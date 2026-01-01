На женщину с ребёнком в Перми рухнуло старое дерево Прокуратура встала на защиту пострадавших Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Перми во время сильного ветра старое дерево рухнуло на тротуар, где находились женщина с пятилетней дочерью. Инцидент случился ещё 24 мая 2026 года в центре города, на ул. Советской рядом с домом № 35.

По результатам проверки прокуратура установила, что дерево было в аварийном состоянии и не подлежало сохранению.

В интересах пострадавших прокурор подал в суд иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда с ответственных лиц.

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