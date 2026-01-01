Замдиректора «Монетки» осудили за хищение денег из кассы пермского магазина Поделиться Твитнуть

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор в отношении заместителя директора магазина сети «Монетка». Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба краевого суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 35-летняя пермячка, занимая должность заместителя директора магазина и имея доступ к кассе, несколько дней оформляла фиктивные возвраты по чекам, оплаченным наличными. Таким образом, женщина похитила 18 014 руб. 18 коп.

Суд назначил ей штраф 50 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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