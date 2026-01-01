На новую выплату родителям Прикамья соцфонд направил 350 млн рублей Поделиться Твитнуть

изображение предоставлено Отделением СФР по Пермскому краю

Отделение СФР по Пермскому краю выделило более 350 млн руб. на новую ежегодную выплату в июне. Новой мерой поддержки, которая была введена месяц назад, воспользовались свыше 16 тыс. жителей региона, сообщили в соцфонде.

На новую выплату, напомним, могут рассчитывать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно. Важно, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал 1,5 прожиточного минимума в регионе на 2025 год (в Пермском крае это 24 471 руб.). Размер выплаты определяется индивидуально для каждой семьи и представляет собой разницу между суммой налога на доходы физических лиц, уплаченной за 2025 год, и налогом, рассчитанным по ставке 6%.

Юлия Зобина, управляющая Отделением СФР по Пермскому краю, сообщила, что подать заявление на выплату можно до 1 октября через портал Госуслуг, клиентские службы Отделения СФР и МФЦ. В дальнейшем заявление необходимо будет подавать ежегодно, так как финансовое положение семьи может измениться.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а в случае одобрения средства поступают в течение 5 рабочих дней.

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