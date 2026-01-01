На новую выплату родителям Прикамья соцфонд направил 350 млн рублей
Отделение СФР по Пермскому краю выделило более 350 млн руб. на новую ежегодную выплату в июне. Новой мерой поддержки, которая была введена месяц назад, воспользовались свыше 16 тыс. жителей региона, сообщили в соцфонде.
На новую выплату, напомним, могут рассчитывать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно. Важно, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал 1,5 прожиточного минимума в регионе на 2025 год (в Пермском крае это 24 471 руб.). Размер выплаты определяется индивидуально для каждой семьи и представляет собой разницу между суммой налога на доходы физических лиц, уплаченной за 2025 год, и налогом, рассчитанным по ставке 6%.
Юлия Зобина, управляющая Отделением СФР по Пермскому краю, сообщила, что подать заявление на выплату можно до 1 октября через портал Госуслуг, клиентские службы Отделения СФР и МФЦ. В дальнейшем заявление необходимо будет подавать ежегодно, так как финансовое положение семьи может измениться.
Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а в случае одобрения средства поступают в течение 5 рабочих дней.
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