения и информационные аншлаги. Согласно утверждённому дизайн-проекту, здесь появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, а также современные детские и спортивные площадки. Особое внимание уделено озеленению — территорию украсят многолетние цветы и кустарники. Завершить благоустройство планируют до конца октября текущего года.

Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Ольга Яковлева подчеркнула бережный подход к существующей растительности: «Все деревья и кусты, которые находятся в хорошем состоянии, будут вписаны в ландшафт. И к октябрю этого года здесь появится новое комфортное пространство, будут оборудованы новые детские игровые площадки, спортивная зона, зона для проведения культурно-массовых мероприятий. Подрядчик установит уличную мебель и элементы благоустройства».

Параллельно работы ведутся и в Индустриальном районе, где продолжается ремонт сада имени В. Л. Миндовского. Этот проект стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в прошлом году. Сейчас рабочие уже установили бортовые камни, подготовили основание под спортивную площадку и монтируют каркас для интерактивной зоны и шатра. Также идёт подготовка основания для сцены. В ближайшее время начнётся укладка плитки на дорожках. Полное обновление входных групп, детских и спортивных зон, а также обустройство цветников завершится к концу осени 2026 года.

Оба объекта благоустраиваются при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал важность участия жителей в выборе территорий для обновления: «Это хорошая возможность нам самим определить, какие общественные пространства будут обновлены в следующем году». Результаты всероссийского голосования, проходившего с 21 апреля по 12 июня, станут известны в ближайшее время, а проект-победитель войдёт в план благоустройства на 2027 год.

Глава региона также сообщал, что в текущем году в Прикамье планируется привести в порядок более 120 общественных пространств.

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