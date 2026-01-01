Пермяки не хотели бы, чтобы их дети работали дворниками и рабочими На третьем месте антирейтинга — полицейские и чиновники Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Перми, чтобы выяснить, какие профессии они считают неподходящими для своих детей. Результаты исследования показали, что 12% опрошенных не хотели бы видеть своих детей в роли дворников. На втором месте по уровню нежелательности оказались рабочие специальности, а на третьем — профессии полицейских и чиновников. Об этом пишет «Рифей».

Также пермяки выразили опасения относительно профессий уборщиц и продавцов (по 7%). Ещё 7% респондентов были против того, чтобы их дети становились учителями или воспитателями. 6% опрошенных не хотели бы, чтобы их дети выбрали военную карьеру. 5% выразили опасения по поводу профессий бухгалтеров, медиков, блогеров, водителей и менеджеров. Реже упоминались такие профессии, как официанты, грузчики, курьеры и юристы.

Интересно, что мужчины чаще опасались, что их дети станут полицейскими, чиновниками или водителями, в то время как женщины больше переживали из-за того, что их дети выберут профессии разнорабочих, уборщиц, продавцов или бухгалтеров.

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