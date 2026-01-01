Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми выросла на 1,2% Цена в июне приблизилась к 177 тысячам рублей Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Согласно данным сервиса цифровой аналитики для застройщиков «Объектив.РФ», изменение средней стоимости квадратного метра новостроек в российских городах в июне начала терять синхронность. В ряде городов цены растут, в других начинают падать.

Так, в Ростове-на-Дону средняя цена квадратного метра на первичном рынке с мая по июнь 2026 года увеличилась на 4% (до 162,69 тыс. руб.), что стало максимальным показателем среди всех городов, представленных в отчёте. За ним следует Киров (+2,5%), где рост цен, вероятно, связан с вымыванием дешёвых предложений и эффектом низкой базы. При этом во Владивостоке цена снизилась на 0,8%, до 203,66 тыс. руб. за кв. м, в Екатеринбурге — на 0,5%) и почти нулевая динамика зафиксирована в Астрахани (-0,1%). В Перми средняя цена за квадратный метр в продаже в июне 2026 года составила 176,63 тыс. руб., это на 1,2% больше, чем в мае.

Эксперты делают вывод: единый рынок недвижимости распадается на отдельные микромодели с уникальными скоростями и направлениями движения. Таким образом, июньские данные 2026 года свидетельствуют о переходе от повсеместного роста цен к углубляющейся дифференциации.

В зоне роста остаются недооценённые города Приволжского федерального округа и отдельные точки на юге страны. В то же время прежние лидеры (крупные города) демонстрируют мягкую коррекцию. В этих условиях инвесторам и застройщикам рекомендуют обратить внимание на города второго эшелона. В них ещё нет сильного насыщения рынка, сохраняется эффект низкой базы, а у локальных игроков отсутствует продуктовый подход.

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