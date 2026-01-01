Житель Прикамья выиграл в лотерею 2,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 20241-м тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв», состоявшемся 29 июня, был разыгран суперприз в размере 2 272 304 руб. Житель Пермского края стал его обладателем. Кроме того, так как в его билете было отмечено дополнительное число во втором поле, это увеличило его выигрыш на 50 тыс. руб. Таким образом, сумма выигрыша составила 2 322 304 руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу лотереи.

На данный момент победитель ещё не обратился за своим выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что билет был приобретен через мобильное приложение.

Напомним, для получения выигрыша через лотерейный центр «Столото» установлен срок обращения, который составляет около 3,5 лет с момента проведения тиража.

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